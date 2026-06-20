A Ferencvárosba igazoló Nathan Zohoré elefántcsontparti szülőktől már a franciaországi Créteil városában született. A tehetséges középső védő az Évry és a Sochaux akadémiáját végig járva vált profi labdarúgóvá.

Nathan Zohoré a francia másodosztályból érkezett a Ferencvároshoz

Fotó: fradi.hu

2019-ben utóbbi klubnál írhatta alá első, 2022-ig szóló profi szerződését. Az első csapatba nem tudta magát beverekedni, így kölcsönbe a negyedosztályban szereplő Louhans-Cuiseaux együtteséhez került. Visszatérése után a 2021/22-es szezonban egy Francia Kupa-mérkőzésen végül bemutatkozhatott a Sochaux-ban, majd a szezon végén az éppen akkor a negyedosztályba kieső Boulogne játékosa lett.

Francia védőt igazolt a Ferencváros

A 188 centi magas középső védő a piros-feketéknél aztán már meghatározó játékossá vált: az elmúlt négy szezonban összesen 109 mérkőzésen lépett pályára, ezeken négy gólt szerzett. Tagja volt az előbb a harmadosztályba, majd 2025 tavaszán a másodosztályba feljutó csapatnak. A 2025/26-os idényben 30 mérkőzésen 2503 percet játszott, négy sárga és egy piros lapot kapott a Ligue 2-ben, ahol a 15. helyen zárt a Boulogne.