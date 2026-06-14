A 28 éves izraeli középpályás 2023 júniusában a Maccabi Haifa csapatától érkezett a Ferencvároshoz. A Fradi színeiben első tétmérkőzését a feröeri Klaksvík elleni rossz emlékű BL-selejtező hazai visszavágóján játszotta.

Mohamed Abu Fani (balra a második) távozik a Ferencvárostól

Fotó: Kurucz Árpád

Első gólját ugyancsak a nemzetközi porondon szerezte: 2023. augusztus 10-én a máltai Hamrun Spartans otthonában 6-1-re megnyert mérkőzésen egy óriási bombagóllal állította maga mellé a Fradi-drukkereket.

Távozik a Ferencváros egyik legjobb játékosa

Mohamed Abu Fani három szezon alatt 133 mérkőzésen lépett pályára a Ferencvárosban, ezeken 14 gólt lőtt és 36 gólpasszt adott. Az utolsó találatát idén márciusban szerezte a Szusza Ferenc Stadionban, amikor a Fradi 5-0-ra legyőzte az Újpestet.

Az izraeli játékos kétszeres magyar bajnokként és egyszeres Magyar Kupa-győztesként búcsúzik a Ferencvárostól, a szerb bajnokságban szereplő Crvena zvezda csapatához igazolt, ahol újra Dejan Sztankovics lehet az edzője – a Transfermarkt adata szerint 1 millió euróért.

A 28 éves játékos hároméves szerződést írt alá, amely további egy évvel meghosszabbítható, és a 15-ös mezszámot kapta. Abu Fani elmondta, hogy már korábban is különleges élmények fűzték a belgrádi klubhoz. Felidézte, hogy a Maccabi Haifa játékosaként a Bajnokok Ligája selejtezőjében szerepelt a Marakana Stadionban, ahol nagy hatást tett rá a hangulat és a szurkolótábor. Hozzátette, amikor Dejan Sztankovics megkereste, nem kellett sokáig gondolkodnia a váltáson.

Az izraeli válogatott futballista szerint a Crvena zvezda céljai egyértelműek: a hazai trófeák megszerzése és a Bajnokok Ligája-főtáblára jutás. Kiemelte, hogy számára is nagy motivációt jelent a legrangosabb európai kupasorozatban való szereplés.

Az 1998-ban született Abu Fani a Maccabi Haifa neveltje, pályafutása során megfordult kölcsönben a Hapoel Haderánál és a Hapoel Ramat Gannál is. A Ferencvároshoz 2023-ban szerződött, az előző idényben 25 mérkőzésen négy gólt szerzett és tíz gólpasszt adott. Az izraeli válogatottban 2020-ban mutatkozott be, azóta több mint harminc alkalommal lépett pályára nemzeti színekben.