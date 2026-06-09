A „Super Shoutout” nevű program keretében a FIFA a torna mind a 72 csoportmérkőzését feltüntette a kínálatban, a szurkolók pedig 79 dollárt fizethetnek azért, hogy nevük megjelenjen a stadion eredményjelzőjén.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke a 2026-os foci-vb kabalaállataival

Fotó: Luiz Rampelotto / NurPhoto via AFP

Bár az oldal egy olyan „üdvözlő üzenethelyet” hirdet, amelyet lefoglalva a „a mérkőzés során” és a megfelelő pillanatban, a megfelelő meccsen jelenik meg. Azonban a „Super Shoutout” üzeneteket valójában a mérkőzések előtti időszakban vetítik ki, és nem jelennek meg a rendes játékidőben.

A FIFA hozzátette, hogy „a rendelkezésre álló helyek száma korlátozott, és az igényeket érkezési sorrendben dolgozzák fel, továbbá hogy „a megjelenítés pontos időtartama és elhelyezése nem garantált. A felhasználók ugyanis a vásárlás kezdeti szakaszában nem választhatják ki, hogy pontosan mikor jelenjen meg a nevük.

A szervezet azt is közölte, hogy az üzenetek megjelenítése elsősorban a stadionban tartózkodók élményét szolgálja, és nem garantálja, hogy minden néző láthatja azt, illetve hogy szerepelni fog televíziós közvetítésben, digitális tartalmakban vagy más médiamegjelenésekben.

Mennyit bőrt nyúzhat le a FIFA a szurkolókról a világbajnokságon?

A program mind a 72 csoportmérkőzést felsorolja, és arra kéri a felhasználókat, hogy válasszák ki, melyik csapatnak szurkolnak az adott találkozón, valamint hogy hány üdvözlő üzenethelyet szeretnének vásárolni. Egy rendelésben legfeljebb négy hely foglalható, így négy üzenethely ára összesen 316 dollár.

A felhasználók ezután megadják a nevüket – a nem megfelelő kifejezéseket a rendszer kiszűri –, majd a rendelés folytatásához végig kell görgetniük a felhasználási feltételeket és az adatvédelmi tájékoztatót. Az üzenethelyek értékesítése a kezdőrúgás előtt 72 órával lezárul, és a hitelkártyát csak akkor terhelik meg, ha a FIFA saját belátása szerint jóváhagyta az üzenetet.

A FIFA-t több szervezet is bírálta a nyári világbajnokság költségei miatt, különösen a mérkőzésjegyek ára kapcsán.

Ezeken a kivetítőkön lesznek láthatóak a szerencsés szurkolók üzenetei

Fotó: Takuya Matsumoto/The Yomiuri Shimbun via AFP

Tavasszal az Európai Futballszurkolók Egyesülete és az Euroconsumers fogyasztóvédelmi szervezet hivatalos panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz a rendkívül magas jegyárak miatt, azt állítva, hogy a FIFA visszaélt monopolhelyzetével, hogy túlzott jegyárakat és átláthatatlan, valamint tisztességtelen vásárlási feltételeket kényszerítsen az európai szurkolókra.