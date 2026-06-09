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Újabb mocskos trükkel akar pénzt keresni a FIFA? A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) 79 dollárt kér azért, hogy a szurkolók nevei megjelenjenek a foci-vb helyszínek óriáskivetítőin a mérkőzések előtt.

A „Super Shoutout” nevű program keretében a FIFA a torna mind a 72 csoportmérkőzését feltüntette a kínálatban, a szurkolók pedig 79 dollárt fizethetnek azért, hogy nevük megjelenjen a stadion eredményjelzőjén.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke a 2026-os foci-vb kabalaállataival
Gianni Infantino, a FIFA elnöke a 2026-os foci-vb kabalaállataival
Fotó: Luiz Rampelotto / NurPhoto via AFP

Bár az oldal egy olyan „üdvözlő üzenethelyet” hirdet, amelyet lefoglalva a „a mérkőzés során” és a megfelelő pillanatban, a megfelelő meccsen jelenik meg. Azonban a „Super Shoutout” üzeneteket valójában a mérkőzések előtti időszakban vetítik ki, és nem jelennek meg a rendes játékidőben.

A FIFA hozzátette, hogy „a rendelkezésre álló helyek száma korlátozott, és az igényeket érkezési sorrendben dolgozzák fel, továbbá hogy „a megjelenítés pontos időtartama és elhelyezése nem garantált. A felhasználók ugyanis a vásárlás kezdeti szakaszában nem választhatják ki, hogy pontosan mikor jelenjen meg a nevük.

A szervezet azt is közölte, hogy az üzenetek megjelenítése elsősorban a stadionban tartózkodók élményét szolgálja, és nem garantálja, hogy minden néző láthatja azt, illetve hogy szerepelni fog televíziós közvetítésben, digitális tartalmakban vagy más médiamegjelenésekben.

Mennyit bőrt nyúzhat le a FIFA a szurkolókról a világbajnokságon?

A program mind a 72 csoportmérkőzést felsorolja, és arra kéri a felhasználókat, hogy válasszák ki, melyik csapatnak szurkolnak az adott találkozón, valamint hogy hány üdvözlő üzenethelyet szeretnének vásárolni. Egy rendelésben legfeljebb négy hely foglalható, így négy üzenethely ára összesen 316 dollár.

A felhasználók ezután megadják a nevüket – a nem megfelelő kifejezéseket a rendszer kiszűri –, majd a rendelés folytatásához végig kell görgetniük a felhasználási feltételeket és az adatvédelmi tájékoztatót. Az üzenethelyek értékesítése a kezdőrúgás előtt 72 órával lezárul, és a hitelkártyát csak akkor terhelik meg, ha a FIFA saját belátása szerint jóváhagyta az üzenetet.

A FIFA-t több szervezet is bírálta a nyári világbajnokság költségei miatt, különösen a mérkőzésjegyek ára kapcsán. 

A photo shows Dallas Stadium in Arlington, Texas, United States of America, on June 3, 2026. Preparations were underway at Dallas Stadium, on the turf and with large screens, ahead of the FIFA World Cup, which begins on June 11. This stadium is the venue for Japan's opening match against the Netherlands on June 14. It is commonly known as the home stadium of the Dallas Cowboys of the National Football League (NFL) and as the venue for the Cotton Bowl, one of the six major college football bowl games. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Takuya Matsumoto / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Ezeken a kivetítőkön lesznek láthatóak a szerencsés szurkolók üzenetei
Fotó: Takuya Matsumoto/The Yomiuri Shimbun via AFP

Tavasszal az Európai Futballszurkolók Egyesülete és az Euroconsumers fogyasztóvédelmi szervezet hivatalos panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz a rendkívül magas jegyárak miatt, azt állítva, hogy a FIFA visszaélt monopolhelyzetével, hogy túlzott jegyárakat és átláthatatlan, valamint tisztességtelen vásárlási feltételeket kényszerítsen az európai szurkolókra.

A szervezet két fő érvvel védte árképzését: egyrészt azzal, hogy az tükrözi az észak-amerikai piac sajátosságait, ahol az emberek gyakran több száz dollárt fizetnek sportesemények látogatásáért, másrészt azzal, hogy a bevételeket világszerte visszaforgatják a labdarúgás fejlesztésébe.

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