Három évvel ezelőtt, 2023-ban robbant a hír, miszerint az amerikai Fox cég és az argentin Full Play ügynökség két korábbi vezetőjét, Hernan Lopezt és Carlos Martinezt korrupcióval, banki csalással és pénzmosás vádjával vizsgálat alá helyezték, majd bűnösnek is találták őket. A 2015-ben kirobbant FIFA-botrány a teljes Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget megrázta, és többek között az akkori elnök, Sepp Blatter állásába került.

Hernan Lopez, a FIFA korrupciós botrányának egyik főszereplője

A vád szerint 2005 és 2015 között a vádlottak több tíz millió dollárnyi kenőpénzt fizettek a Dél-amerikai Labdarúgó-szövetség tisztségviselőinek a közvetítési jogokért cserébe. Lopez és Martinez ezt leszámítva még bennfentes információkat is szerzett, amikkel megszerezték a 2018-as és a 2022-es világbajnokság közvetítései jogait, de az ügy érintette a Copa América és a Copa Libertadores versenysorozatokat is.

Váratlan fejlemény a FIFA korrupciós botrányában

A The New York Times nemrégiben írta meg, hogy Lopezt és Martinezt hiába ítélték el 2023-ban, az amerikai Igazságügyi Minisztérium tavaly kezdeményezte az ellenük szóló vádiratok visszavonását.

A fejlemény azért keltett nagy feltűnést, mert az amerikai ügyészség korábban hosszú éveken át kiemelt ügyként kezelte a FIFA körüli korrupciós hálózat feltárását, a nyomozások során pedig több mint harminc elítélés és megannyi pénzbírság született.

Ez a döntés azonban nem jelenti a teljes FIFA-ügy lezárását, mivel több korábbi elítélt is jelezte, hogy szeretnék felülvizsgálni a helyzetüket.

Szerintük az ügyészség mostani álláspontja azt bizonyíthatja, hogy bizonyos esetekben nem álltak fenn a büntetőjogi felelősség feltételei. Az amerikai hatóságok ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a többi elítélés továbbra is érvényben marad. A mostani döntés kizárólag erre a két vádlottra vonatkozik, és nem kérdőjelezi meg a teljes nyomozás eredményeit.

Az Igazságügyi Minisztérium úgy döntött, hogy nem kívánja erőforrásait a vádemelésre fordítani, mert az nem illik a kormányzat prioritásaihoz”

− mondta Joseph Nocella Jr. főügyész, aki a szerdai meghallgatáson egyedül képviselte a kormányt.