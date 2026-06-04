„Olyan embereken segítünk, akiknek annyira nehézzé vált az életük, hogy akár meg is akarják ölni magukat” – mondta az egykori focista a Magyar Nemzetnek adott interjújában, aki jelenleg depresszióval és személyiségzavarral küzdő pácienseket kezel.

Gruborovics Tamás a finn bajnokság történetének legsikeresebb magyar focistája, aki napjainkban pszichológus Finnországban

Fotó: hjk.fi

Focistából pszichológus? Gruborovics Tamás meglépte

Elárulta: sokan intézményi ellátás után kerülnek hozzájuk, és hosszú távú terápiával próbálják stabilizálni az állapotukat.

Gruborovics 269 finn élvonalbeli meccsen 68 gólt szerzett, egy időben pedig a Fradi és a magyar válogatott radarján is feltűnt. A futball után pszichológiát végzett, és ma már főállásban dolgozik Helsinkiben.

Jellemzően mély depresszióval vagy személyiségzavarral küzdő embereket kezelünk”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy sok páciens gyerekkori traumákat és nehéz élethelyzeteket hordoz.

Idén azonban visszatért a futball világába is:

a finn rekordbajnok HJK Helsinkinél mental coach-ként dolgozik. „Heti egy alkalommal foglalkozom az első csapat játékosaival” – mondta, hozzátéve, hogy sportolói múltja segíti a munkáját.

Közben a finn válogatott aktuális formájáról is beszélt, amely szerinte átmeneti válságban van. Ez már csak azért is fontos, mert pénteken a finn válogatott ellen játszik felkészülési mérkőzést a Marco Rossi vezette magyar csapat a Puskás Arénában.

A legfőbb gond, hogy az Eb-re kijutott finn csapat gerince kiöregedett”

– magyarázta, de hozzátette: a fiatal generáció fejlődésével újra erős lehet a finn válogatott. Gruborovics szerint ez egy klasszikus átmeneti időszak, amelyből hosszabb távon újra felfelé vezethet az út.