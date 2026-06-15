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Soha nem látott botrány a foci-vb-n: veszélyben egy mérkőzés – elképesztő oka van

Foci-vb 2026

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Gólokban és fordulatokban sem volt hiány a 2026-os labdarúgó-világbajnokság újabb játéknapján. Az F csoportban Svédország magabiztos, 5–1-es győzelmet aratott Tunézia ellen, míg Hollandia és Japán látványos, 2–2-es döntetlennel osztozott a pontokon a foci-vb-n. Az E csoportban Elefántcsontpart a hajrában törte meg Ecuador hosszú veretlenségi sorozatát (1–0), Németország pedig valóságos erődemonstrációt tartott Curacao ellen (7–1).

A svédek már a mérkőzés elején fölénybe kerültek Tunéziával szemben a foci-vb-n. A tunéziai származású Yasin Ayari két távoli bombagóllal vette ki a részét az 5–1-es sikerből, míg Alexander Isak egy góllal és két gólpasszal, Viktor Gyökeres pedig egy találattal járult hozzá a győzelemhez. A tunéziaiak ugyan még az első félidőben szépítettek, de a második játékrészben nem tudtak lépést tartani a skandinávokkal.

Szép gólokat hozott a foci-vb legújabb játéknapja
Szép gólokat hozott a foci-vb legújabb játéknapja
Fotó: Northfoto/Lynn Pennington

Emlékezetes pillanatokat hozott a foci-vb

Dallasban Hollandia kétszer is vezetett Japán ellen, mégsem tudta megszerezni a három pontot. A második félidőben Virgil van Dijk és Crysencio Summerville góljaira Nakamura Keto, illetve a hajrában Kamada Daicsi találatával válaszoltak a japánok. A 2–2-es döntetlen azt jelenti, hogy a csoport élére a nagy különbségű győzelmet arató svédek álltak.

Az E csoport egyik legizgalmasabb mérkőzésén Elefántcsontpart 1–0-ra legyőzte Ecuadort. A találkozó során mindkét csapat több nagy helyzetet dolgozott ki, kapufák is születtek, de sokáig úgy tűnt, gól nélküli döntetlen lesz a vége. A 90. percben azonban a csereként beállt Diallo értékesített egy gyors támadást, amellyel megszakította az ecuadoriak 19 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozatát.

A nap legnagyobb különbségű sikerét Németország aratta, amely 7–1-re ütötte ki a világbajnoki újonc Curacaót. A németeknél Felix Nmecha nyitotta a gólok sorát, majd Schlotterbeck, Musiala, Brown és Undav is betalált, míg Kai Havertz kétszer volt eredményes. 

A találkozó különlegessége volt, hogy a 40 éves Manuel Neuer rekordot jelentő ötödik világbajnokságán lépett pályára, a német válogatott pedig a torna eddigi legfölényesebb győzelmét aratta.

Az F csoportban így Svédország vezeti a tabellát Hollandia és Japán előtt, míg az E csoportban Németország és Elefántcsontpart rajtolt győzelemmel.

Jöjjenek a legjobb képek:

Foci-VB2026, Németország – Curacao (7–1), Hollandia – Japán (2–2),Elefántcsontpart – Ecuador (1–0), Svédország – Tunézia (5–1), FociVB20260615
Foci-VB2026, Németország – Curacao (7–1), Hollandia – Japán (2–2),Elefántcsontpart – Ecuador (1–0), Svédország – Tunézia (5–1), FociVB20260615
Foci-VB2026, Németország – Curacao (7–1), Hollandia – Japán (2–2),Elefántcsontpart – Ecuador (1–0), Svédország – Tunézia (5–1), FociVB20260615
Foci-VB2026, Németország – Curacao (7–1), Hollandia – Japán (2–2),Elefántcsontpart – Ecuador (1–0), Svédország – Tunézia (5–1), FociVB20260615
Foci-VB2026, Németország – Curacao (7–1), Hollandia – Japán (2–2),Elefántcsontpart – Ecuador (1–0), Svédország – Tunézia (5–1), FociVB20260615
Foci-VB2026, Németország – Curacao (7–1), Hollandia – Japán (2–2),Elefántcsontpart – Ecuador (1–0), Svédország – Tunézia (5–1), FociVB20260615
Foci-VB2026, Németország – Curacao (7–1), Hollandia – Japán (2–2),Elefántcsontpart – Ecuador (1–0), Svédország – Tunézia (5–1), FociVB20260615
Foci-VB2026, Németország – Curacao (7–1), Hollandia – Japán (2–2),Elefántcsontpart – Ecuador (1–0), Svédország – Tunézia (5–1), FociVB20260615
Foci-VB2026, Németország – Curacao (7–1), Hollandia – Japán (2–2),Elefántcsontpart – Ecuador (1–0), Svédország – Tunézia (5–1), FociVB20260615
Foci-VB2026, Németország – Curacao (7–1), Hollandia – Japán (2–2),Elefántcsontpart – Ecuador (1–0), Svédország – Tunézia (5–1), FociVB20260615
Foci-VB2026, Németország – Curacao (7–1), Hollandia – Japán (2–2),Elefántcsontpart – Ecuador (1–0), Svédország – Tunézia (5–1), FociVB20260615
Foci-VB2026, Németország – Curacao (7–1), Hollandia – Japán (2–2),Elefántcsontpart – Ecuador (1–0), Svédország – Tunézia (5–1), FociVB20260615
Foci-VB2026, Németország – Curacao (7–1), Hollandia – Japán (2–2),Elefántcsontpart – Ecuador (1–0), Svédország – Tunézia (5–1), FociVB20260615
Foci-VB2026, Németország – Curacao (7–1), Hollandia – Japán (2–2),Elefántcsontpart – Ecuador (1–0), Svédország – Tunézia (5–1), FociVB20260615
Foci-VB2026, Németország – Curacao (7–1), Hollandia – Japán (2–2),Elefántcsontpart – Ecuador (1–0), Svédország – Tunézia (5–1), FociVB20260615
Foci-VB2026, Németország – Curacao (7–1), Hollandia – Japán (2–2),Elefántcsontpart – Ecuador (1–0), Svédország – Tunézia (5–1), FociVB20260615
Foci-VB2026, Németország – Curacao (7–1), Hollandia – Japán (2–2),Elefántcsontpart – Ecuador (1–0), Svédország – Tunézia (5–1), FociVB20260615
Foci-VB2026, Németország – Curacao (7–1), Hollandia – Japán (2–2),Elefántcsontpart – Ecuador (1–0), Svédország – Tunézia (5–1), FociVB20260615
Foci-VB2026, Németország – Curacao (7–1), Hollandia – Japán (2–2),Elefántcsontpart – Ecuador (1–0), Svédország – Tunézia (5–1), FociVB20260615
Foci-VB2026, Németország – Curacao (7–1), Hollandia – Japán (2–2),Elefántcsontpart – Ecuador (1–0), Svédország – Tunézia (5–1), FociVB20260615
Foci-VB2026, Németország – Curacao (7–1), Hollandia – Japán (2–2),Elefántcsontpart – Ecuador (1–0), Svédország – Tunézia (5–1), FociVB20260615
Foci-VB2026, Németország – Curacao (7–1), Hollandia – Japán (2–2),Elefántcsontpart – Ecuador (1–0), Svédország – Tunézia (5–1), FociVB20260615
Foci-VB2026, Németország – Curacao (7–1), Hollandia – Japán (2–2),Elefántcsontpart – Ecuador (1–0), Svédország – Tunézia (5–1), FociVB20260615
Foci-VB2026, Németország – Curacao (7–1), Hollandia – Japán (2–2),Elefántcsontpart – Ecuador (1–0), Svédország – Tunézia (5–1), FociVB20260615
Foci-VB2026, Németország – Curacao (7–1), Hollandia – Japán (2–2),Elefántcsontpart – Ecuador (1–0), Svédország – Tunézia (5–1), FociVB20260615
Galéria: Gólzáporos vb-éjszaka: kiütéses német és svéd siker, dráma a holland-japán rangadón
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KAI HAVERTZ (7), a német csatár fejel a labdával a 2026-os FIFA-világbajnokság E csoportjának Németország–CuraÀo mérkőzésén a Houston Stadionban

 

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