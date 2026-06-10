A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első nyolc részben olvashattak már a legelső gólról a tornák történetében, de volt szó már a sorozatban egy tragikus sorsú zseniről, akit a Gestapo öletett meg, és persze nem mehettünk el szó nélkül az Aranycsapat tragédiája mellett sem. Írtunk Maradona zsenijéről és egy elképesztő gólörömről, majd Roberto Baggio tizenegyes-tragédiájáról, amely sírba lökte az olasz reményeket.A 2006-os világbajnokság legnagyobb sztorija nem lehet más, mint a döntő ikonikus, hírhedt pillanata, amikor a meccs után visszavonuló Zinédine Zidane lefejelte Marco Materazzit, majd csapata elbukta a finálét. A 2018-as vb érdekes módon inkább a vesztes miatt marad emlékezetes, jöjjön a horvátok csodálatos menetelése.

Már csak napok vannak hátra a foci-vb 2026-os rajtjáig

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig

A 2018-as világbajnokság nem csupán egy váratlan horvát sikertörténet volt, hanem egy kivételes generáció beteljesülése. Luka Modric vezetésével a horvát válogatott története során először jutott el a vb-döntőig, és ezzel bebizonyította, hogy egy kis ország is képes felvenni a versenyt a futball nagyhatalmaival. A csapat sikerének alapját a kiváló középpálya, a technikai tudás, a mentális erő és az évek alatt kialakított játékidentitás jelentette. A torna végén Modric megkapta a világbajnokság legjobb játékosának járó Aranylabdát, ami tökéletesen tükrözte a horvátok teljesítményét.

A keret tele volt nemzetközi szinten is elismert futballistákkal. Modric mellett Ivan Rakitic, Mario Mandzukic, Ivan Perisic, Marcelo Brozovic, Dejan Lovren, Domagoj Vida és Danijel Subasic is meghatározó szerepet játszott. Korábban is akadtak tehetséges horvát csapatok, de a 2018-as válogatott volt az első, amely a nagy egyéniségeket valódi csapattá tudta formálni. A játékosok többsége már a legmagasabb szinten futballozott Európában, így nem a tehetség, hanem a nemzetközi tornákon való áttörés jelentette a legnagyobb kérdést.

Horvátország számára a mérce hosszú ideig az 1998-as bronzérmes válogatott volt, amely első világbajnoki szereplésén rögtön a harmadik helyig jutott. Az azt követő két évtizedben több ígéretes generáció is felbukkant, de egyik sem tudott maradandót alkotni a világbajnokságokon. A 2018-as csapat azonban más volt: Modric szervezte a játékot, Rakitic biztosította az egyensúlyt, Brozovic végezte a háttérmunkát, míg Perisic és Mandzukic a döntő pillanatokban vállalt főszerepet.