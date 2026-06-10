A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első nyolc részben olvashattak már a legelső gólról a tornák történetében, de volt szó már a sorozatban egy tragikus sorsú zseniről, akit a Gestapo öletett meg, és persze nem mehettünk el szó nélkül az Aranycsapat tragédiája mellett sem. Írtunk Maradona zsenijéről és egy elképesztő gólörömről, majd Roberto Baggio tizenegyes-tragédiájáról, amely sírba lökte az olasz reményeket.A 2006-os világbajnokság legnagyobb sztorija nem lehet más, mint a döntő ikonikus, hírhedt pillanata, amikor a meccs után visszavonuló Zinédine Zidane lefejelte Marco Materazzit, majd csapata elbukta a finálét. A 2018-as vb érdekes módon inkább a vesztes miatt marad emlékezetes, jöjjön a horvátok csodálatos menetelése.
22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig
A 2018-as világbajnokság nem csupán egy váratlan horvát sikertörténet volt, hanem egy kivételes generáció beteljesülése. Luka Modric vezetésével a horvát válogatott története során először jutott el a vb-döntőig, és ezzel bebizonyította, hogy egy kis ország is képes felvenni a versenyt a futball nagyhatalmaival. A csapat sikerének alapját a kiváló középpálya, a technikai tudás, a mentális erő és az évek alatt kialakított játékidentitás jelentette. A torna végén Modric megkapta a világbajnokság legjobb játékosának járó Aranylabdát, ami tökéletesen tükrözte a horvátok teljesítményét.
A keret tele volt nemzetközi szinten is elismert futballistákkal. Modric mellett Ivan Rakitic, Mario Mandzukic, Ivan Perisic, Marcelo Brozovic, Dejan Lovren, Domagoj Vida és Danijel Subasic is meghatározó szerepet játszott. Korábban is akadtak tehetséges horvát csapatok, de a 2018-as válogatott volt az első, amely a nagy egyéniségeket valódi csapattá tudta formálni. A játékosok többsége már a legmagasabb szinten futballozott Európában, így nem a tehetség, hanem a nemzetközi tornákon való áttörés jelentette a legnagyobb kérdést.
Horvátország számára a mérce hosszú ideig az 1998-as bronzérmes válogatott volt, amely első világbajnoki szereplésén rögtön a harmadik helyig jutott. Az azt követő két évtizedben több ígéretes generáció is felbukkant, de egyik sem tudott maradandót alkotni a világbajnokságokon. A 2018-as csapat azonban más volt: Modric szervezte a játékot, Rakitic biztosította az egyensúlyt, Brozovic végezte a háttérmunkát, míg Perisic és Mandzukic a döntő pillanatokban vállalt főszerepet.
A világbajnokság csoportkörében a horvátok rögtön jelezték, hogy komoly céljaik vannak. Az Argentína elleni 3–0-s győzelem nemcsak a továbbjutást alapozta meg, hanem az egész futballvilág figyelmét rájuk irányította. A horvátok magabiztosan uralták a mérkőzést, és egyértelművé tették, hogy nem csupán a nyolcaddöntő elérése a céljuk.
A kieséses szakasz már sokkal nehezebb feladatokat tartogatott. Előbb Dániát, majd a házigazda Oroszországot győzték le tizenegyespárbaj után, így két rendkívül megterhelő mérkőzésen voltak túl, mire eljutottak az elődöntőig. Az angolok ellen már az ötödik percben hátrányba kerültek Kieran Trippier szabadrúgásgóljával, de a horvát csapat ismét megmutatta karakterét. Ivan Perisic egyenlített, majd Mario Mandzukic a hosszabbításban megszerezte a győztes gólt, amellyel Horvátország története első világbajnoki döntőjébe jutott.
Az angolok elleni mérkőzés tökéletesen megmutatta, miért volt különleges ez a csapat. Nemcsak technikailag volt erős, hanem mentálisan is szinte legyőzhetetlen volt. Modric nem a fizikai fölényével uralta a mérkőzéseket, hanem a játék ritmusának szabályozásával, a pontos döntéseivel és a nyugalmával. A horvátok három egymást követő kieséses meccsen is 90 percnél tovább futballoztak, mégis újra és újra megtalálták a módját a továbbjutásnak.
A moszkvai döntőben végül Franciaország 4–2-re győzött, de ez sem csökkentette a horvát siker jelentőségét. A döntő jelentős részében Horvátország bátran futballozott, sokat birtokolta a labdát, és komoly kihívás elé állította a későbbi világbajnokot. Bár a trófeát a franciák emelhették magasba, a horvátok úgy hagyták el Oroszországot, hogy történelmi teljesítményüket az egész világ elismerte.
Modric szerepe túlmutatott egyetlen tornán. Ő volt az a játékos, aki karaktert adott a válogatottnak, és köré épült fel a horvát futball egyik legsikeresebb időszaka. A 2022-es világbajnokságon megszerzett újabb bronzérem is bizonyította, hogy a 2018-as döntő nem egyszeri csoda volt, hanem egy tudatosan felépített futballkultúra eredménye.
Luka Modric hatodik világbajnokságára készülhetne
Ha 2010-ben nem marad le Horvátország, ugyanis az aranylabdás zseni már 2006-ban is ott volt a tornán. Luka Modric 1985-ben született Zadar közelében, gyermekkorát azonban beárnyékolta a délszláv háború. Családjának menekülnie kellett otthonából, a kis Luka pedig egy zadari szálloda parkolójában rúgta a labdát, miközben a környéken harcok zajlottak. Később a Dinamo Zagreb akadémiáján fejlődött tovább, bár korábban több helyen túl alacsonynak és fizikailag gyengének tartották ahhoz, hogy profi futballista legyen. Modric azonban minden kétkedőre rácáfolt: a bosnyák és horvát bajnokságban szerzett tapasztalatok után a Tottenhamhez, majd 2012-ben a Real Madridhoz igazolt.
A spanyol fővárosban a világ egyik legjobb középpályásává vált, sorra nyerte a trófeákat, köztük több Bajnokok Ligáját is. Pályafutása csúcspontját a 2018-as év jelentette, amikor vezérletével Horvátország története során először világbajnoki döntőt játszott. Modric lett a torna legjobb játékosa, majd megkapta a FIFA Év játékosa díját és az Aranylabdát is, megszakítva Lionel Messi és Cristiano Ronaldo tízéves egyeduralmát. Sikere azért is volt különleges, mert nem látványos cselekkel vagy gólzáporral hívta fel magára a figyelmet, hanem intelligenciájával, munkabírásával és játékának ritmusával emelkedett a világ legjobbjai közé.
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