Az üzbégek 3–1-es vereséget szenvedtek Kolumbiától a foci-vb nyitómérkőzésén. Abdukodir Husanov a 34. percben kapott sárga lapot, miután elkésett szerelési kísérletet mutatott be a korábbi liverpooli támadóval, Luis Díazzal szemben: a lendületes becsúszás után nem tudott megállni, és teljes erővel nekirohant a pálya mellett dolgozó operatőrnek.

Abdukodir Husanov nem csak a pályán tarolt a foci-vb-n

Fotó: YURI CORTEZ / AFP

Hogy lett az esetből a foci-vb egyik legszebb gesztusa?

Az ütközés olyan komolyra sikerült, hogy az egészségügyi személyzetnek azonnal a helyszínre kellett sietnie, hogy ellássák az operatőrt.

Husanov azonban nem hagyta annyiban az esetet. Az Üzbég Labdarúgó-szövetség csütörtökön az Instagramon osztott meg egy fotót az operatőrről, aki egy aláírt Khusanov-mezt tart a kezében. A mezre a védő saját kezűleg írta fel az üzenetet: „Sajnálom”.

A szövetség közleményében kiemelte, hogy meglátogatták az operatőrt, érdeklődtek az állapotáról, és átadták neki a különleges ajándékot.

„Az Üzbég Labdarúgó-válogatott tegnap lejátszotta első FIFA-világbajnoki mérkőzését Kolumbia ellen. A találkozón Abdukodir Husanov egy véletlen ütközés részese volt egy televíziós operatőrrel a labdáért vívott harc során a pálya szélén.

Az Üzbég Labdarúgó-szövetség képviselői meglátogatták az operatőrt, hogy érdeklődjenek az állapotáról, és átadtak neki egy különleges, Husanov által aláírt mezt. A védő egyúttal mielőbbi felépülést kívánt neki, és üdvözletét is küldte”

– írta a szervezet.

Az incidens mindössze öt perccel azelőtt történt, hogy Kolumbia megszerezte a vezetést. A Crystal Palace hátvédje, Daniel Munoz egy látványos kapáslövéssel talált be, majd az olasz világbajnok Fabio Cannavaro által irányított üzbég válogatott Abbosbek Fayzullaev góljával egyenlített. A dél-amerikaiak azonban gyorsan visszavették az előnyt Luis Díaz találatával, a hajrában pedig a csereként beálló Jaminton Campaz végleg eldöntötte a három pont sorsát.

A K csoport másik mérkőzésén Portugália meglepetésre csak 1–1-es döntetlent játszott a Kongói DK ellen, miután Cristiano Ronaldo több nagy helyzetét is kihagyta.