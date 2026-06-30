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Foci-vb 2026

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Már javában zajlik a labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses szakasza, a rekordhosszúságú csoportkör lezárult. A foci-vb-k történetében először szerepel 48 csapat a tornán, amelyből a legjobb 32 folytathatta szereplését. Amíg a tornát érintő problémák azzal indultunk, hogy túl a sok a kiscsapat, a hidratációs szünetek megtörik a játékot, addig az egyenes kieséses szakaszban már az ágrajz igazságtalansága okozza a legnagyobb feszültséget.

A 2026-os foci-vb csoportköre alaposan eltért a korábban megszokottól. Az idei tornán nem 32, hanem 48 csapat versengett a továbbjutásért a korábbi 8 helyett 12 csoportban. A kvartettek első két helyezettje automatikusan továbbjutott, hozzájuk csatlakozott a nyolc legjobb harmadik – így 32 válogatott került be az egyenes kieséses szakaszba. A 2026-os tornán a teljes vb programja összesen 104 mérkőzésből áll, a csoportkörben 72 találkozót rendeztek, míg a korábbi, 32 csapatos rendszer ezen szakaszában csupán 48-at. Az új lebonyolítást sok kritka érte, köztük az ágrajzot, amely a szakértők szerint finoman szólva sem igazságos.

A 2026-os foci-vb csoportkörében 72 mérkőzést rendeztek
A 2026-os foci-vb csoportkörében 72 mérkőzést rendeztek
Fotó: STACY REVERE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Milyen pozitívumok történtek a foci-vb megújult csoportkörében?

  • új hősök születtek
  • a futball globálisabb lett
  • több mérkőzés, több futball

Új sztárok robbantak be

Az idei vb legnagyobb nyertesei egyértelműen a kisebb futballnemzetek. A létszámbővítésnek köszönhetően olyan országok jutottak ki a tornára, amelyek korábban csak álmodhattak erről. A debütáló válogatottak, a meglepetéscsapatok és a futballvilág perifériájáról érkező országok összeségében színesítették a vb-t. A szurkolók megismerhettek olyan együtteseket, amelyek korábban csak a vb-selejtezőkben szerepeltek. Az ilyen történetek mindig is a világbajnokság legnagyobb értékei közé tartoztak, és a bővítés ezt az élményt jelentősen felerősítette. 

Az újonc csapatok közül a Zöld-foki-szigetek meglepő szereplése és történelmi továbbjutása valóságos szenzációt okozott a vb-n. 

Az afrikaiak kapusa, a csoportkörben bravúrokat halmozó Vozinha igazi sztárrá vált, a 40 éves futballistát a szurkolók többsége sosem ismerte volna meg, ha a csapat nem jut ki a tornára. Az Instagramon 50 ezer követője volt a vb előtt, két hét alatt ez a szám 16 millióra emelkedett...

MIAMI, FLORIDA - JUNE 21: Vozinha #1 of Cabo Verde scans the pitch during the first half of the FIFA World Cup 2026 Group H match between Uruguay and Cabo Verde at Miami Stadium on June 21, 2026 in Miami, Florida. (Photo by Eston Parker/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)
A Zöld-foki Köztársaság kapusa, Vozinha hatalmas sztár lett
Fotó: Eston Parker/ISI Photos / ISI Photos

Vozinha mellett még a másik vb-újonc, Curacao válogatottjának kapusát, Eloy Roomot is muszáj megemlíteni, 

aki Ecuador ellen történelmi jelentőségű 15 védést mutatott be – köztük egészen elképesztő bravúrokat. A legérdekesebb sztorik közé kívánkozik még a dél-afrikaiak gyenge rajt utáni meglepő továbbjutása, de a kongóiak és az ausztrálok legjobb 32 közé kerülése is megér egy misét.

A kisebb országok számára a vb-szereplés nemcsak sporteredmény, hanem gazdasági, kulturális és társadalmi jelentőségű esemény is: egyetlen vb-kijutás generációkat inspirálhat.

A futball valóban globálisabb lett

A korábbi világbajnokságokat gyakran ugyanazok az országok uralták. A bővített mezőny azonban nagyobb földrajzi sokszínűséget hozott. Afrika, Ázsia, Észak-Amerika és a kisebb futballpiacok több helyhez jutottak, ami megfelel a FIFA egyik legfontosabb céljának: a labdarúgás globális terjesztésének. 

Az afrikai együttesek ráadásul a csoportkörben kifejezetten jól szerepeltek, 

a résztvevő 10 válogatottból 9 továbbjutott a kieséses szakaszba.

ATLANTA, GEORGIA - JUNE 27: (EDITORS NOTE: Image has been digitally enhanced.) Yoane Wissa #20 of Congo DR celebrates with teammates after scoring the team's third goal during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Congo DR and Uzbekistan at Atlanta Stadium on June 27, 2026 in Atlanta, Georgia. Molly Darlington/Getty Images/AFP (Photo by Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A kongóiak a legjobb csoportharmadikként jutottak tovább a foci-vb-n
Fotó: MOLLY DARLINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Futballdömping rengeteg góllal

A 104 mérkőzésből álló foci-vb szinte folyamatos futballélményt kínál. A szurkolók számára ez bőséges kínálatot jelent, a rendezők és a televíziós társaságok számára pedig hatalmas gazdasági lehetőséget.

A rengeteg mérkőzést lényegesen több városban és több stadionban rendezik, így több szurkolónak nyílik lehetősége arra, hogy személyesen átélje a világbajnokság hamisítatlan hangulatát. A torna hosszabb ideig marad a figyelem középpontjában, ami üzleti szempontból is jelentős előnyt jelent. Azoknak a drukkereknek, akik nem tudnak betelni a futballal, a csoportkör minden napja örömünnepet jelenthetett, hiszen voltak olyan játéknapok, amelyek során hat talákozót is rendeztek. 

A csoportkör kifejezetten gólgazdag összecsapásokat hozott, ezt pedig a létszámnövelés hozadékának is tekinthetjük. 

A 2026-os labdarúgó-világbajnokságon eddig 137 gól esett. Ez kiemelkedően magas, 2,99-es gólátlagot jelentett mérkőzésenként, ami az 1958-as torna óta a legmagasabb érték a csoportkörben.

Germany players celebrate as a giant screen displays the final score at the end of the 2026 World Cup Group E football match between Germany and Curacao at the Houston Stadium in Houston on June 14, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
A Németország-Curacao mérkőzés 7-1-es eredményt hozott
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Mik a megváltozott lebonyolítás negatívumai?

  • a 2026-os foci-vb ágrajza igazságtalan
  • átláthatatlanság
  • hidratációs szünet

A foci-vb ágrajza miatt őrjöngenek a szurkolók

Amíg a csoportkör előtt a legtöbben amiatt aggódtak, hogy a kiscsapatok miatt hanyatlik a színvonal, addig az egyenes kieséses szakaszra már más került fókuszba. A közösségi médiában, a szakértői stúdiókban és a szurkolói fórumokon is egyre gyakrabban hangzik el ugyanaz a kritika: a 2026-os foci-vb ágrajza elképesztően igazságtalan.

A legnagyobb vitát az váltotta ki, hogy a címvédő Argentína rendkívül kedvező ágra került. 

Lionel Messiéknek a csoportkörben sem nagyon kellett megizzadniuk, a nyolcaddöntőben pedig a Zöld-foki-szigetekkel találkoznak. Ha továbbjutnak, a következő körben Ausztrália vagy Egyiptom következhet, a negyeddöntőben pedig olyan ellenfél jöhet, mint Ghána, Algéria, Kolumbia vagy Svájc. Az argentinok kapcsán az egyik legnagyobb felháborodást az okozza, hogy egyetlen korábbi világbajnokkal sem találkozhatnak az elődöntőig.

Lionel Messi of Argentina celebrates his goal during the 2026 World Cup at AT&T Stadium in Dallas, United States, on June 27, 2026. (Photo by Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhoto) (Photo by Stefan Koops / NurPhoto via AFP)
Lionel Messiék simán elődöntőbe jutnak?
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Ami a másik fő ágat és a többi nagycsapatot illeti, ott szinte egymásra torlódtak a végső győzelemre esélyes korábbi világbajnokok. 

Többek között Franciaország, Spanyolország és több erős válogatott már a torna korai szakaszában összekerülhet egymással. 

Egyes esetekben döntőnek beillő mérkőzéseket rendezhetnek akár már a legjobb 16 vagy a legjobb 8 között. Ennek következtében előfordulhat, hogy több esélyes csapat korán búcsúzik, miközben más válogatottak viszonylag könnyebb ellenfeleken keresztül jutnak el a végjátékig. A csoportkörből továbbjutott 32 csapatot nem sikerült igazságosan elosztani az ágakon, a csoporteredmények és a harmadik helyezettek mozgása olyan helyzetet eredményezett, amelyben az egyik ág lényegesen erősebbnek tűnik a másiknál.

A 48 csapatos rendszer átláthatatlansága

A kibővített vb-formátum kaotikus, a szurkolók számára is nehezen követhető. A 12 csoportból nyolc harmadik helyezett is továbbjutott, ami rendkívül összetett párosítási rendszert eredményezett a torna kieséses szakaszában. 

A csoportkör idején nehézséget okozott fejben tartani azt, hogy a 48 csapat éppen melyik négyesben van, mikor is játsszák a mérkőzéseiket. 

Míg a 32 csapatos rendszer esetében az emberek egy idő után már kívülről fújták a csoportokat, addig ez az idei tornán nem egészen így működik, mindezt pedig csak tetézte, hogy a csoportharmadikokkal is számolni kellett, hiszen nyolcan folytathatták szereplésüket. 

Sweden's forward #11 Anthony Elanga celebrates scoring his team's first goal during the 2026 World Cup Group F football match between Japan and Sweden at the Dallas Stadium in Arlington on June 25, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Az idei foci-vb-n a csoportharmadikokra is figyelni kellett, a svédek az egyik legjobb harmadikként jutottak tovább
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A hidratációs szünetnek álcázott reklámszünet

A magas jegyárak és utazási költségek hatalmas feszültségeket keltettek már a torna kezdete előtt, viszont az ezzel kapcsolatos elégedetlenséget később „leváltotta” az egyik látványos újítás. Az úgynevezett hidratációs szünetek a mérkőzések mindkét félidejének közepén három percre megszakítják a játékot, tulajdonképpen negyedekre tagolva a meccseket. A szövetségi kapitányok ugyan üdvözlik a reformot, mert ilyenkor utasításokat adhatnak a játékosaiknak, a drukkerek viszont ki nem állhatják az ivószüneteket, és rendre kifütyülik.

Ezeknél a kényszerpihenőknél reklámokat vetítenek, tehát a FIFA itt is a plusz bevételre törekszik, ami érthetően kiverte a biztosítékot a nézők körében. 

Egy izgalmas mérkőzés lendületét teljesen megtörik az ilyen szünetek, melyek különösen akkor dühítőek, amikor 20 fok és kellemes időjárási körülmények vannak a stadionban, 

tehát semmi nem indokolja a leállást. A szurkolók hangot is szokak adni elégedetlenségüknek, nem egyszer tiltakoztak már hangos füttyszóval és pfujolással a hidratációs szünetek idején.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 27: Zlatko Dalic, Head Coach of Croatia, speaks to players at the hydration break during the FIFA World Cup 2026 Group L match between Croatia and Ghana at Philadelphia Stadium on June 27, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A hidratációs szüneteknek szinte csak a szövetségi kapitányok örülnek
Fotó: KEVIN C. COX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A csoportkört követően, már az egyenes kieséses szakasznál járva a figyelem elsősorban az ágrajzra szegeződik, 

a szurkolók ezt bujják, és latolgatják, kedvenc csapatuk miként is juthat minél messzebb a tornán. Egy biztos: a 2026-os világbajnokság nemcsak a 48 csapatos mezőny miatt hozott forradalmi változást, hanem azért is, mert először került igazán komoly viták kereszttüzébe a kieséses szakasz igazságossága.  

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