A 2026-os foci-vb csoportköre alaposan eltért a korábban megszokottól. Az idei tornán nem 32, hanem 48 csapat versengett a továbbjutásért a korábbi 8 helyett 12 csoportban. A kvartettek első két helyezettje automatikusan továbbjutott, hozzájuk csatlakozott a nyolc legjobb harmadik – így 32 válogatott került be az egyenes kieséses szakaszba. A 2026-os tornán a teljes vb programja összesen 104 mérkőzésből áll, a csoportkörben 72 találkozót rendeztek, míg a korábbi, 32 csapatos rendszer ezen szakaszában csupán 48-at. Az új lebonyolítást sok kritka érte, köztük az ágrajzot, amely a szakértők szerint finoman szólva sem igazságos.

A 2026-os foci-vb csoportkörében 72 mérkőzést rendeztek

Fotó: STACY REVERE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Milyen pozitívumok történtek a foci-vb megújult csoportkörében?

új hősök születtek

a futball globálisabb lett

több mérkőzés, több futball

Új sztárok robbantak be

Az idei vb legnagyobb nyertesei egyértelműen a kisebb futballnemzetek. A létszámbővítésnek köszönhetően olyan országok jutottak ki a tornára, amelyek korábban csak álmodhattak erről. A debütáló válogatottak, a meglepetéscsapatok és a futballvilág perifériájáról érkező országok összeségében színesítették a vb-t. A szurkolók megismerhettek olyan együtteseket, amelyek korábban csak a vb-selejtezőkben szerepeltek. Az ilyen történetek mindig is a világbajnokság legnagyobb értékei közé tartoztak, és a bővítés ezt az élményt jelentősen felerősítette.

Az újonc csapatok közül a Zöld-foki-szigetek meglepő szereplése és történelmi továbbjutása valóságos szenzációt okozott a vb-n.

Az afrikaiak kapusa, a csoportkörben bravúrokat halmozó Vozinha igazi sztárrá vált, a 40 éves futballistát a szurkolók többsége sosem ismerte volna meg, ha a csapat nem jut ki a tornára. Az Instagramon 50 ezer követője volt a vb előtt, két hét alatt ez a szám 16 millióra emelkedett...

A Zöld-foki Köztársaság kapusa, Vozinha hatalmas sztár lett

Fotó: Eston Parker/ISI Photos / ISI Photos

Vozinha mellett még a másik vb-újonc, Curacao válogatottjának kapusát, Eloy Roomot is muszáj megemlíteni,

aki Ecuador ellen történelmi jelentőségű 15 védést mutatott be – köztük egészen elképesztő bravúrokat. A legérdekesebb sztorik közé kívánkozik még a dél-afrikaiak gyenge rajt utáni meglepő továbbjutása, de a kongóiak és az ausztrálok legjobb 32 közé kerülése is megér egy misét.