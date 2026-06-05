A szövetségi kapitány, Thomas Tuchel kerete az elmúlt napokban Floridában készült az Új-Zéland elleni felkészülési mérkőzésre, majd Costa Rica következik, mielőtt a csapat Kansas Citybe költözik a foci-vb előtt.

Riadót fújtak Angliában a foci-vb előtt: senki ne nyúljon az altatóhoz!

Fotó: RICHARD PELHAM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az altató teheti tökre az angolok álmait a foci-vb-n?

Az angolok csoportmérkőzéseiket Dallasban, Bostonban és New Jersey-ben játsszák, a kieséses szakaszban pedig akár Mexikóvárosba, Torontóba vagy Los Angelesbe is utazhatnak.

A futball világában nem ritka, hogy a játékosok különféle nyugtatókat vagy altatókat használnak a regeneráció elősegítésére, ám a több klubnál is dolgozó alvásszakértő, James Wilson szerint ez komoly hiba lenne.

Az altatók nem valódi regeneráló alvást biztosítanak. Amit kapunk, az inkább szedáció, vagyis mesterséges elkábítás

” – fogalmazott a szakember. Hozzátette, hogy ezek a készítmények nem segítik megfelelően a szervezet helyreállítását, ráadásul függőséget is okozhatnak.

Wilson szerint még egy mérkőzés utáni rosszabb minőségű, rövidebb alvás is többet érhet, mint egy altatóval kikényszerített hosszabb pihenés. Úgy véli, a játékosok számára sokkal fontosabb, hogy minél inkább otthonos környezetet teremtsenek maguk körül a szállodákban.

A szakember azt tanácsolja, hogy a futballisták vigyenek magukkal olyan tárgyakat, amelyek az otthoni környezetre emlékeztetik őket. Egy kedves fénykép, a saját ágynemű vagy akár egy ismerős illat sokat segíthet az ellazulásban és a jobb alvásban.

Az Angol Labdarúgó-szövetség ezért igyekszik a kansasi központot is minél otthonosabbá tenni a játékosok számára. Emellett a keret tagjai a WHOOP nevű csuklón viselhető eszközt is használják, amely folyamatosan figyeli többek között a pulzust, a regenerációt és az alvás minőségét.

Közben a védelem egyik kulcsembere, John Stones szerint a felkészülési mérkőzések legfontosabb célja, hogy a játékosok minél jobban megértsék egymást a pályán és erősödjenek a csapaton belüli kapcsolatok.

Anglia június 17-én Horvátország ellen kezdi meg világbajnoki szereplését Texasban. Bár a nyári hőség komoly kihívást jelenthet az Egyesült Államokban, a dallasi stadion teljes légkondicionáló rendszerrel rendelkezik, ami enyhítheti a szélsőséges időjárási körülmények hatását.