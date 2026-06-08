Szombat reggel lövöldözés miatt riasztották a rendőrséget a Troost sugárút közelében, mindössze hat kilométerre attól az edzőbázistól és hoteltől, amelyet majd az angol labdarúgó-válogatott használ majd a 2026-os foci-vb-n.

Anglia az L jelű csoportba került a foci-vb-n

Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sokkoló hírek a foci-vb előtt

Ahogyan arról a The Sun is beszámolt, a helyi rendőrség négy óra körül ért ki a helyszínre, miután lövöldözésről szóló bejelentések érkeztek a Troost sugárút közelében. A szóvivő szerint kilenc felnőttet szállítottak kórházba lőtt sebekkel, szerencsére életveszélyes sérülést senki sem szenvedett el.

A rendfenntartó szervek a nyomozás ideje alatt a környéken járőröznek, gyanúsítottat azonban nem vettek még őrizetbe.

Nine people have suffered injuries in a shooting near England’s World Cup base in Kansas City, Missouri.



Police were called to reports of an incident on Troost Avenue, a short drive from the training base and team hotel England will use during the tournament, at around 4am on… pic.twitter.com/6vXy1E3BSb — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 7, 2026

Az eset megrémisztette az angol szurkolókat, mivel Thomas Tuchel együttese a 2026-os foci-vb-n mindössze hat kilométerre a bűncselekmény helyszínétől fog lakni/készülni a csoportmérkőzéseire. Mint ismert, a felkészülés során Anglia 1-0-ra legyőzte Új-Zélandot, majd két nap múlva Costa Rica ellen lép pályára.

Az angol válogatott a világbajnokság csoportkörében Horvátország, Ghána és Panama válogatottja ellen vívhatja ki a továbbjutást.