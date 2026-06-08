Szombat reggel lövöldözés miatt riasztották a rendőrséget a Troost sugárút közelében, mindössze hat kilométerre attól az edzőbázistól és hoteltől, amelyet majd az angol labdarúgó-válogatott használ majd a 2026-os foci-vb-n.
Sokkoló hírek a foci-vb előtt
Ahogyan arról a The Sun is beszámolt, a helyi rendőrség négy óra körül ért ki a helyszínre, miután lövöldözésről szóló bejelentések érkeztek a Troost sugárút közelében. A szóvivő szerint kilenc felnőttet szállítottak kórházba lőtt sebekkel, szerencsére életveszélyes sérülést senki sem szenvedett el.
A rendfenntartó szervek a nyomozás ideje alatt a környéken járőröznek, gyanúsítottat azonban nem vettek még őrizetbe.
Az eset megrémisztette az angol szurkolókat, mivel Thomas Tuchel együttese a 2026-os foci-vb-n mindössze hat kilométerre a bűncselekmény helyszínétől fog lakni/készülni a csoportmérkőzéseire. Mint ismert, a felkészülés során Anglia 1-0-ra legyőzte Új-Zélandot, majd két nap múlva Costa Rica ellen lép pályára.
Az angol válogatott a világbajnokság csoportkörében Horvátország, Ghána és Panama válogatottja ellen vívhatja ki a továbbjutást.
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