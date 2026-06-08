Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Sokan túl későn ismerik fel ezt az életveszélyes állapotot – ezek a legfontosabb tünetek

Tudta?

Veszélyes: ne fogyassza el az epret, ha ezt látja rajta

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Sokkoló híreket kapott az angol labdarúgó-válogatott. Mindössze pár kilométerre a csapat foci-vb-n is használt bázisától és szállodájától lövöldözés tört ki, kilencen is megsérültek.

Szombat reggel lövöldözés miatt riasztották a rendőrséget a Troost sugárút közelében, mindössze hat kilométerre attól az edzőbázistól és hoteltől, amelyet majd az angol labdarúgó-válogatott használ majd a 2026-os foci-vb-n.

Anglia az L jelű csoportba került a foci-vb-n
Anglia az L jelű csoportba került a foci-vb-n
Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sokkoló hírek a foci-vb előtt

Ahogyan arról a The Sun is beszámolt, a helyi rendőrség négy óra körül ért ki a helyszínre, miután lövöldözésről szóló bejelentések érkeztek a Troost sugárút közelében. A szóvivő szerint kilenc felnőttet szállítottak kórházba lőtt sebekkel, szerencsére életveszélyes sérülést senki sem szenvedett el.

A rendfenntartó szervek a nyomozás ideje alatt a környéken járőröznek, gyanúsítottat azonban nem vettek még őrizetbe. 

Az eset megrémisztette az angol szurkolókat, mivel Thomas Tuchel együttese a 2026-os foci-vb-n mindössze hat kilométerre a bűncselekmény helyszínétől fog lakni/készülni a csoportmérkőzéseire. Mint ismert, a felkészülés során Anglia 1-0-ra legyőzte Új-Zélandot, majd két nap múlva Costa Rica ellen lép pályára.

Az angol válogatott a világbajnokság csoportkörében Horvátország, Ghána és Panama válogatottja ellen vívhatja ki a továbbjutást.

  • Kapcsolódó tartalom

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!