Ilyen felvételeket senki nem akar látni: egymásnak estek a szurkolók a foci-vb-n, rendőrök rohantak a helyszínre az Argentína–Algéria meccs előtt.

Balhé a foci-vb-n: argentin és algériai szurkolók estek egymásnak

Fotó: X

Mennyi balhé lesz még a foci-vb-n?

A beszámolók szerint az argentinok kék-fehér, illetve az algériaiak zöld-fehér színekben gyűltek össze a városközpontban, ám a kezdeti szurkolás és rigmusok hamar ellenséges hangnembe fordultak.

A szóváltás végül tettlegességig fajult, és a helyszínen készült videókon az látható, ahogy a résztvevők ököllel és rúgó mozdulatokkal támadnak egymásra.

A TMZ értesülései szerint a kölcsönös provokációk és sértegetések vezettek a tömegverekedéshez. A felvételeken az is látszik, hogy a dulakodásba gyerekek és vétlen járókelők is belekeveredtek, ami tovább rontotta a világbajnokság körüli ünnepi hangulatot.

A helyzet végül annyira elfajult, hogy a rendőrségnek kellett közbelépnie a rend helyreállítása érdekében. Az egyenruhásoknak sikerült feloszlatniuk a tömeget és megakadályozniuk a további erőszakot.

A történtek nagy visszhangot váltottak ki a közösségi médiában is. Többen elítélték a szurkolók viselkedését, egy hozzászóló például úgy fogalmazott: „Ez egyáltalán nem fest jól.” Mások egyszerűen „káosznak” és „szégyennek” nevezték a jeleneteket.

A világbajnokság eddigi szakaszában ez az egyik első olyan széles körben dokumentált incidens, amely szurkolói erőszakról és rendbontásról szólt. A szervezők és a hatóságok minden bizonnyal abban bíznak, hogy a torna további részében inkább a pályán történtek kerülnek a figyelem középpontjába.