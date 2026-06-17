Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A labdarúgó-világbajnokság rendszerint a futball ünnepe, amely összehozza a különböző nemzetek szurkolóit. A foci-vb-n rendezett Argentína–Algéria (3-0) mérkőzés előtt azonban egészen más hangulat uralkodott New York ikonikus helyszínén, a Times Square-en, ahol komoly összecsapás alakult ki a két válogatott drukkerei között.

Ilyen felvételeket senki nem akar látni: egymásnak estek a szurkolók a foci-vb-n, rendőrök rohantak a helyszínre az Argentína–Algéria meccs előtt.

Balhé a foci-vb-n: argentin és algériai szurkolók estek egymásnak
Balhé a foci-vb-n: argentin és algériai szurkolók estek egymásnak
Fotó: X

Mennyi balhé lesz még a foci-vb-n?

A beszámolók szerint az argentinok kék-fehér, illetve az algériaiak zöld-fehér színekben gyűltek össze a városközpontban, ám a kezdeti szurkolás és rigmusok hamar ellenséges hangnembe fordultak. 

A szóváltás végül tettlegességig fajult, és a helyszínen készült videókon az látható, ahogy a résztvevők ököllel és rúgó mozdulatokkal támadnak egymásra.

A TMZ értesülései szerint a kölcsönös provokációk és sértegetések vezettek a tömegverekedéshez. A felvételeken az is látszik, hogy a dulakodásba gyerekek és vétlen járókelők is belekeveredtek, ami tovább rontotta a világbajnokság körüli ünnepi hangulatot.

A helyzet végül annyira elfajult, hogy a rendőrségnek kellett közbelépnie a rend helyreállítása érdekében. Az egyenruhásoknak sikerült feloszlatniuk a tömeget és megakadályozniuk a további erőszakot.

A történtek nagy visszhangot váltottak ki a közösségi médiában is. Többen elítélték a szurkolók viselkedését, egy hozzászóló például úgy fogalmazott: „Ez egyáltalán nem fest jól.” Mások egyszerűen „káosznak” és „szégyennek” nevezték a jeleneteket.

A világbajnokság eddigi szakaszában ez az egyik első olyan széles körben dokumentált incidens, amely szurkolói erőszakról és rendbontásról szólt. A szervezők és a hatóságok minden bizonnyal abban bíznak, hogy a torna további részében inkább a pályán történtek kerülnek a figyelem középpontjába.

Szenvedtek az osztrákok Jordánia ellen, furcsa öngól döntötte el a meccset
Lionel Messit ki kellett volna állítani? Forrnak az indulatok az argentinok meccse után
Döbbenetes fordulat: kitették a vb-ről az Arsenal korábbi sztárját

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!