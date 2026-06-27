Belgium és Új-Zéland is tudta, hogy győzelemmel biztosan továbbjut a foci-vb-n, ennek megfelelően az európaiak már a mérkőzés elején átvették az irányítást. Leandro Trossard kis híján hamar vezetést szerzett, de közeli lövése a kapufáról kifelé pattant, majd Tyler Bindon még a gólvonal előtt tisztázott.
Trossard vezérletével simán nyert Belgium a foci-vb-n
Nem sokkal később ugyan büntetőt is kapott Belgium, miután Finn Surman kezére pattant a labda, ám a videóbíró felülvizsgálata után a játékvezető visszavonta az ítéletet, mivel a védő keze természetes helyzetben volt. A belgák azonban nem estek össze, és az első ivószünet után megszerezték a vezetést. Egy szöglet utáni kavarodást követően Trossard csapott le a labdára, és közelről a hálóba bombázott.
Új-Zéland az első két csoportmeccsén még mindig megszerezte a vezetést, ezúttal azonban alig veszélyeztette Thibaut Courtois kapuját, aki válogatott pályafutása 18. világbajnoki mérkőzésén szerepelt.
A fordulás után ismét Trossard villant: egy kipattanót látványos mozdulattal értékesített, megszerezve második gólját. Nem sokkal később Kevin De Bruyne is betalált egy lapos lövéssel, amellyel végleg eldöntötte a találkozót.
A hajrában ugyan Elijah Just megszerezte Új-Zéland szépítő gólját – ez már a harmadik találata volt a tornán –, de Belgium azonnal válaszolt. Nicolas Raskin beadását Romelu Lukaku fejelte a kapuba, megszerezve hatodik világbajnoki gólját, amellyel hazája történetének legeredményesebb vb-gólszerzője lett. A végeredményt a csereként beálló Alexis Saelemaekers állította be.
Belgium ezzel 5–1-re nyert, veretlenül zárta a csoportkört, és immár 16 mérkőzés óta nem talált legyőzőre. Új-Zéland számára továbbra is várat magára az első világbajnoki győzelem: kilenc vb-mérkőzés után négy döntetlen és öt vereség a mérlegük.
A mérkőzés embere: Leandro Trossard.
Világbajnokság, 3. forduló, G-csoport
Új-Zéland–Belgium 1–5 (0–1)
Gólszerző: Just (77.), ill. Trossard (28., 50.), De Bruyne (66.), Lukaku (86.), Saelemaekers (90+5.)
Vancouver, BC Palace. 52 497 néző. Vezette: Adham Mahadmeh (jordániai)
Új-Zéland: Crocombe – Payne (Boxall, 64.), Surman, Bindon, Cacace (De Vries, 79.) – Bell (McCowatt, 64.), Stamenic – Thomas (Old, a szünetben), Singh (Randall, a szünetben), Just – Ch. Wood. Szövetségi kapitány: Darren Bazeley (angol).
Belgium: Courtois – Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper – Vanaken, Tielemans (Raskin, 85.) – Trossard (Saelemaekers, 72.), De Bruyne (A. Onana, 72.), Doku (Fernandez-Pardo, 56.) – De Ketelaere (R. Lukaku, 85.). Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia).
Egyiptom továbbjutott, Irán centikre volt a bravúrtól
A másik összecsapáson Egyiptom már biztos továbbjutóként lépett pályára Irán ellen, de a csoportelsőségért még győzelemre volt szüksége. A fáraók remekül kezdtek, és már az 5. percben megszerezték a vezetést Mahmoud Saber révén, akinek lövése Alireza Beiranvand lábai között jutott a hálóba.
Irán gyorsan egyenlíthetett volna, amikor Mohamed Abdelmoneim szabálytalankodott Mehdi Taremivel a tizenhatoson belül. Az egyiptomi védő a sérülés miatt nem is tudta folytatni a játékot, de csapattársa, Mostafa Shobeir kisegítette: kivédte Taremi büntetőjét.
Az irániak azonban nem adták fel, és a 15. percben Ramin Rezaeian egy rendkívül éles szögből szerzett góllal egyenlített, miután Shobeir még hárította Milad Mohammadi első próbálkozását.
A második félidőben újabb csapás érte az afrikaiakat Mohamed Szalah sérülés miatt. A Liverpool sztárjának kiválása után Egyiptom támadójátéka látványosan visszaesett.
Irán a hajrában kis híján megszerezte a győztes gólt: Shoja Khalilzadeh ugyan betalált egy szabadrúgás utáni kavarodásból, de les miatt érvénytelenítették a találatot. Nem sokkal később Saeid Ezatolahi lövése a kapufán csattant, így az egyiptomiak végül megőrizték a döntetlent.
Az 1–1-es eredmény azt jelenti, hogy Egyiptom a második helyen jutott tovább, és a nyolcaddöntőbe jutásért Ausztráliával találkozik. Irán három ponttal zárta a csoportkört, és abban bízhat, hogy a legjobb harmadik helyezettek egyikeként története során először bejut a világbajnokság kieséses szakaszába.
A mérkőzés embere: Mohamed Hany.
Világbajnokság, 3. forduló, G-csoport
Egyiptom–Irán 1–1 (1–1)
Gólszerző: Szaber (5.), ill. Rezaijan (14.)
Seattle, Seattle Stadion. Vezette: Szymon Marciniak (lengyel)
Egyiptom: Sobeir – Hani, Abdelmonem (Ibrahim, 15.), Rabia, El-Fatuh – Asur (Marmus, a szünetben), Lasin – Ziko (Abdelkarim, 76.), Szaber (Attia, a szünetben), Trézéguet – Szalah (Zizo, 57.). Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan.
Irán: Beiranvand – Rezaijan, Kanani, Halilzadeh, Nemati (Hardani, a szünetben), Mohammadi – Goddosz, Gorbani (Moganlu, 67.), Ezatolahi, Mohebi (Dzsahanbahs, 90+1.) – Taremi. Szövetségi kapitány: Amir Galenui.
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