Belgium és Új-Zéland is tudta, hogy győzelemmel biztosan továbbjut a foci-vb-n, ennek megfelelően az európaiak már a mérkőzés elején átvették az irányítást. Leandro Trossard kis híján hamar vezetést szerzett, de közeli lövése a kapufáról kifelé pattant, majd Tyler Bindon még a gólvonal előtt tisztázott.

Belgium gálázott, Egyiptom másodikként jutott tovább a foci-vb-n

Fotó: BRUNO FAHY / BELGA MAG

Trossard vezérletével simán nyert Belgium a foci-vb-n

Nem sokkal később ugyan büntetőt is kapott Belgium, miután Finn Surman kezére pattant a labda, ám a videóbíró felülvizsgálata után a játékvezető visszavonta az ítéletet, mivel a védő keze természetes helyzetben volt. A belgák azonban nem estek össze, és az első ivószünet után megszerezték a vezetést. Egy szöglet utáni kavarodást követően Trossard csapott le a labdára, és közelről a hálóba bombázott.

Új-Zéland az első két csoportmeccsén még mindig megszerezte a vezetést, ezúttal azonban alig veszélyeztette Thibaut Courtois kapuját, aki válogatott pályafutása 18. világbajnoki mérkőzésén szerepelt.

A fordulás után ismét Trossard villant: egy kipattanót látványos mozdulattal értékesített, megszerezve második gólját. Nem sokkal később Kevin De Bruyne is betalált egy lapos lövéssel, amellyel végleg eldöntötte a találkozót.

A hajrában ugyan Elijah Just megszerezte Új-Zéland szépítő gólját – ez már a harmadik találata volt a tornán –, de Belgium azonnal válaszolt. Nicolas Raskin beadását Romelu Lukaku fejelte a kapuba, megszerezve hatodik világbajnoki gólját, amellyel hazája történetének legeredményesebb vb-gólszerzője lett. A végeredményt a csereként beálló Alexis Saelemaekers állította be.

Belgium ezzel 5–1-re nyert, veretlenül zárta a csoportkört, és immár 16 mérkőzés óta nem talált legyőzőre. Új-Zéland számára továbbra is várat magára az első világbajnoki győzelem: kilenc vb-mérkőzés után négy döntetlen és öt vereség a mérlegük.

A mérkőzés embere: Leandro Trossard.

Világbajnokság, 3. forduló, G-csoport

Új-Zéland–Belgium 1–5 (0–1)

Gólszerző: Just (77.), ill. Trossard (28., 50.), De Bruyne (66.), Lukaku (86.), Saelemaekers (90+5.)

Vancouver, BC Palace. 52 497 néző. Vezette: Adham Mahadmeh (jordániai)

Új-Zéland: Crocombe – Payne (Boxall, 64.), Surman, Bindon, Cacace (De Vries, 79.) – Bell (McCowatt, 64.), Stamenic – Thomas (Old, a szünetben), Singh (Randall, a szünetben), Just – Ch. Wood. Szövetségi kapitány: Darren Bazeley (angol).

Belgium: Courtois – Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper – Vanaken, Tielemans (Raskin, 85.) – Trossard (Saelemaekers, 72.), De Bruyne (A. Onana, 72.), Doku (Fernandez-Pardo, 56.) – De Ketelaere (R. Lukaku, 85.). Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia).