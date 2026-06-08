Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen, mi derült ki az ukránokról – ezt Ön sem gondolta volna

Olvasta?

Súlyos baleset érte Schobert Norbi fiát

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A sajtóhírek szerint az Egyesült Államok megtagadta a belépést Omar Abdulkadir Artantól, a 2025-ben Afrika legjobb játékvezetőjének választott szomáliai bírótól, aki a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra érkezett volna. A 34 éves játékvezetőt a Miami Nemzetközi Repülőtérről visszafordították, és egy Isztambulba tartó járatra ültették, noha a FIFA néhány nappal korábban még azt közölte, hogy vízumproblémái teljes mértékben rendeződtek, de mostnem tudni, ott lehet-e majd a foci-vb-n.

Artan Kenyából indult útnak, törökországi átszállással érkezett az Egyesült Államokba. Utazását a szomáliai nagykövetség segítette, amely diplomata-útlevelet biztosított számára a vízumügyintézés megkönnyítése érdekében. A beszámolók szerint az amerikai hatóságok nem adtak hivatalos magyarázatot arra, miért tagadták meg a belépését, így azt sem tudni, ott lehet-e majd a foci-vb-n.

A foci-vb újabb botránya: nem engedték be Amerikába Omar Artant
A foci-vb újabb botránya: nem engedték be Amerikába Omar Artant
Fotó: KHALED DESOUKI / AFP

Újabb botrány a foci-vb-n

A történet különösen érdekes annak fényében, hogy Szomália szerepel Donald Trump amerikai elnök utazási korlátozásokkal érintett országokat tartalmazó listáján. Trump az elmúlt hónapokban több kemény kijelentést is tett a szomáliai bevándorlókról, januárban pedig a világ „legrosszabb országának” nevezte Szomáliát.

Omar Artant tavaly novemberben választották Afrika legjobb játékvezetőjének a CAF (Afrikai Labdarúgó-szövetség) díjátadóján. A szomáliai bíró az elmúlt években a kontinens egyik legelismertebb játékvezetőjévé vált, és a FIFA is beválogatta a 2026-os világbajnokságra kijelölt bírói keretbe.

Nem ez az első eset a torna előtt, hogy vízumproblémák árnyékolják be a világbajnokságot. Az Egyesült Államok korábban Irán válogatottjának több stábtagjától is megtagadta a beutazási engedélyt, miközben az iráni játékosok a hétvégén megérkeztek Mexikóba, ahol a februári rakétatámadásban életét vesztő 168 diák emlékére viselt jelvényekkel szálltak le a repülőgépről.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!