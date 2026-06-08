Artan Kenyából indult útnak, törökországi átszállással érkezett az Egyesült Államokba. Utazását a szomáliai nagykövetség segítette, amely diplomata-útlevelet biztosított számára a vízumügyintézés megkönnyítése érdekében. A beszámolók szerint az amerikai hatóságok nem adtak hivatalos magyarázatot arra, miért tagadták meg a belépését, így azt sem tudni, ott lehet-e majd a foci-vb-n.

A foci-vb újabb botránya: nem engedték be Amerikába Omar Artant

Fotó: KHALED DESOUKI / AFP

Újabb botrány a foci-vb-n

A történet különösen érdekes annak fényében, hogy Szomália szerepel Donald Trump amerikai elnök utazási korlátozásokkal érintett országokat tartalmazó listáján. Trump az elmúlt hónapokban több kemény kijelentést is tett a szomáliai bevándorlókról, januárban pedig a világ „legrosszabb országának” nevezte Szomáliát.

Omar Artant tavaly novemberben választották Afrika legjobb játékvezetőjének a CAF (Afrikai Labdarúgó-szövetség) díjátadóján. A szomáliai bíró az elmúlt években a kontinens egyik legelismertebb játékvezetőjévé vált, és a FIFA is beválogatta a 2026-os világbajnokságra kijelölt bírói keretbe.

Nem ez az első eset a torna előtt, hogy vízumproblémák árnyékolják be a világbajnokságot. Az Egyesült Államok korábban Irán válogatottjának több stábtagjától is megtagadta a beutazási engedélyt, miközben az iráni játékosok a hétvégén megérkeztek Mexikóba, ahol a februári rakétatámadásban életét vesztő 168 diák emlékére viselt jelvényekkel szálltak le a repülőgépről.