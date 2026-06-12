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Sport

Elszabadult a pokol a foci-vb megnyitóján: erre a rendőrök sem voltak felkészülve

Rendkívüli

Felfoghatatlan tragédia: nyolc ember halt meg az M1-esen péntek hajnalban

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Már a labdarúgó-világbajnokság első napját sem úsztuk meg botrány nélkül. Magyar idő szerint csütörtök este Mexikó Dél-Afrika ellen lépett pályára a foci-vb első mérkőzésén, de közben és utána is tüntetők csaptak össze a helyi rendőrökkel.

Mexikóban hatalmas botránnyal indult a 2026-os foci-vb, amelynek első napján a házigazda 2-0-s győzelmet aratott Dél-Afrika ellen. Helyszíni tudósítók szerint Mexikóvárosban már a nyitóünnepség alatt elszabadult a pokol, amikor tüntetők százai szerettek volna bejutni a Banorte Stadionba. Nem sokkal a balhé kezdete után rohamrendőrök érkeztek a helyszínre, akik könnygázt vetettek be a tüntetők ellen.

Dühös tüntetők dobálták a rendőröket a foci-vb előtt
Dühös tüntetők dobálták a rendőröket a foci-vb előtt
Fotó: MARCO GONZALEZ / AFP

Miközben a foci-vb megnyitóját ünnepelték, addig az utcán botrány zajlott

Ahogyan arról a Daily Mail is beszámolt, a tüntetők, akik közül jó páran a mexikói drogmaffia miatt elvesztették valamely családtagjukat, dobálták a rendőröket, valamint számos gépjárművet rongáltak meg. Állítólag egy férfi a helyszínen szívrohamot kapott.

Később a Mexikóvárosi Polgári Biztonsági Titkárság (SSC) megerősítette, hogy két, nagyjából 800 fős tüntetőcsoport vette ki a részét a balhéból, amelyet végül 300 rendőr és lovasegység oszlatott fel. 

Miután elkezdődött a világbajnokság első mérkőzése, némiképp lecsillapodtak a kedélyek, azonban egy rendőrt fejsérülés miatt így is kórházba kellett szállítani. A történtek szürrealitását az adja, hogy amíg a stadionban éljeneztek a szurkolók, addig az utcákon „vérengzés” zajlott.

Az országban nem szokatlan fogalom a tüntetés, hiszen a mexikóvárosi Zócalo főtéren hetek óta táboroznak a pedagógus-szakszervezet tagjai, akik a nyugdíjrendszer átalakítása, az oktatási reformok és a bérek miatt tiltakoznak. A szervezet természetesen a foci-vb-ről is tud, így kicsit sem lehet véletlen, hogy az ehhez kapcsolódó fejlesztések ellen is fellépett.

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