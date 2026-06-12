Elszabadult a pokol a foci-vb megnyitóján: erre a rendőrök sem voltak felkészülve

Mexikóban hatalmas botránnyal indult a 2026-os foci-vb, amelynek első napján a házigazda 2-0-s győzelmet aratott Dél-Afrika ellen. Helyszíni tudósítók szerint Mexikóvárosban már a nyitóünnepség alatt elszabadult a pokol, amikor tüntetők százai szerettek volna bejutni a Banorte Stadionba. Nem sokkal a balhé kezdete után rohamrendőrök érkeztek a helyszínre, akik könnygázt vetettek be a tüntetők ellen.

Dühös tüntetők dobálták a rendőröket a foci-vb előtt

Fotó: MARCO GONZALEZ / AFP

Miközben a foci-vb megnyitóját ünnepelték, addig az utcán botrány zajlott

Ahogyan arról a Daily Mail is beszámolt, a tüntetők, akik közül jó páran a mexikói drogmaffia miatt elvesztették valamely családtagjukat, dobálták a rendőröket, valamint számos gépjárművet rongáltak meg. Állítólag egy férfi a helyszínen szívrohamot kapott.

Később a Mexikóvárosi Polgári Biztonsági Titkárság (SSC) megerősítette, hogy két, nagyjából 800 fős tüntetőcsoport vette ki a részét a balhéból, amelyet végül 300 rendőr és lovasegység oszlatott fel.

🚨#ENFRENTAMIENTOS afuera del Estadio Banorte entre bloque negro y POLICÍAS. Así la situación TENSA en pleno partido Mundial 2026 Es #CDMX. pic.twitter.com/5UviPsDnfY — Tania Aguilar (@Tania_aguilarcr) June 11, 2026

Miután elkezdődött a világbajnokság első mérkőzése, némiképp lecsillapodtak a kedélyek, azonban egy rendőrt fejsérülés miatt így is kórházba kellett szállítani. A történtek szürrealitását az adja, hogy amíg a stadionban éljeneztek a szurkolók, addig az utcákon „vérengzés” zajlott.

Az országban nem szokatlan fogalom a tüntetés, hiszen a mexikóvárosi Zócalo főtéren hetek óta táboroznak a pedagógus-szakszervezet tagjai, akik a nyugdíjrendszer átalakítása, az oktatási reformok és a bérek miatt tiltakoznak. A szervezet természetesen a foci-vb-ről is tud, így kicsit sem lehet véletlen, hogy az ehhez kapcsolódó fejlesztések ellen is fellépett.