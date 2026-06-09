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Már csak két nap van hátra a 2026-os labdarúgó-világbajnokság rajtjáig, de már most hatalmas felháborodást váltottak ki azok a felvételek, amelyek a közösségi médiában kezdtek terjedni. A videókon az látható, hogy a foci-vb-n résztvevő válogatottak játékosait egyesével átvizsgálják, megmotozzák, miközben a csomagjaikat is alapos ellenőrzésnek vetik alá.

Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésű világbajnoksága előtt már többször is szóba kerültek a rendkívül szigorú biztonsági intézkedések. Korábban a svájci válogatott egyik legjobb támadója, Breel Embolo vízumproblémák miatt nem tudott elutazni a foci-vb-re, míg az afrikai kontinens egyik legismertebb játékvezetője, a szomáliai Omar Abdulkadir Artant annak ellenére sem léphetett be az országba, hogy érvényes vízummal rendelkezett. Most azonban újabb meghökkentő jelenetek kerültek nyilvánosságra.

A Hollandia elleni mérkőzés előtt átvizsgálták a foci-vb-n újonc üzbég válogatott játékosait
A Hollandia elleni mérkőzés előtt átvizsgálták a foci-vb-n újonc üzbég válogatott játékosait
Fotó: TAKUYA MATSUMOTO / Yomiuri

A foci-vb újoncát a stadionnál állították meg

Hétfő este New Yorkban rendezték a Hollandia-Üzbegisztán felkészülési mérkőzést, amelyen Ronald Koeman együttese 2-1-re nyert. A találkozó előtt azonban az üzbég válogatott játékosainak egészen szokatlan fogadtatásban volt részük – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Amikor a csapat busza megérkezett a stadionhoz, a futballistákat és a stábtagokat biztonsági emberek várták. A játékosokat egyesével ellenőrizték, átvizsgálták a csomagjaikat, sőt több beszámoló szerint arra is figyelmeztettek egy játékost, hogy ne nyúljon a táskájához az ellenőrzés közben. 

A közösségi médiában villámgyorsan elterjedt felvételek, amik óriási vitát váltottak ki. Sokan értetlenül álltak az előtt, hogy miért volt szükség ilyen szintű ellenőrzésre, és miért éppen az üzbég válogatott került a figyelem középpontjába. A jeleneteket láthatóan az üzbégek szövetségi kapitánya, a 2006-os aranylabdás Fabio Cannavaro sem fogadta kitörő lelkesedéssel, az olasz legenda arcáról egyértelműen leolvasható volt a meglepettség.

A szenegáli játékosokat a repülőtéren motozták meg

Nem az üzbég csapat volt az egyetlen, amely hasonló bánásmódban részesült. Egy másik videón az látható, hogy a szenegáli válogatott futballistáit a repülőgépről való leszállás után egyesével leültették a székre, majd alapos motozásnak vetették alá őket, miközben a táskáikat is átnézik. A képsorok sokaknál kiverték a biztosítékot, az eljárást pedig egyenesen megalázónak nevezték.

Bár a szervezők szerint az ellenőrzések csak a torna biztonságát szolgálják, a szurkolók körében máris beszédtémát szolgáltatott, hogy valóban szükség van-e arra, hogy a világbajnoki résztvevő válogatottak játékosait ilyen módon ellenőrizzék.

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