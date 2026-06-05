A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első nyolc részben olvashattak már a legelső gólról a tornák történetében, de volt szó már a sorozatban egy tragikus sorsú zseniről, akit a Gestapo öletett meg, és persze nem mehettünk el szó nélkül az Aranycsapat tragédiája mellett sem. Emellett az 1970-es világbajnokság forradalmi újításai is megéneklésre kerültek, az 1974-es német házi csatára is visszaemlékeztünk, valamint a 78-as holland tragédiáról is írtunk, no meg a 82-es sevillai éjszakáról, Maradona zsenijéről és egy elképesztő gólörömről, majd Roberto Baggio tizenegyes-tragédiájáról, amely sírba lökte az olasz reményeket. Most jöjjön a brazil Ronaldo, akinek rejtélyes, vb-döntő előtti rosszullétéről lesz szó.

A foci-vb 2026-os rajtjáig már egy hét sincs hátra

Fotó: BORIS HORVAT / AFP

22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig

Az 1998-as világbajnokság és a következő pár évtized egyik legnagyobb rejtélye volt, hogy mi történt a brazil Ronaldóval a világbajnokság döntője előtt. A fináléig menetelő, ott a házigazda franciákkal találkozó brazil csapat (akkor még csak átvitt értelemben) legnagyobb alakja volt Ronaldo, aki a döntő előtt rosszul lett és árnyéka volt addig tündöklő önmagának.

1998. július 12-én, Párizsban rendezték a döntőt, amire mindenki várt. Ronaldo varázslata helyett a meccs 3–0-s francia győzelemmel zárult, Zinédine Zidane lett a hős, aki két gólt szerzett a brazilok ellen, akik 1994 és 2002 között három döntőben szerepeltek, de ez volt az egyetlen, amit elbuktak, Ronaldo 94-ben egy percet sem kapott, pedig kerettag volt, majd 2002-ben már ő lett a hős.

A helyzet drámáját talán legjobban a legendás BBC-kommentátor, John Motson foglalta össze, aki pályafutása során tíz világbajnokságról tudósított.

„A csapatösszeállításokat a rendezők a szokásos módon osztották szét. És láss csodát: Ronaldo neve nem szerepelt rajta.

Mindenki ugyanúgy reagált, amikor meglátta. Az emberek felálltak, integettek, kérdezgették, mi történik. Mi pedig ott ültünk teljes zűrzavarban hosszú-hosszú percekig.”