A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első nyolc részben olvashattak már a legelső gólról a tornák történetében, de volt szó már a sorozatban egy tragikus sorsú zseniről, akit a Gestapo öletett meg, és persze nem mehettünk el szó nélkül az Aranycsapat tragédiája mellett sem. Emellett az 1970-es világbajnokság forradalmi újításai is megéneklésre kerültek, az 1974-es német házi csatára is visszaemlékeztünk, valamint a 78-as holland tragédiáról is írtunk, no meg a 82-es sevillai éjszakáról, Maradona zsenijéről és egy elképesztő gólörömről, majd Roberto Baggio tizenegyes-tragédiájáról, amely sírba lökte az olasz reményeket. Most jöjjön a brazil Ronaldo, akinek rejtélyes, vb-döntő előtti rosszullétéről lesz szó.
22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig
Az 1998-as világbajnokság és a következő pár évtized egyik legnagyobb rejtélye volt, hogy mi történt a brazil Ronaldóval a világbajnokság döntője előtt. A fináléig menetelő, ott a házigazda franciákkal találkozó brazil csapat (akkor még csak átvitt értelemben) legnagyobb alakja volt Ronaldo, aki a döntő előtt rosszul lett és árnyéka volt addig tündöklő önmagának.
1998. július 12-én, Párizsban rendezték a döntőt, amire mindenki várt. Ronaldo varázslata helyett a meccs 3–0-s francia győzelemmel zárult, Zinédine Zidane lett a hős, aki két gólt szerzett a brazilok ellen, akik 1994 és 2002 között három döntőben szerepeltek, de ez volt az egyetlen, amit elbuktak, Ronaldo 94-ben egy percet sem kapott, pedig kerettag volt, majd 2002-ben már ő lett a hős.
A helyzet drámáját talán legjobban a legendás BBC-kommentátor, John Motson foglalta össze, aki pályafutása során tíz világbajnokságról tudósított.
„A csapatösszeállításokat a rendezők a szokásos módon osztották szét. És láss csodát: Ronaldo neve nem szerepelt rajta.
Mindenki ugyanúgy reagált, amikor meglátta. Az emberek felálltak, integettek, kérdezgették, mi történik. Mi pedig ott ültünk teljes zűrzavarban hosszú-hosszú percekig.”
Ronaldo nélkül nem játszhatnak a brazilok
Ronaldo akkor már a világ egyik, ha nem a legnagyobb futballsztárja volt. A brazil szurkolók tőle várták, hogy az ötödik világbajnoki címre vezesse a válogatottat. Az a gondolat, hogy ne játsszon, egyszerűen elképzelhetetlen volt,
mintha Argentína Lionel Messi nélkül állt volna ki 2022-ben, minden előzetes sérülés vagy probléma nélkül.
Körülbelül ekkora sokkot jelentett az a hír, amely azon a nyári estén robbant a Stade de France-ban. A világ több százmillió nézője figyelte az eseményeket, miközben úgy tűnt, senki sem tudja, mi történik.
„Riporterkollégám, Ray Stubbs meglátta Pelét a kommentátorfülkében. Odarohant hozzá, és megkérdezte, mi történik. Pelé csak széttárta a karját, és azt mondta: semmit sem tud” – tette hozzá Motson, aki szerint a teljes bizonytalanság vagy fél órán át tartott. Aztán megérkezett egy módosított csapatlap.
Az új összeállításban Ronaldo már ott volt.
Magyarázat azonban továbbra sem érkezett. Senki sem tudhatta biztosan, hogy valóban pályára lép-e, de végül ő is kisétált a gyepre. Mindenki a titkot próbálta fejtegetni:
- Az első csapatlap hibás volt?
- Elírás történt?
- Pszichológiai hadviselés?
- A brazilok megpróbálták összezavarni a franciákat?
Voltak azonban árulkodó jelek. Motson egyik legerősebb emléke az volt, hogy a brazil játékosok nem mentek ki bemelegíteni. „Rendkívül szokatlan volt, hogy egy csapat ne végezzen bemelegítést. Nyilvánvalóan rengeteg dolog történt a brazil öltözőben, amiről mi semmit sem tudtunk.”
Később kiderült, hogy miközben a játékosoknak pályafutásuk legfontosabb meccsére kellett volna készülniük, valójában barátjukért és vezérükért, Ronaldóért kellett aggódniuk.
„Amikor megérkeztem a meccs előtti vacsorára, láttam, hogy mindenki furcsán néz ki. Teljes csend volt. Ez nagyon szokatlan a braziloknál egy döntő előtt. Valaki azt mondta: Ronaldo nincs jól, kórházba vitték” – mondta később Dida, a csapat kapusa.
Ronaldo csak évekkel később vallotta be, hogy a szobájában rohama volt, és több percre elvesztette az eszméletét. Szobatársa, Roberto Carlos azonnal hívta a csapatorvost, és ezzel olyan eseménysor indult el, amelynek egyenes következménye lett az, amit a pályán láttunk.
Ronaldo 2014-ben a BBC-nek elmondta, hogy három órát töltött kórházban.
„Úgy döntöttem, hogy ebéd után pihenek egy kicsit. Az utolsó dolog, amire emlékszem, hogy lefeküdtem az ágyra. Utána görcsrohamom volt. Játékosok vettek körül, és ott volt a néhai Dr. Lidio Toledo is. Nem akarták elmondani, mi történik. Minden elképzelhető vizsgálatot elvégeztek rajtam” – mondta, de a végeredmény meglepő volt. „Olyan volt, mintha a görcsroham meg sem történt volna.”
Dida szerint a mai napig senki sem tudja pontosan, mi miért és hogyan történt. „Amikor a stadionba mentünk, Ronaldo még mindig a kórházban volt. Mindannyian nagyon aggódtunk érte. A brazil csapat néma csendben utazott a stadionba. A buszon nem szólt zene. Aztán Ronaldo megérkezett. Amikor azt mondta, hogy játszani akar, mindenki felélénkült. Tudtuk, hogy Ronaldo bármire képes egy mérkőzésen” – mondta Dida, és Mario Zagallo szövetségi kapitány sem tudott neki nemet mondani.
Maga Ronaldo is úgy tudta egy ideig, hogy nem engedik pályára. „A stadionba már azzal az üzenettel mentünk, hogy Zagallo szerint nem játszom. A kezemben voltak a vizsgálati eredmények, és Dr. Toledo engedélyezte a játékomat. Odamentem Zagallóhoz, és azt mondtam: 'Jól vagyok. Semmit sem érzek. Itt vannak az eredmények. Játszani akarok.' Nem hagytam neki más lehetőséget. Nem adtam alternatívát. Nem volt választása, el kellett fogadnia a döntésemet. Lehet, hogy hatással voltam az egész csapatra, mert az a görcsroham rendkívül ijesztő volt. Nem olyasmi, amit minden nap lát az ember.”
Magyarán: elképzelhetőnek tartja, hogy a társak annyira megijedtek, hogy az egész brazil válogatott mentálisan szétesett.
A Ronaldo helyére kijelölt Edmundo visszakerült a kispadra. Az a taktikai terv viszont, amelyet az előző órákban kapkodva újraszerveztek, egy pillanat alatt a kukában landolt. Franciaország első két gólját Zidane szerezte szögletek után. A brazil védelem szervezetlen volt, tele üres területekkel.
A mérkőzés kezdetétől látszott, hogy Ronaldo nincs rendben. A címvédő Brazília fokozatosan szétesett, a 21 éves csatár pedig csak árnyéka volt annak a játékosnak, aki addig már kétszer nyerte el a FIFA Év Játékosa díjat, és négy gólt szerzett a tornán.
Motson szerint eljátszotta a középcsatár szerepét, de semmilyen hatást nem gyakorolt a mérkőzésre. Átlagos meccse volt és a brazil csapatnak is.
A párizsi események még évekkel később is találgatások tárgyát képezték. Az egyik legismertebb összeesküvés-elmélet szerint Brazília új szponzora, a Nike nyomást gyakorolt Zagallóra, hogy mindenképpen játszassa Ronaldót. Az ügy még egy parlamenti vizsgálatban is előkerült. Bizonyíték azonban soha nem került elő. Edmundo szerint a Nike emberei gyakorlatilag a szakmai stáb részeként mozogtak.
A megváltás 2002-ben jött, amikor az addigra több súlyos térdsérülésen átesett át, mégis nyolc gólt szerzett a tornán, kettőt a döntőben Németország ellen.
Az a mérkőzés óhatatlanul felidézte a párizsi emlékeket.
Ronaldo elmondta, hogy a döntő napján még az alvástól is félt.
„Nagyon féltem, hogy újra megtörténik.”
Ezúttal azonban nem Roberto Carlos volt a szobatársa, hanem Dida.
A kapus receptje egyszerű volt: sok beszélgetés és egy kis golf a csapathotelben.
„Azt mondta: félek elaludni, mert nem akarom, hogy ugyanaz történjen. Azt válaszoltam: nyugodj meg. Most nem Roberto Carlosszal vagy egy szobában!”
Nevettek, golfoztak, majd lefeküdtek aludni. Semmi nem történt. Másnap jókedvűen, nyugodtan és készen ébredtek a döntőre. Dida szerint ez apróságnak tűnhet, de lehet, hogy éppen ez jelentette a különbséget.
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