A dél-amerikai válogatott 3–0-ra verte Skóciát a miami összecsapáson, és százszázalékos teljesítménnyel jutott tovább a csoport élén a foci-vb-n. A találkozó hőse Vinícius Júnior volt, aki két gólt szerzett, ezzel mindhárom csoportmérkőzésén betalált.

Vinícius Junior volt a hős, Brazília továbbjutott a 2026-os foci-vb-n

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Brazília könnyedén intézte el Skóciát a foci-vb-n

A brazilok már a hetedik percben előnybe kerültek. Scott McKenna súlyos hibáját használta ki Vinícius, aki Angus Gunn kapust is kicselezve a hálóba gurított. Nem sokkal később újra eredményes volt, ám a VAR szabálytalanság miatt érvénytelenítette a találatot.

A skótok ezt követően valamelyest rendezték soraikat, de az első félidő hosszabbításában ismét lecsapott a Real Madrid sztárja. Bruno Guimaraes beadását követően fejjel volt eredményes, így Brazília kétgólos előnnyel vonulhatott szünetre.

A második félidőben sem változott a játék képe. A 60. percben Matheus Cunha állította be a 3–0-s végeredményt, miután Bruno Guimaraes ezúttal gólpasszal szolgálta ki csapattársát.

A skótok ugyan próbálkoztak a szépítéssel, de Alisson Becker több nagy védést is bemutatott. A hajrában Neymar is pályára lépett csereként, negyedik egymást követő világbajnokságán szerepelve tovább növelte a brazil szurkolók örömét.

A vereséggel Skócia továbbjutási reményei komoly veszélybe kerültek. Steve Clarke együttese három ponttal és mínusz hármas gólkülönbséggel zárta a csoportkört, így sorsa már nem a saját kezében van.

Érdekesség, hogy Vinícius Júnior az ötödik brazil játékos lett, aki egy világbajnokság csoportkörének mindhárom mérkőzésén gólt szerzett. Korábban ez csak Jairzinhónak, Romariónak, Ronaldónak és Rivaldónak sikerült – és Brazília mindegyik alkalommal világbajnoki címet ünnepelhetett.

A mérkőzés után Steve Clarke skót szövetségi kapitány nem kertelt:

„Látszott a különbség a két csapat minősége között a támadóharmadban. Nekünk is voltak helyzeteink, de ez ma kevés volt. Legyünk őszinték: a jobb csapat nyert.”

A szakember szerint a találkozó elején elkövetett hiba döntőnek bizonyult:

Az első percekben jól járattuk a labdát, aztán hibáztunk. Ezen a szinten ezt nem lehet megengedni magadnak, mert azonnal hátrányba kerülsz, és nagyon hosszú estévé válik a meccs. Őszintén szólva szerintem hazamegyünk.”

A csalódott John McGinn hasonlóan értékelt: