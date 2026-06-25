A dél-amerikai válogatott 3–0-ra verte Skóciát a miami összecsapáson, és százszázalékos teljesítménnyel jutott tovább a csoport élén a foci-vb-n. A találkozó hőse Vinícius Júnior volt, aki két gólt szerzett, ezzel mindhárom csoportmérkőzésén betalált.
Brazília könnyedén intézte el Skóciát a foci-vb-n
A brazilok már a hetedik percben előnybe kerültek. Scott McKenna súlyos hibáját használta ki Vinícius, aki Angus Gunn kapust is kicselezve a hálóba gurított. Nem sokkal később újra eredményes volt, ám a VAR szabálytalanság miatt érvénytelenítette a találatot.
A skótok ezt követően valamelyest rendezték soraikat, de az első félidő hosszabbításában ismét lecsapott a Real Madrid sztárja. Bruno Guimaraes beadását követően fejjel volt eredményes, így Brazília kétgólos előnnyel vonulhatott szünetre.
A második félidőben sem változott a játék képe. A 60. percben Matheus Cunha állította be a 3–0-s végeredményt, miután Bruno Guimaraes ezúttal gólpasszal szolgálta ki csapattársát.
A skótok ugyan próbálkoztak a szépítéssel, de Alisson Becker több nagy védést is bemutatott. A hajrában Neymar is pályára lépett csereként, negyedik egymást követő világbajnokságán szerepelve tovább növelte a brazil szurkolók örömét.
A vereséggel Skócia továbbjutási reményei komoly veszélybe kerültek. Steve Clarke együttese három ponttal és mínusz hármas gólkülönbséggel zárta a csoportkört, így sorsa már nem a saját kezében van.
Érdekesség, hogy Vinícius Júnior az ötödik brazil játékos lett, aki egy világbajnokság csoportkörének mindhárom mérkőzésén gólt szerzett. Korábban ez csak Jairzinhónak, Romariónak, Ronaldónak és Rivaldónak sikerült – és Brazília mindegyik alkalommal világbajnoki címet ünnepelhetett.
A mérkőzés után Steve Clarke skót szövetségi kapitány nem kertelt:
„Látszott a különbség a két csapat minősége között a támadóharmadban. Nekünk is voltak helyzeteink, de ez ma kevés volt. Legyünk őszinték: a jobb csapat nyert.”
A szakember szerint a találkozó elején elkövetett hiba döntőnek bizonyult:
Az első percekben jól járattuk a labdát, aztán hibáztunk. Ezen a szinten ezt nem lehet megengedni magadnak, mert azonnal hátrányba kerülsz, és nagyon hosszú estévé válik a meccs. Őszintén szólva szerintem hazamegyünk.”
A csalódott John McGinn hasonlóan értékelt:
„Rossz időpontokban kaptunk rossz gólokat egy olyan csapattól, amely könyörtelenül megbünteti a hibákat. A srácok teljesen össze vannak törve. Mindent beleadtunk, de minőségben alulmaradtunk.”
A brazil csapatkapitány, Marquinhos ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a csoportelsőség még semmit sem jelent:
Elértük az első célunkat, de mennünk kell tovább. Nehéz csoport volt, most kezdődik az igazi verseny. Olyan ez, mint a Bajnokok Ligája: semmit sem ér csoportelsőnek lenni, ha utána nem állsz készen a folytatásra. Az apró részletek dönthetnek.”
Világbajnokság, 3. forduló, C-csoport
Skócia–Brazília 0–3 (0–2)
Gólszerzők: Vinícius Júnior (7., 45+3.), Cunha (60.)
Miami, Miami Stadion, 64 478 néző. Vezette: César Ramos (mexikói)
Skócia: Gunn – Patterson (Ralston, 82.), McKenna, Hendry, Robertson (Tierney, a szünetben) – Doak (Christie, 82.), McLean, Ferguson, McGinn (Curtis, 90+1.) – McTominay – Shankland (Ché Adams, 90+1.). Szövetségi kapitány: Steve Clarke
Brazília: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos (Alex Sandro, 82.) – Guimaraes, Casemiro (Fabinho, 60.), Paquetá (Martinelli, 66.) – Rayan (Endrick, 82.), Cunha (Neymar, 76.), Vinícius Júnior. Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti
Marokkóra ráijesztetek, de végül fordított Haiti ellen
A csoport másik mérkőzésén Marokkó 4–2-re legyőzte a bátran futballozó Haitit, amely ugyan búcsúzott a tornától, de történelmi teljesítménnyel köszönt el.
A karibi együttes már a 10. percben megszerezte a vezetést. Jean-Kevin Duverne beadását Lenny Joseph sarokkal próbálta kapura tenni, a labda pedig Yassine Bounou kapusról a hálóba pattant. Ez volt Haiti első világbajnoki gólja 52 év után.
A marokkóiak Achraf Hakimi révén egyenlítettek, ám a haitiak nem adták fel. Isidor egy elképesztő távoli bombával ismét előnyhöz juttatta csapatát. A válasz azonban gyorsan érkezett: az első félidő ráadásában Hakimi készített elő, Ismael Szaibari pedig közelről egyenlített.
A fordulást követően Marokkó fokozatosan átvette az irányítást. A 78. percben Soufiane Rahimi megszerezte a vezetést, majd a hajrában a fiatal Gessime Jasszin állította be a 4–2-es végeredményt.
A győzelemmel Marokkó a második helyen zárta a csoportot, és készülhet a nyolcaddöntőre, ahol az F csoport győztese vár rá Monterreyben.
Bár Haiti pont nélkül búcsúzott, emlékezetes tornát tudhat maga mögött. A válogatott története során először szerzett két gólt világbajnoki mérkőzésen, és a 45. nemzetté vált, amely betalált a 2026-os tornán.
A találkozó legjobbjának Achraf Hakimit választották, míg a skótok elleni összecsapáson Vinícius Júnior érdemelte ki a mérkőzés embere címet. A C csoportból így Brazília és Marokkó jutott tovább, Skócia izgulhat, míg Haiti számára véget ért a csoportkör.
A marokkóiak ellen két gólt szerző és remekül helytálló Haiti ugyan kiesett, de a válogatott szövetségi kapitánya, Sebastien Migne büszkén nyilatkozott:
„Nagyon közel voltunk ahhoz, hogy történelmet írjunk ezen a világbajnokságon. Nem nyertünk, de emelt fővel akartunk távozni. Pontosan ezt tettük.”
Bilál el-Hanúsz szerint a marokkóiak saját maguknak tették nehézzé a találkozót:
Időnként hiányzott belőlünk az alázat, és megfizettük az árát. Önbizalmat adtunk az ellenfélnek, hagytuk őket kibontakozni, és kétszer is gólt szereztek.”
A mérkőzés emberének választott Achraf Hakimi elárulta, mi hangzott el a szünetben:
„Azt az utasítást kaptuk, hogy agresszívebbnek kell lennünk, meg kell nyernünk a második labdákat, és nem engedhetjük, hogy az ellenfél egyre magabiztosabbá váljon. Szerencsére a támadójátékunkkal végül meg tudtuk fordítani a meccset.”
Világbajnokság, 3. forduló, C-csoport
Marokkó–Haiti 4–2 (2–2)
Gólszerző: Hakimi (39.), Szaibari (45+1.), Rahimi (78.), Jasszin (89.), ill. Bunu (10. – öngól), Isidor (43.)
Atlanta, Atlanta Stadion,68 239 néző. Vezette: Danny Makkelie (holland)
Marokkó: Bunu – Hakimi, Halhal, Riad, Szalaz-Eddin (Mazraui, 83.) – Sz. Amrabat, El-Ajnaui (El-Murabet, 83.) – B. Díaz (Unahi, 70.), Szaibari (Rahimi, 70.), El-Hanusz – El-Kabi (Jasszin, 70.). Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi
Haiti: Placide – Duverne (Arcus, 80.), Adé, Delcroix, Expérience – Casimir, Jean Jacques (Simon, 80.), Bellegarde, Providence (Nazon, 67.) – Isidor (Deedson, 67.), Joseph (Pierrot, 83.). Szövetségi kapitány: Sébastien Migné (francia)
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