Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter azonnali hatállyal kirúgta Czunyiné Bertalan Juditot

Rendkívüli

Hihetetlen pusztítást végzett a földrengés – sokkoló videókon a venezuelai tragédia

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Elképesztő, mi történik! A foci-vb csoportkörének harmadik fordulója több meglepetést is hozott: előzetesen esélytelennek tartott válogatottak jutottak tovább, nagyobb nevű csapatok estek ki, és több csoportban is az utolsó pillanatok döntöttek a továbbjutásról. Akadt olyan csapat is Dél-Afrika személyében, amelynek egyetlen győztes gól elég volt a legjobb 32 közé jutáshoz. Jöjjön, az Origo Sport és a Magyar Nemzet legfrissebb vb-podcastje!

Mint ismert, az A-csoportban Dél-Afrika szolgáltatta a forduló egyik legnagyobb meglepetését: az afrikai csapat 1–0-ra legyőzte Dél-Koreát, és ezzel a második helyen bejutott a legjobb 32 közé a foci-vb-n. 

Dél-Afrika hatalmas meglepetést okozott a foci-vb-n
Dél-Afrika hatalmas meglepetést okozott a foci-vb-n
Fotó: JULIO CESAR AGUILAR / AFP

Dél-afrikai bravúr, cseh búcsú a foci-vb-n

A műsorban is hangsúlyozták: 

Elég volt egyetlen lőtt gól, és a világbajnokság egyik leggyengébbnek tartott csapata máris továbbjutott.”

Eközben Mexikó magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott Csehország ellen, amely ezzel búcsúzni kényszerült a tornától.

A B-csoportban Kanada nem tudta kihasználni a hazai pálya előnyét, miután Svájc 2–1-re győzött, és megszerezte a csoportelsőséget. 

Kanada veresége azt jelenti, hogy az egyik házigazda elveszítette pályaelőnyét, amely eléggé szokatlan egy rendező ország esetében a labdarúgó-világbajnokságon. A lebonyolítás sajátosságait is érintették a műsorban: „Tudom, hogy három rendező van, de azért ez akkor is elég furcsa.”

A csoportban Svájc és Kanada mellett Bosznia-Hercegovina is biztosan továbbment, míg Katar vereséggel zárta a csoportkört.

A nap egyik legjobban várt mérkőzésén Brazília 3–0-ra legyőzte Skóciát. A találkozón visszatért Neymar, de a főszerep ezúttal Vinícius Júnioré volt, aki két gólt szerzett: 

Ez a meccs nem Neymarról, hanem Vinícius Júniorról szólt.”

A brazilok játéka alapján ismét a torna egyik legnagyobb esélyeseként beszélnek róluk. Eközben Marokkó 4–2-re nyert Haiti ellen, így a csoport második helyén biztosította helyét a legjobb 32 között, míg Haiti az utolsó helyen búcsúzott, míg Skócia megint csak remeghet, nekik a matematika maradt.

A világbajnokság csoportköre a hajrához érve teljesen kiszámíthatatlanná vált: meglepetéscsapatok jutottak tovább, esélyesek búcsúztak, és több csoportban is az utolsó mérkőzések döntik el a végső sorrendet. A legjobb 32 mezőnye még egyáltalán nem végleges, a folytatás pedig minden eddiginél izgalmasabbnak ígérkezik.

Az Origo Sport és a Magyar Nemzet legfrissebb vb-podcastjében ezekről a témákról esett szó: tekintse meg a Rapid Sport legújabb adását!

Elvették a Fradi-csatár gólját a foci-vb-n: ezért írta át a FIFA a jegyzőkönyvet – videó
A legrosszabbtól félnek: brutális horrorsérülést szenvedett a PL-sztár a foci-vb-n – videó
Skót tragédia a foci-vb-n: Vinícius villogott, Neymar visszatért, Brazília tarolt
Könnyekben tört ki Neymar: a pályán rohant hozzá a kisfia, de a biztonságiak közbeléptek – videó


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!