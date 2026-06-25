Mint ismert, az A-csoportban Dél-Afrika szolgáltatta a forduló egyik legnagyobb meglepetését: az afrikai csapat 1–0-ra legyőzte Dél-Koreát, és ezzel a második helyen bejutott a legjobb 32 közé a foci-vb-n.

Dél-Afrika hatalmas meglepetést okozott a foci-vb-n

Fotó: JULIO CESAR AGUILAR / AFP

Dél-afrikai bravúr, cseh búcsú a foci-vb-n

A műsorban is hangsúlyozták:

Elég volt egyetlen lőtt gól, és a világbajnokság egyik leggyengébbnek tartott csapata máris továbbjutott.”

Eközben Mexikó magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott Csehország ellen, amely ezzel búcsúzni kényszerült a tornától.

A B-csoportban Kanada nem tudta kihasználni a hazai pálya előnyét, miután Svájc 2–1-re győzött, és megszerezte a csoportelsőséget.

Kanada veresége azt jelenti, hogy az egyik házigazda elveszítette pályaelőnyét, amely eléggé szokatlan egy rendező ország esetében a labdarúgó-világbajnokságon. A lebonyolítás sajátosságait is érintették a műsorban: „Tudom, hogy három rendező van, de azért ez akkor is elég furcsa.”

A csoportban Svájc és Kanada mellett Bosznia-Hercegovina is biztosan továbbment, míg Katar vereséggel zárta a csoportkört.

A nap egyik legjobban várt mérkőzésén Brazília 3–0-ra legyőzte Skóciát. A találkozón visszatért Neymar, de a főszerep ezúttal Vinícius Júnioré volt, aki két gólt szerzett:

Ez a meccs nem Neymarról, hanem Vinícius Júniorról szólt.”

A brazilok játéka alapján ismét a torna egyik legnagyobb esélyeseként beszélnek róluk. Eközben Marokkó 4–2-re nyert Haiti ellen, így a csoport második helyén biztosította helyét a legjobb 32 között, míg Haiti az utolsó helyen búcsúzott, míg Skócia megint csak remeghet, nekik a matematika maradt.

A világbajnokság csoportköre a hajrához érve teljesen kiszámíthatatlanná vált: meglepetéscsapatok jutottak tovább, esélyesek búcsúztak, és több csoportban is az utolsó mérkőzések döntik el a végső sorrendet. A legjobb 32 mezőnye még egyáltalán nem végleges, a folytatás pedig minden eddiginél izgalmasabbnak ígérkezik.

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