A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első nyolc részben olvashattak már a legelső gólról a tornák történetében, de volt szó már a sorozatban egy tragikus sorsú zseniről, akit a Gestapo öletett meg, és persze nem mehettünk el szó nélkül az Aranycsapat tragédiája mellett sem. Emellett az 1970-es világbajnokság forradalmi újításai is megéneklésre kerültek, az 1974-es német házi csatára is visszaemlékeztünk, valamint a 78-as holland tragédiáról is írtunk, no meg a 82-es sevillai éjszakáról, Maradona zsenijéről és egy elképesztő gólörömről, majd Roberto Baggio tizenegyes-tragédiájáról, amely sírba lökte az olasz reményeket. A brazil Ronaldo rejtélyes, vb-döntő előtti rosszulléte után jöjjön a dél-koreai csoda.
22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig
A 2002-es japán, dél-koreai világbajnokságnak megannyi nagy sztorija volt. Emlékezhetünk a címvédő világ- és Európa-bajnok Franciaország, valamint az előzetesen esélytelennek tartott Szenegál nyitómérkőzésére, amit az afrikaiak nyertek, a gallok pedig később megszégyenülve mehettek haza. Nem jártak sokkal jobban a portugálok sem, akik kikaptak Amerikától és Dél-Koreától is, így ők sem élték túl a csoportkört.
A sok meglepetés közül kiemelkedett Dél-Korea menetelése, ami sokak szerint olyan meglepetés volt, amilyenre talán csak Észak-Korea volt képes 1966-ban Olaszország ellen.
A nyolcaddöntőben a déliek szintén az olaszokkal találkoztak. A meccs kimenetele egyértelműnek tűnt: az egyik oldalon Alessandro Del Piero, Christian Vieri, Francesco Totti, Filippo Inzaghi, Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta és Gianluigi Buffon, míg a túloldalon Európában ismeretlen játékosok szerepeltek Guus Hiddink vezetésével.
A meccs elején Buffon kivédett egy büntetőt, majd Vieri fejese révén Olaszország vezetést szerzett. Minden úgy alakult, ahogy várható volt. Dél-Korea azonban nem adta fel.
A 88. percben Szol Ki-hjon egyenlített, így hosszabbítás következett. Az olaszok továbbra is úgy érezték, hogy előbb-utóbb megszerzik a győztes gólt. Ehelyett három perccel a várható tizenegyespárbaj előtt Ahn Dzsung-hvan megelőzte Paolo Maldinit, és a kapuba fejelt. Dél-Korea továbbjutott.
Szöul utcáit állítólag hárommillió ember árasztotta el. Eközben Olaszországban egészen más volt a hangulat. A Corriere dello Sport másnapi címlapján egyetlen szó állt: „LADRI” – „Tolvajok”.
A Corriere della Sera még keményebben fogalmazott: „Olaszországot kidobták egy mocskos világbajnokságról, ahol a játékvezetők és asszisztensek bérgyilkosként működnek.”
A düh elsősorban az ecuadori játékvezető, Byron Moreno felé irányult. A hosszabbításban Tottit kiállította műesésért, noha sokak szerint szabálytalanság történt vele szemben. Nem sokkal később Damiano Tommasi gólját les miatt érvénytelenítették, pedig a visszajátszások alapján szabályosnak tűnt.
A Perugia elnöke, Luciano Gaucci annyira feldühödött, hogy a győztes gólt szerző Ahn Dzsung-hvant – aki az ő klubjának játékosa volt – gyakorlatilag kirúgta. „Ez az úr soha többé nem teszi be a lábát Perugiába. Nem fizetek olyan játékosnak, aki tönkretette az olasz futballt.”
A Planet Football később összeszedte az összes kérdéses esetet. A vita már a harmadik percben elkezdődött, amikor Dél-Korea tizenegyest kapott, miután Szol Ki-hjon elesett a tizenhatoson belül. A felvételek alapján lehetetlen biztosat mondani. Az esetet nem mutatták más szögből, ugyanakkor feltűnő volt, hogy még a dél-koreai játékosok is meglepettnek tűntek az ítélet után.
A hetedik percben Christian Vieri és Kim Te-jong csatázott egy felívelt labdáért, amikor a koreai védő Vieri könyökétől vérző orral zuhant a földre. Moreno szabálytalanságot ítélt, de nem adott sárga lapot Vierinek. A 21. percben Francesco Totti hasonló jelenetbe keveredett, amikor egy fejpárbaj során könyökkel találta el Kim Nam-ilt. Moreno ezúttal sárga lapot mutatott fel.
A második félidő elején Kim Te-jong a büntetőterületen belül könyökölte arcon Alessandro Del Pierót. Kim feldühödött Del Piero mezrángatásán, ezért tudatos mozdulattal ütött vissza. Moreno végül egyiküknek sem adott semmit, csupán szóban figyelmeztette őket.
A rendes játékidő végéhez közeledve Paolo Maldini a földön fekve tisztázott egy veszélyes helyzetben, majd Lee Csun-szo a tarkóján találta el a stoplisával. Moreno nemhogy lapot nem adott, még a játékot sem állította meg.
A dél-koreai egyenlítő gól után a mérkőzés legemlékezetesebb jelenete következett. A hosszabbítás 12. percében Totti a tizenhatoson belül elesett, Moreno pedig műesés miatt felmutatta neki a második sárga lapot. Bizonyos visszajátszások alapján úgy tűnhetett, hogy Totti már az ütközés előtt esni kezdett. Egy másik szögből azonban világosan látszott, hogy eltalálták az olasz játékos támaszkodó lábát.
A jelenet alapján büntetőt kellett volna ítélni. Ehelyett az olaszok emberhátrányban játszották végig a hosszabbítás hátralévő részét. Ennek ellenére Damiano Tommasi a hosszabbítás 20. percében aranygólt szerzett, ám les miatt érvénytelenítették a találatot. A visszajátszások alapján rendkívül szoros helyzetről volt szó. Tommasi és csapattársai ekkor már csak nevetni tudtak az ítéleten.
Ha Dél-Korea le akarta volna csillapítani a kedélyeket, akkor egy tiszta, vitáktól mentes negyeddöntőre lett volna szüksége Spanyolország ellen. Nem ezt kapta. A spanyoloktól két gólt is elvettek.
Az egyik Ruben Baraja fejesét követően született, állítólagos lökés után. A másik Fernando Morientes találata volt a 92. percben, amelyet azért érvénytelenítettek, mert a játékvezetők szerint a beadás előtt a labda elhagyta a játékteret. A spanyolok szerint a partjelzők az egész meccsen folyamatosan megakasztották támadásaikat. A hosszabbításban Morientes kapufát fejelt, de gól nem született. A tizenegyespárbajt Dél-Korea 5–3-ra nyerte.
Ivan Helguera a meccs után dühösen nyilatkozott: „Mindenki látta azt a két teljesen szabályos gólt. Ha Spanyolország nem nyert, az azért van, mert nem hagyták nyerni.”
„A vesztes csapatnak tükörbe kell néznie. Ha egy tapasztalt csapat nem használja ki azokat a hibákat, amelyeket mi elkövettünk, akkor ne külső körülményeket hibáztasson” – mondta Hiddink a siker után.
Az elődöntőben Németország vetett véget a dél-koreai csodának. Michael Ballack góljával a németek 1–0-ra győztek. A másik ágon Brazília ugyancsak 1–0-ra verte Törökországot, így létrejött az a klasszikus döntő, amelyet minden világbajnokság megérdemel.
Ronaldo a csúcson
A brazil Fenomén a ’98-as bukás után, megannyi térdműtét után jutott fel a csúcsra. ’94-ben ugyan világbajnok lett, de egy percet sem játszott. Négy évvel később a döntő előtt rosszul lett, majd négy évvel később feltámadt: nyolc gól a tornán, kettő a döntőben, és világbajnoki cím lett a jutalma.
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