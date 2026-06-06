A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első nyolc részben olvashattak már a legelső gólról a tornák történetében, de volt szó már a sorozatban egy tragikus sorsú zseniről, akit a Gestapo öletett meg, és persze nem mehettünk el szó nélkül az Aranycsapat tragédiája mellett sem. Emellett az 1970-es világbajnokság forradalmi újításai is megéneklésre kerültek, az 1974-es német házi csatára is visszaemlékeztünk, valamint a 78-as holland tragédiáról is írtunk, no meg a 82-es sevillai éjszakáról, Maradona zsenijéről és egy elképesztő gólörömről, majd Roberto Baggio tizenegyes-tragédiájáról, amely sírba lökte az olasz reményeket. A brazil Ronaldo rejtélyes, vb-döntő előtti rosszulléte után jöjjön a dél-koreai csoda.

A foci-vb 2026-os rajtjáig már egy hét sincs hátra

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22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig

A 2002-es japán, dél-koreai világbajnokságnak megannyi nagy sztorija volt. Emlékezhetünk a címvédő világ- és Európa-bajnok Franciaország, valamint az előzetesen esélytelennek tartott Szenegál nyitómérkőzésére, amit az afrikaiak nyertek, a gallok pedig később megszégyenülve mehettek haza. Nem jártak sokkal jobban a portugálok sem, akik kikaptak Amerikától és Dél-Koreától is, így ők sem élték túl a csoportkört.

A sok meglepetés közül kiemelkedett Dél-Korea menetelése, ami sokak szerint olyan meglepetés volt, amilyenre talán csak Észak-Korea volt képes 1966-ban Olaszország ellen.

A nyolcaddöntőben a déliek szintén az olaszokkal találkoztak. A meccs kimenetele egyértelműnek tűnt: az egyik oldalon Alessandro Del Piero, Christian Vieri, Francesco Totti, Filippo Inzaghi, Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta és Gianluigi Buffon, míg a túloldalon Európában ismeretlen játékosok szerepeltek Guus Hiddink vezetésével.

A meccs elején Buffon kivédett egy büntetőt, majd Vieri fejese révén Olaszország vezetést szerzett. Minden úgy alakult, ahogy várható volt. Dél-Korea azonban nem adta fel.

A 88. percben Szol Ki-hjon egyenlített, így hosszabbítás következett. Az olaszok továbbra is úgy érezték, hogy előbb-utóbb megszerzik a győztes gólt. Ehelyett három perccel a várható tizenegyespárbaj előtt Ahn Dzsung-hvan megelőzte Paolo Maldinit, és a kapuba fejelt. Dél-Korea továbbjutott.