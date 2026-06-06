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A 2002-es világbajnokság egyik legnagyobb szenzációját Dél-Korea szolgáltatta, amely hazai pályán egészen az elődöntőig menetelt, ám a történelmi bravúr máig heves viták tárgya. A 2026-os foci-vb rajtjáig tartó sorozatunk újabb részében felidézzük az olaszok és a spanyolok által is elcsaltnak tartott mérkőzéseket, Byron Moreno hírhedt bíráskodását, valamint azt, hogyan lett a dél-koreai csodából a világbajnokság egyik legellentmondásosabb története. A foci-vb 2026-os nyitómeccséig az Origo felidézi a futballtornák történetének legemlékezetesebb pillanatait. 22 világbajnokság, 22 történet – jöjjön sorozatunk tizenhetedik része.

A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első nyolc részben olvashattak már a legelső gólról a tornák történetében, de volt szó már a sorozatban egy tragikus sorsú zseniről, akit a Gestapo öletett meg, és persze nem mehettünk el szó nélkül az Aranycsapat tragédiája mellett sem. Emellett az 1970-es világbajnokság forradalmi újításai is megéneklésre kerültek, az 1974-es német házi csatára is visszaemlékeztünk, valamint a 78-as holland tragédiáról is írtunk, no meg a 82-es sevillai éjszakáról, Maradona zsenijéről és egy elképesztő gólörömről, majd Roberto Baggio tizenegyes-tragédiájáról, amely sírba lökte az olasz reményeket. A brazil Ronaldo rejtélyes, vb-döntő előtti rosszulléte után jöjjön a dél-koreai csoda.

A foci-vb 2026-os rajtjáig már egy hét sincs hátra
A foci-vb 2026-os rajtjáig már egy hét sincs hátra
Fotó: - / AFP

22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig

A 2002-es japán, dél-koreai világbajnokságnak megannyi nagy sztorija volt. Emlékezhetünk a címvédő világ- és Európa-bajnok Franciaország, valamint az előzetesen esélytelennek tartott Szenegál nyitómérkőzésére, amit az afrikaiak nyertek, a gallok pedig később megszégyenülve mehettek haza. Nem jártak sokkal jobban a portugálok sem, akik kikaptak Amerikától és Dél-Koreától is, így ők sem élték túl a csoportkört.

A sok meglepetés közül kiemelkedett Dél-Korea menetelése, ami sokak szerint olyan meglepetés volt, amilyenre talán csak Észak-Korea volt képes 1966-ban Olaszország ellen.

A nyolcaddöntőben a déliek szintén az olaszokkal találkoztak. A meccs kimenetele egyértelműnek tűnt: az egyik oldalon Alessandro Del Piero, Christian Vieri, Francesco Totti, Filippo Inzaghi, Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta és Gianluigi Buffon, míg a túloldalon Európában ismeretlen játékosok szerepeltek Guus Hiddink vezetésével.

A meccs elején Buffon kivédett egy büntetőt, majd Vieri fejese révén Olaszország vezetést szerzett. Minden úgy alakult, ahogy várható volt. Dél-Korea azonban nem adta fel.

A 88. percben Szol Ki-hjon egyenlített, így hosszabbítás következett. Az olaszok továbbra is úgy érezték, hogy előbb-utóbb megszerzik a győztes gólt. Ehelyett három perccel a várható tizenegyespárbaj előtt Ahn Dzsung-hvan megelőzte Paolo Maldinit, és a kapuba fejelt. Dél-Korea továbbjutott.

Referee Byron Moreno (2nd R) gets ready with fourth official Mohamed Guezzaz of Morocco (2nd L), assistant referee Jorge Rattalino of Argentina (R) and assistant referee Ferenc Szekely of Hungary ahead of the second round match between South Korea and Italy at the 2002 FIFA World Cup Korea/Japan in Daejeon, 18 June 2002. South Korea won the match 2-1 in extra time. AFP PHOTO/Jacques DEMARTHON (Photo by JACQUES DEMARTHON / AFP)
Moreno bíró nevét egy életre megjegyezte az, aki látta az olaszok elleni meccset
Fotó: JACQUES DEMARTHON / AFP

Szöul utcáit állítólag hárommillió ember árasztotta el. Eközben Olaszországban egészen más volt a hangulat. A Corriere dello Sport másnapi címlapján egyetlen szó állt: „LADRI” – „Tolvajok”.

A Corriere della Sera még keményebben fogalmazott: „Olaszországot kidobták egy mocskos világbajnokságról, ahol a játékvezetők és asszisztensek bérgyilkosként működnek.”

A düh elsősorban az ecuadori játékvezető, Byron Moreno felé irányult. A hosszabbításban Tottit kiállította műesésért, noha sokak szerint szabálytalanság történt vele szemben. Nem sokkal később Damiano Tommasi gólját les miatt érvénytelenítették, pedig a visszajátszások alapján szabályosnak tűnt.

A Perugia elnöke, Luciano Gaucci annyira feldühödött, hogy a győztes gólt szerző Ahn Dzsung-hvant – aki az ő klubjának játékosa volt – gyakorlatilag kirúgta. „Ez az úr soha többé nem teszi be a lábát Perugiába. Nem fizetek olyan játékosnak, aki tönkretette az olasz futballt.”

A Planet Football később összeszedte az összes kérdéses esetet. A vita már a harmadik percben elkezdődött, amikor Dél-Korea tizenegyest kapott, miután Szol Ki-hjon elesett a tizenhatoson belül. A felvételek alapján lehetetlen biztosat mondani. Az esetet nem mutatták más szögből, ugyanakkor feltűnő volt, hogy még a dél-koreai játékosok is meglepettnek tűntek az ítélet után.

A hetedik percben Christian Vieri és Kim Te-jong csatázott egy felívelt labdáért, amikor a koreai védő Vieri könyökétől vérző orral zuhant a földre. Moreno szabálytalanságot ítélt, de nem adott sárga lapot Vierinek. A 21. percben Francesco Totti hasonló jelenetbe keveredett, amikor egy fejpárbaj során könyökkel találta el Kim Nam-ilt. Moreno ezúttal sárga lapot mutatott fel.

A második félidő elején Kim Te-jong a büntetőterületen belül könyökölte arcon Alessandro Del Pierót. Kim feldühödött Del Piero mezrángatásán, ezért tudatos mozdulattal ütött vissza. Moreno végül egyiküknek sem adott semmit, csupán szóban figyelmeztette őket.

A rendes játékidő végéhez közeledve Paolo Maldini a földön fekve tisztázott egy veszélyes helyzetben, majd Lee Csun-szo a tarkóján találta el a stoplisával. Moreno nemhogy lapot nem adott, még a játékot sem állította meg.

Several thousand supporters of the South Korean national soccer team celebrate at the Seoul City Plaza 22 June 2002 after their team defeated Spain in the penalties shootout in the quarter-finals match of the 2002 FIFA World Cup. Red pride exploded after South Korea pulled off another shock win Saturday sending millions of fans into delirious celebrations across the country. Hundreds of thousands of people crushed into every spare corner of central Seoul and other major cities as the country put on an unprecedented World Cup-inspired show of patriotism. Fans danced and hugged in disbelief after captain Hong Myong-Bo scored the penalty that secured South Korea's quarter-final win over Spain. AFP PHOTO - CHOI JAE-KU (Photo by CHOI JAE-KU / AFP)
Dél-Korea számára maga volt a csoda ez a pár hét
Fotó: CHOI JAE-KU / AFP

A dél-koreai egyenlítő gól után a mérkőzés legemlékezetesebb jelenete következett. A hosszabbítás 12. percében Totti a tizenhatoson belül elesett, Moreno pedig műesés miatt felmutatta neki a második sárga lapot. Bizonyos visszajátszások alapján úgy tűnhetett, hogy Totti már az ütközés előtt esni kezdett. Egy másik szögből azonban világosan látszott, hogy eltalálták az olasz játékos támaszkodó lábát.

A jelenet alapján büntetőt kellett volna ítélni. Ehelyett az olaszok emberhátrányban játszották végig a hosszabbítás hátralévő részét. Ennek ellenére Damiano Tommasi a hosszabbítás 20. percében aranygólt szerzett, ám les miatt érvénytelenítették a találatot. A visszajátszások alapján rendkívül szoros helyzetről volt szó. Tommasi és csapattársai ekkor már csak nevetni tudtak az ítéleten.

Ha Dél-Korea le akarta volna csillapítani a kedélyeket, akkor egy tiszta, vitáktól mentes negyeddöntőre lett volna szüksége Spanyolország ellen. Nem ezt kapta. A spanyoloktól két gólt is elvettek.

Az egyik Ruben Baraja fejesét követően született, állítólagos lökés után. A másik Fernando Morientes találata volt a 92. percben, amelyet azért érvénytelenítettek, mert a játékvezetők szerint a beadás előtt a labda elhagyta a játékteret. A spanyolok szerint a partjelzők az egész meccsen folyamatosan megakasztották támadásaikat. A hosszabbításban Morientes kapufát fejelt, de gól nem született. A tizenegyespárbajt Dél-Korea 5–3-ra nyerte.

Ivan Helguera a meccs után dühösen nyilatkozott: „Mindenki látta azt a két teljesen szabályos gólt. Ha Spanyolország nem nyert, az azért van, mert nem hagyták nyerni.”

„A vesztes csapatnak tükörbe kell néznie. Ha egy tapasztalt csapat nem használja ki azokat a hibákat, amelyeket mi elkövettünk, akkor ne külső körülményeket hibáztasson” – mondta Hiddink a siker után.

Az elődöntőben Németország vetett véget a dél-koreai csodának. Michael Ballack góljával a németek 1–0-ra győztek. A másik ágon Brazília ugyancsak 1–0-ra verte Törökországot, így létrejött az a klasszikus döntő, amelyet minden világbajnokság megérdemel.

Ronaldo a csúcson

 

A brazil Fenomén a ’98-as bukás után, megannyi térdműtét után jutott fel a csúcsra. ’94-ben ugyan világbajnok lett, de egy percet sem játszott. Négy évvel később a döntő előtt rosszul lett, majd négy évvel később feltámadt: nyolc gól a tornán, kettő a döntőben, és világbajnoki cím lett a jutalma.

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