A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első nyolc részben olvashattak már a legelső gólról a tornák történetében, de volt szó már a sorozatban egy tragikus sorsú zseniről, akit a Gestapo öletett meg, és persze nem mehettünk el szó, illetve betű nélkül az Aranycsapat tragédiája mellett sem. Emellett az 1970-es világbajnokság forradalmi újításai is megéneklésre kerültek, az 1974-es német házi csatára is visszaemlékeztünk, valamint a 78-as holland tragédiáról is írtunk, no meg a 82-es sevillai éjszakáról. Mostanra már eljutottunk 1986-ba, negyven évvel ezelőtt Diego Maradona olyan mérkőzést játszott Anglia ellen a negyeddöntőben, amiről valószínűleg örökké beszélni fognak a labdarúgás szerelmesei.

„Egy kicsit Maradona fejével, egy kicsit Isten kezével.” Diego Maradona rejtélyes magyarázata az 1986-os mexikói FIFA világbajnokság negyeddöntőjében, az Argentína–Anglia mérkőzésen szerzett hírhedt nyitó góljáról a futballtörténelemben ugyanolyan helyet foglal el, mint maga a gól és a mindössze négy perccel később következő, hipnotikus második találata. Az 1986. június 22-i, mexikóvárosi Estadio Azteca stadionban rendezett mérkőzés örökre emlékezetes marad Maradona sportszerűtlen pillanata és az azt követő zseniális villanás miatt, amely kevesebb mint 300 másodperc alatt bepillantást engedett az egyik legnagyobb játékos karrierjébe és életébe.

Gary Lineker, akinek a negyeddöntőben a 81. percben szerzett gólja segítette az Aranycipő elnyerésében, a FIFA+ dokumentumfilmben, a The Hand of Godban így nyilatkozott: „Nincs bennem harag. Csak teljesen le voltam törve. Be kell vallanom, hogy kedvelem Diegót. Csalt ellenünk, de megbocsátottam neki. Maradona a mi korunk legnagyobb játékosa volt. Amit a pályán művelt, az varázslatos volt.” Az 51. percben Maradona megkezdte jellegzetes, kanyargós futását az angol félpályán, majd Steve Hodge szoros őrzése mellett Jorge Valdanónak passzolta a labdát az angol 16-os vonal szélén. Ami Hodge részéről szörnyűen elrontott tisztázásnak tűnt, de ő azt állítja, hogy valójában egy kiszámított visszaadás volt, visszakerült a tizenhatosba. Amikor Peter Shilton kijött a kapujából, hogy elkapja a labdát, a kis termetű Maradona is felugrott érte, bal karját a feje fölé emelte, és a labdát a kapus felett a védtelen kapuba irányította.