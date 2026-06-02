A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első nyolc részben olvashattak már a legelső gólról a tornák történetében, de volt szó már a sorozatban egy tragikus sorsú zseniről, akit a Gestapo öletett meg, és persze nem mehettünk el szó, illetve betű nélkül az Aranycsapat tragédiája mellett sem. Emellett az 1970-es világbajnokság forradalmi újításai is megéneklésre kerültek, az 1974-es német házi csatára is visszaemlékeztünk, valamint a 78-as holland tragédiáról is írtunk, no meg a 82-es sevillai éjszakáról. Mostanra már eljutottunk 1986-ba, negyven évvel ezelőtt Diego Maradona olyan mérkőzést játszott Anglia ellen a negyeddöntőben, amiről valószínűleg örökké beszélni fognak a labdarúgás szerelmesei.
„Egy kicsit Maradona fejével, egy kicsit Isten kezével.” Diego Maradona rejtélyes magyarázata az 1986-os mexikói FIFA világbajnokság negyeddöntőjében, az Argentína–Anglia mérkőzésen szerzett hírhedt nyitó góljáról a futballtörténelemben ugyanolyan helyet foglal el, mint maga a gól és a mindössze négy perccel később következő, hipnotikus második találata. Az 1986. június 22-i, mexikóvárosi Estadio Azteca stadionban rendezett mérkőzés örökre emlékezetes marad Maradona sportszerűtlen pillanata és az azt követő zseniális villanás miatt, amely kevesebb mint 300 másodperc alatt bepillantást engedett az egyik legnagyobb játékos karrierjébe és életébe.
Gary Lineker, akinek a negyeddöntőben a 81. percben szerzett gólja segítette az Aranycipő elnyerésében, a FIFA+ dokumentumfilmben, a The Hand of Godban így nyilatkozott: „Nincs bennem harag. Csak teljesen le voltam törve. Be kell vallanom, hogy kedvelem Diegót. Csalt ellenünk, de megbocsátottam neki. Maradona a mi korunk legnagyobb játékosa volt. Amit a pályán művelt, az varázslatos volt.” Az 51. percben Maradona megkezdte jellegzetes, kanyargós futását az angol félpályán, majd Steve Hodge szoros őrzése mellett Jorge Valdanónak passzolta a labdát az angol 16-os vonal szélén. Ami Hodge részéről szörnyűen elrontott tisztázásnak tűnt, de ő azt állítja, hogy valójában egy kiszámított visszaadás volt, visszakerült a tizenhatosba. Amikor Peter Shilton kijött a kapujából, hogy elkapja a labdát, a kis termetű Maradona is felugrott érte, bal karját a feje fölé emelte, és a labdát a kapus felett a védtelen kapuba irányította.
Egész Anglia felháborodott. Amíg az argentin játékosok a kapitányukhoz rohantak ünnepelni, ellenfeleik tiltakozni indultak a tunéziai játékvezető, Ali Bennaceur és az angol félpályán vonalbíróként szolgáló Bogdan Dochev felé. A videóbírók és az ultra-nagyfelbontású televíziós közvetítések korában elképzelhetetlen, hogy egy ilyen gólt érvényesnek nyilvánítsanak. De 1986-ban a mérkőzés játékvezetőinek nem állt rendelkezésükre ilyen segítség.
Az angolok haragjának nagy része Bennaceur és Dochev felé irányul, bár Bobby Robson csapatának több tagja is elismerte azóta, hogy akkoriban nem látták, mi történt.
A játékosoknak, a szurkolóknak és a világszerte néző televíziós közönségnek alig volt ideje levegőt venni, amikor Maradona ismét magára irányította mindenki figyelmét, de ezúttal mindannyian áhítattal nézték, miután tanúi lehettek annak, amit később a FIFA 20. század legszebb világbajnoki góljának nyilvánított. Az ikonikus 10-es számú zseni a saját félpályáján kapta meg a labdát, Peter Beardsley és Peter Reid szorosan a nyomában voltak. Egy szempillantás alatt elhúzott mindkettőjüktől, felgyorsított és egyre mélyebbre hatolt az angol térfélre. Maradona befutott Butcher mellett, majd a tizenhatos szélén megkerülte a másik középhátvédet, Terry Fenwicket, szlalomozva elhaladt Shilton mellett, aki kirohant a kapujából, és az utolsó pillanatban érkező nyomás ellenére a hálóba csúsztatta a labdát.
Lineker a mai napig is lenyűgözve emlékszik vissza erre a pillanatra, és elismeri: „Ez aztán a gól! Ez a valaha volt legjobb gól. Úgy éreztem, tapsolnom kellene utána.” A mérkőzéshez egy további érdekesség is kapcsolódik 2022-ből, amikor Hodge, aki a mérkőzés után mezt cserélt Maradonával, úgy döntött, hogy aukcióra bocsátja az ikonikus mezt. A mez becsült értéke 2016-ban körülbelül 300 000 font volt, de miután a világhírű futballista 2020-ban, mindössze 60 évesen elhunyt, az előzetes becslés 4 millió fontra emelkedett, és végül elképesztő, 7 142 500 fontért kelt el. Nem mellesleg azt is jegyezzük még meg, hogy Diego Maradona az egyetlen játékos, aki 5 gólt és 5 gólpasszt jegyzett egy világbajnokságon.