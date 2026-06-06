Valószínűleg lemarad a 2026-os foci-vb-ről Julio Enciso, a paraguayi válogatott legnagyobb sztárja, miután megsérült a Nicaragua elleni felkészülési mérkőzésen. A francia Strasbourgh támadója egy ütközést követően maradt lent a földön, majd könnyek, hordágyon vitték le a pályáról.

Julio Enciso első foci-vb-jére készült

Fotó: DANIEL DUARTE / AFP

Hatalmas veszteség a foci-vb előtt

Enciso az Premier League-ben szereplő Brighton nagy felfedezettje, az angol együttes még 2022-ben, több mint tíz millió euróért szerezte meg a játékjogát a paraguayi Libertadtól. Első idényében leginkább az évad végén kapott lehetőséget, de meghálálta a bizalmat, s végül húsz bajnokin négy gólt és három asszisztot jegyzett. A folytatás már nem sikerült ennyire fényesre, kölcsönben az Ipswichez került, majd megszerezte az a Strasbourg, amelytől csak egyetlen lépésre van a Chelsea.

A 22 éves játékos 42 tétmérkőzésen 12 találatig és 9 kilenc gólpasszig jutott, így magabiztosan várhatta a világbajnokságot, de erre az álomra úgy tűnik, hogy még várnia kell.

Enciso ugyanis megsérült a Nicaragua elleni felkészülési mérkőzésen, reakciója pedig arról árulkodik, hogy nagy lehet a baj.

Paraguay's best attacker, Julio Enciso, in tears after being carried off vs Nicaragua in their final tune up before the World Cup.



You hate to see that. pic.twitter.com/8kEGqq3m3x — herculez gomez (@herculezg) June 6, 2026

Hivatalos bejelentés még nem érkezett a paraguayi válogatottól, de a szurkolók semmi jóra nem számítanak öt nappal a torna kezdete előtt.

Paraguay a D jelű csoportban az egyik házigazda Egyesült Államok ellen indítja a vb-t, majd Törökország és Ausztrália lesz az ellenfele.