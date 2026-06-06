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Lejátszotta utolsó felkészülési mérkőzését a paraguayi labdarúgó-válogatott, azonban nem úszta meg sérülés nélkül. Julio Enciso, a dél-amerikaiak legnagyobb sztárja ugyanis megsérült, reakciójából pedig arra lehet következtetni, hogy kihagyja a 2026-os foci-vb-t.

Valószínűleg lemarad a 2026-os foci-vb-ről Julio Enciso, a paraguayi válogatott legnagyobb sztárja, miután megsérült a Nicaragua elleni felkészülési mérkőzésen. A francia Strasbourgh támadója egy ütközést követően maradt lent a földön, majd könnyek, hordágyon vitték le a pályáról.

Julio Enciso első foci-vb-jére készült
Julio Enciso első foci-vb-jére készült
Fotó: DANIEL DUARTE / AFP

Hatalmas veszteség a foci-vb előtt

Enciso az Premier League-ben szereplő Brighton nagy felfedezettje, az angol együttes még 2022-ben, több mint tíz millió euróért szerezte meg a játékjogát a paraguayi Libertadtól. Első idényében leginkább az évad végén kapott lehetőséget, de meghálálta a bizalmat, s végül húsz bajnokin négy gólt és három asszisztot jegyzett. A folytatás már nem sikerült ennyire fényesre, kölcsönben az Ipswichez került, majd megszerezte az a Strasbourg, amelytől csak egyetlen lépésre van a Chelsea.

A 22 éves játékos 42 tétmérkőzésen 12 találatig és 9 kilenc gólpasszig jutott, így magabiztosan várhatta a világbajnokságot, de erre az álomra úgy tűnik, hogy még várnia kell.

Enciso ugyanis megsérült a Nicaragua elleni felkészülési mérkőzésen, reakciója pedig arról árulkodik, hogy nagy lehet a baj. 

Hivatalos bejelentés még nem érkezett a paraguayi válogatottól, de a szurkolók semmi jóra nem számítanak öt nappal a torna kezdete előtt.

Paraguay a D jelű csoportban az egyik házigazda Egyesült Államok ellen indítja a vb-t, majd Törökország és Ausztrália lesz az ellenfele.

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