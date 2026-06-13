Magyar idő szerint szombaton, a hajnali órákban lejátszotta első mérkőzését az Egyesült Államok válogatottja a 2026-os foci-vb-n. Nagy nyomás volt Mauricio Pochettino csapatán, hiszen Mexikó és Kanada sem szenvedett vereséget a nyitókörben, így a harmadik társrendezőtől szintén pontszerzést vártak a drukkerek.

Folarin Balogun látványos debütálása a foci-vb-n

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Megvan a 2026-os foci-vb első duplázója

Az USA-Paraguay csoportmérkőzés első góljára sem kellett sokat várni, hiszen a hetedik percben Christian Pulisic szólója után a labda Weston McKannie birtokába került, akinek passzába Damian Bobadilla olyan balszerencsésen ért hozzá, hogy az a paraguayi kapuba pattant. Azonban a házigazda később sem lassított, s a világbajnokságon debütáló Folarin Balogun további két találattal vétette észre magát.

Ezzel a produkcióval a Monaco csatára 1930 óta az első amerikai focista lett, aki legalább kétszer tudott eredményes lenni egy vb-mérkőzésen.

Folarin Balogun makes history 📜🦅



He becomes the first American to score multiple goals in a single World Cup match since 1930 when Bert Patenaude finished with a hat trick against… PARAGUAY 🤯 pic.twitter.com/JEn4cQjx4i — DAZN Football (@DAZNFootball) June 13, 2026

A fordulást követően megrémültek a hazai szurkolók, hiszen a csapat egyik legjobbját, Puliscet le kellett cserélnie a szövetségi kapitánynak, de később megerősítették, hogy nincs komoly probléma. Paraguay végül Mauricio révén szépíteni tudott, a végeredményt pedig a csereként beszálló Giovanni Reyna állította be.

Győzelmével az USA átvette a vezetést a D jelű csoportban, amelynek másik két válogatottja − Törökország és Ausztrália − még nem lépett pályára.