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Foci-vb 2026

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Mexikó és Kanada után az egy Egyesült Államok is lejátszotta első mérkőzését a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon. A hazaiak ellenfele Paraguay volt, amely a vártakhoz képest nem tudott komoly ellenállást tanúsítani, a helyzetüket pedig az sem segítette, hogy Folarin Balogun történelmet írt a foci-vb-n.

Magyar idő szerint szombaton, a hajnali órákban lejátszotta első mérkőzését az Egyesült Államok válogatottja a 2026-os foci-vb-n. Nagy nyomás volt Mauricio Pochettino csapatán, hiszen Mexikó és Kanada sem szenvedett vereséget a nyitókörben, így a harmadik társrendezőtől szintén pontszerzést vártak a drukkerek.

Folarin Balogun látványos debütálása a foci-vb-n
Folarin Balogun látványos debütálása a foci-vb-n
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Megvan a 2026-os foci-vb első duplázója

Az USA-Paraguay csoportmérkőzés első góljára sem kellett sokat várni, hiszen a hetedik percben Christian Pulisic szólója után a labda Weston McKannie birtokába került, akinek passzába Damian Bobadilla olyan balszerencsésen ért hozzá, hogy az a paraguayi kapuba pattant. Azonban a házigazda később sem lassított, s a világbajnokságon debütáló Folarin Balogun további két találattal vétette észre magát.

Ezzel a produkcióval a Monaco csatára 1930 óta az első amerikai focista lett, aki legalább kétszer tudott eredményes lenni egy vb-mérkőzésen.

A fordulást követően megrémültek a hazai szurkolók, hiszen a csapat egyik legjobbját, Puliscet le kellett cserélnie a szövetségi kapitánynak, de később megerősítették, hogy nincs komoly probléma. Paraguay végül Mauricio révén szépíteni tudott, a végeredményt pedig a csereként beszálló Giovanni Reyna állította be.

Győzelmével az USA átvette a vezetést a D jelű csoportban, amelynek másik két válogatottja − Törökország és Ausztrália − még nem lépett pályára.

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