A foci-vb-n rendezett találkozó már az első félidőben is rendkívül szórakoztató játékot hozott, annak ellenére, hogy a szünetig nem született gól.

Amad Diallo hős lett a foci-vb-n

Fotó: MAURO PIMENTEL / AFP

Gyorsan hőssé vált a foci-vb-n

Az ecuadoriak kétszer is nagyon közel kerültek a vezetéshez: előbb John Yeboah távoli lövése csattant a keresztlécen, majd Alan Minda próbálkozása is a felső lécen landolt, miután Pedro Vite remek ütemű passzal hozta helyzetbe.

Elefántcsontpart sem maradt adós a veszélyes akciókkal. A jobb szélen rendkívül aktívan futballozó Yan Diomande több alkalommal is zavart okozott az ellenfél védelmében, míg Bazoumana Touré lapos lövését Hernán Galíndez kapus ujjheggyel tolta ki.

A fordulás után is folytatódott a kapufák és lécek csatája. Ecuador veterán csatára, Enner Valencia szűk szögből a kapufát találta el, majd az afrikaiak válaszoltak: Elye Wahi lövése a felső lécen csattant. Összesen négyszer segítette a kapusokat a kapufa vagy a léc ezen a rendkívül izgalmas összecsapáson.

A mérkőzés hajrájára egyre inkább Elefántcsontpart akarata érvényesült. Emerse Faé együttese többet birtokolta a labdát, Ecuador pedig visszahúzódott és a döntetlen megtartására rendezkedett be. A nyomás végül meghozta gyümölcsét:

a Manchester United szélsője, Amad Diallo a 90. percben higgadtan a kapu sarkába helyezett, amivel eldöntötte a három pont sorsát.

A győztes gólt szerző Amad Diallo a lefújás után hangsúlyozta, hogy csapata történelmet szeretne írni.

Szükségünk volt erre a sikerre. Azért jöttünk ide, hogy történelmet írjunk. Még két mérkőzés vár ránk, ugyanilyen mentalitással kell pályára lépnünk és megpróbálnunk megnyerni azokat is. Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, mert az ecuadori játékosok fizikálisan nagyon erősek, de végig koncentráltak maradtunk"

– nyilatkozta a támadó.

Amad Diallo is my man of the match that goal is massive https://t.co/3qnazSgxDZ pic.twitter.com/dGWudiR9Mv — (Fan) RED DEVILS MUFC (@Tkjr001) June 15, 2026

A találkozó legjobbjának választott Yan Diomande szintén büszkén értékelte a sikert.

,,Keményen küzdöttünk, sikerrel jártunk, és mindannyian nagyon boldogok vagyunk. Mindig különleges érzés a hazádat képviselni. Óriási felelősség, hiszen közel 33 millió emberért játszunk. A családjainkért, a barátainkért, a szeretteinkért futballozunk, és ezen a tornán minden meccset meg akarunk nyerni. Nyomot akarunk hagyni a történelemben" – mondta a szélső.