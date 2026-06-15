A foci-világbajnokság még el sem kezdődött az angol válogatott számára, de az egyik játékosukat máris egy kellemetlen dolog érte a tengerentúlon. Az Arsenal BL-döntős sztárja, Declan Rice a 30 fokos hőségben túl sokáig volt a Napon és leégett Floridában. A történet azonban itt nem ért véget. Rice elárulta, hogy a legkeményebb kritikát nem a sajtótól kapta, hanem a saját édesanyjától.