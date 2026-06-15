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Sport

Soha nem látott botrány a foci-vb-n: veszélyben egy mérkőzés – elképesztő oka van

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

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Mit csinált Julian Nagelsmann?
2026.06.15. 10:10
Declan Rice leégett
2026.06.15. 09:30
Így áll jelenleg a labdarúgó-világbajnokság góllövőlistája:
2026.06.15. 09:14
A japán szurkolók akciója felrobbantotta az internetet
2026.06.15. 09:00
Káosz a foci-vb-n!
2026.06.15. 08:58
Hőssé vált a Manchester United sztárja, kiütéssel nyertek a svédek
2026.06.15. 08:56
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Az elefántcsontpartiak és a svédek sikerével folytatódott a 2026-os labdarúgó-világbajnokság. Élő hírfolyamunkban a foci-vb ötödik napjának legfontosabb eseményeit, nyilatkozatait, érdekességeit és kulisszatitkait gyűjtjük össze egy helyen.

Kövesse velünk a foci-vb ötödik napjának legfontosabb eseményeit!

 

10:10
2026. június 15.
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Mit csinált Julian Nagelsmann?

Mint ismert, a német labdarúgó-válogatott magabiztos, 7–1-es győzelemmel kezdte szereplését a 2026-os világbajnokságon Curacao ellen. A találkozó után nemcsak a gólok, hanem a szövetségi kapitány, Julian Nagelsmann öltözékei is témát szolgáltattak.

Mindenki Julian Nagelsmann ruháiról beszél
Mindenki Julian Nagelsmann ruháiról beszél
Fotó: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

 

09:30
2026. június 15.
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Declan Rice leégett

A foci-világbajnokság még el sem kezdődött az angol válogatott számára, de az egyik játékosukat máris egy kellemetlen dolog érte a tengerentúlon. Az Arsenal BL-döntős sztárja, Declan Rice a 30 fokos hőségben túl sokáig volt a Napon és leégett Floridában. A történet azonban itt nem ért véget. Rice elárulta, hogy a legkeményebb kritikát nem a sajtótól kapta, hanem a saját édesanyjától.

09:14
2026. június 15.
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Így áll jelenleg a labdarúgó-világbajnokság góllövőlistája:

2 gólos:
Ayari (svéd), Balogun (amerikai), Havertz (német)

June 14, 2026: Germany forward KAI HAVERTZ (7) heads the ball during the FIFA World Cup 2026 Group E between Germany and CuraÂao at Houston Stadium in Houston, Texas, USA, on June 14, 2026. (Credit Image: © Lynn Pennington/ZUMA Press Wire)
Havertz az rlső meccsen duplázott
Fotó: Northfoto/Lynn Pennington

1 gólos:
Brown (német), Comenencia (curacaói), Diallo (elefántcsontparti), Embolo (svájci), Gyökeres (svéd), Hvang Inbom (dél-koreai), Irankunda (ausztrál), Isak (svéd), Jiménez (mexikói), Kamada (japán), Krejci (cseh), Larin (kanadai), Lukic (bosnyák), Mauricio (paraguayi), McGinn (skót), Metcalfe (ausztrál), Musiala (német), Nakamura (japán), Nmecha (német), O Hjongju (dél-koreai), Quinones (mexikói), Rekik (tunéziai), Reyna (amerikai), Schlotterbeck (német), Summerville (holland), Svanberg (svéd), Szaibari (marokkói), Undav (német), van Dijk (holland), Vinícius (brazil)

öngól:
Bobadilla (paraguayi, az Egyesült Államok ellen), Muheim (svájci, Katar ellen)

09:00
2026. június 15.
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A japán szurkolók akciója felrobbantotta az internetet

A japán szurkolók ismét példát mutattak a világnak: a stadion kitakarításával hívták fel magukra a figyelmet a Hollandia elleni, 2-2-re végződő vb-meccs után.

A japán szurkolók az idei foci-vb-n is kitesznek magukért
A japán szurkolók az idei foci-vb-n is kitesznek magukért
Fotó: MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

 

08:58
2026. június 15.
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Káosz a foci-vb-n!

A világbajnokság egy újabb kellemetlen incidens miatt került a figyelem középpontjába. Az uruguayi labdarúgó-válogatott kevesebb mint 24 órával a Szaúd-Arábia elleni mérkőzése előtt még mindig nem tudott belépni az Egyesült Államokba adminisztratív problémák miatt, így veszélybe került a meccs megrendezése a foci-vb-n.

08:56
2026. június 15.
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Hőssé vált a Manchester United sztárja, kiütéssel nyertek a svédek

A hétfői játéknapon Elenfántcsontpart a Manchester Unitedben futballozó Amad Diallo góljával 1-0-ra nyert Ecuador ellen az E csoportban. A svédek is győzelemmel kezdték a tornát, Graham Potter együttese 5-1-re kiütötte Tunéziát az F jelű négyesben. 

Sweden's forward #09 Alexander Isak celebrates scoring his team's second goal during the 2026 World Cup Group F football match between Sweden and Tunisia at the Monterrey Stadium in Guadalupe on June 14, 2026. (Photo by Julio Cesar AGUILAR / AFP)
A svédek magabiztos sikerrel rajtoltak a foci-vb-n
Fotó: JULIO CESAR AGUILAR / AFP

 

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