Kövesse velünk a foci-vb ötödik napjának legfontosabb eseményeit!
Mit csinált Julian Nagelsmann?
Mint ismert, a német labdarúgó-válogatott magabiztos, 7–1-es győzelemmel kezdte szereplését a 2026-os világbajnokságon Curacao ellen. A találkozó után nemcsak a gólok, hanem a szövetségi kapitány, Julian Nagelsmann öltözékei is témát szolgáltattak.
Declan Rice leégett
A foci-világbajnokság még el sem kezdődött az angol válogatott számára, de az egyik játékosukat máris egy kellemetlen dolog érte a tengerentúlon. Az Arsenal BL-döntős sztárja, Declan Rice a 30 fokos hőségben túl sokáig volt a Napon és leégett Floridában. A történet azonban itt nem ért véget. Rice elárulta, hogy a legkeményebb kritikát nem a sajtótól kapta, hanem a saját édesanyjától.
Így áll jelenleg a labdarúgó-világbajnokság góllövőlistája:
2 gólos:
Ayari (svéd), Balogun (amerikai), Havertz (német)
1 gólos:
Brown (német), Comenencia (curacaói), Diallo (elefántcsontparti), Embolo (svájci), Gyökeres (svéd), Hvang Inbom (dél-koreai), Irankunda (ausztrál), Isak (svéd), Jiménez (mexikói), Kamada (japán), Krejci (cseh), Larin (kanadai), Lukic (bosnyák), Mauricio (paraguayi), McGinn (skót), Metcalfe (ausztrál), Musiala (német), Nakamura (japán), Nmecha (német), O Hjongju (dél-koreai), Quinones (mexikói), Rekik (tunéziai), Reyna (amerikai), Schlotterbeck (német), Summerville (holland), Svanberg (svéd), Szaibari (marokkói), Undav (német), van Dijk (holland), Vinícius (brazil)
öngól:
Bobadilla (paraguayi, az Egyesült Államok ellen), Muheim (svájci, Katar ellen)
A japán szurkolók akciója felrobbantotta az internetet
A japán szurkolók ismét példát mutattak a világnak: a stadion kitakarításával hívták fel magukra a figyelmet a Hollandia elleni, 2-2-re végződő vb-meccs után.
Káosz a foci-vb-n!
A világbajnokság egy újabb kellemetlen incidens miatt került a figyelem középpontjába. Az uruguayi labdarúgó-válogatott kevesebb mint 24 órával a Szaúd-Arábia elleni mérkőzése előtt még mindig nem tudott belépni az Egyesült Államokba adminisztratív problémák miatt, így veszélybe került a meccs megrendezése a foci-vb-n.
Hőssé vált a Manchester United sztárja, kiütéssel nyertek a svédek
A hétfői játéknapon Elenfántcsontpart a Manchester Unitedben futballozó Amad Diallo góljával 1-0-ra nyert Ecuador ellen az E csoportban. A svédek is győzelemmel kezdték a tornát, Graham Potter együttese 5-1-re kiütötte Tunéziát az F jelű négyesben.