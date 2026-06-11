Ha elolvasna egy cikket, amivel képbe kerül, ez legyen az

Ha elolvasna egy cikket, amivel képbe kerül, ez legyen az

Eddig a csehek okozták a nap legfurább eseményét

Eddig a csehek okozták a nap legfurább eseményét

Itt van az Origo erősorrendje a foci-vb-re!

Itt van az Origo erősorrendje a foci-vb-re!

Élő közvetítés

Indul minden idők legnagyobb világbajnoksága – vb-hírfolyam Origo Vágólapra másolva!

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Magyar idő szerint csütörtök este a Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel kezdetét veszi a 2026-os labdarúgó-világbajnokság. A torna első napján jönnek a megnyitóünnepségek, majd este a labda is útjára indul. Élő hírfolyamunkban a foci-vb nyitónapjának legfontosabb eseményeit, nyilatkozatait, érdekességeit és kulisszatitkait gyűjtjük össze egy helyen.

Kövesse velünk a világbajnokság első napjának legfontosabb eseményeit!

Itt van az Origo erősorrendje a foci-vb-re! A hamarosan kezdődő világbajnokság tíz legerősebb csapatát állítottuk sorrendbe, amiből kiderül, kik azok, akik a legnagyobb eséllyel pályáznak a tornagyőzelemre. Itt van a vb power ranking! Vajon ki nyeri a 2026-os foci-vb-t?

Fotó: ChatGPT Emlékeznek a kitiltott bíróra? A szomáliai Omar Artan, aki nem léphetett be az USA területére, megkapta az UEFA-tól a lehetőséget, ő vezeti majd a PSG-Aston Villa Szuperkupa-finálét. 🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Omar Artan, who was denied a US visa, will officiate the 2026 UEFA Super Cup final between PSG and Aston Villa. 🇸🇴 pic.twitter.com/31fFXKu6nm — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) June 11, 2026 Eddig a csehek okozták a nap legfurább eseményét Szegényeknek lerobbant a busza, hatalmas dugó lett Mexikóban. Ha elolvasna egy cikket, amivel képbe kerül, ez legyen az A világbajnokság csütörtök este kezdődik, de megannyi változás lesz az eddigiekhez képest. Ha szeretne képbe kerülni, akkor ennek a cikknek az elolvasásával megteheti.

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