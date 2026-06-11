Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter lukra futott: ez van, amikor a szaktudás hiányzik a demagógia mögül 

Sport

Ha ezt bevezeti az MLSZ, hatalmas pofont kap a Ferencváros

Itt van az Origo erősorrendje a foci-vb-re!
2026.06.11. 15:39
Emlékeznek a kitiltott bíróra?
2026.06.11. 15:19
Eddig a csehek okozták a nap legfurább eseményét
2026.06.11. 15:17
Ha elolvasna egy cikket, amivel képbe kerül, ez legyen az
2026.06.11. 15:15
Élő közvetítés
Cikkünk folyamatosan frissül
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Magyar idő szerint csütörtök este a Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel kezdetét veszi a 2026-os labdarúgó-világbajnokság. A torna első napján jönnek a megnyitóünnepségek, majd este a labda is útjára indul. Élő hírfolyamunkban a foci-vb nyitónapjának legfontosabb eseményeit, nyilatkozatait, érdekességeit és kulisszatitkait gyűjtjük össze egy helyen.

Kövesse velünk a világbajnokság első napjának legfontosabb eseményeit!

 

15:39
2026. június 11.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Itt van az Origo erősorrendje a foci-vb-re!

A hamarosan kezdődő világbajnokság tíz legerősebb csapatát állítottuk sorrendbe, amiből kiderül, kik azok, akik a legnagyobb eséllyel pályáznak a tornagyőzelemre. Itt van a vb power ranking!

Vajon ki nyeri a 2026-os foci-vb-t?
Fotó: ChatGPT

 

15:19
2026. június 11.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Emlékeznek a kitiltott bíróra?

A szomáliai Omar Artan, aki nem léphetett be az USA területére, megkapta az UEFA-tól a lehetőséget, ő vezeti majd a PSG-Aston Villa Szuperkupa-finálét.

15:17
2026. június 11.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Eddig a csehek okozták a nap legfurább eseményét

Szegényeknek lerobbant a busza, hatalmas dugó lett Mexikóban.

15:15
2026. június 11.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Ha elolvasna egy cikket, amivel képbe kerül, ez legyen az

A világbajnokság csütörtök este kezdődik, de megannyi változás lesz az eddigiekhez képest. Ha szeretne képbe kerülni, akkor ennek a cikknek az elolvasásával megteheti.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!