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Magyar idő szerint csütörtök este a Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel kezdetét veszi a 2026-os labdarúgó-világbajnokság. A torna első napján jönnek a megnyitóünnepségek, majd este a labda is útjára indul. Élő hírfolyamunkban a foci-vb nyitónapjának legfontosabb eseményeit, nyilatkozatait, érdekességeit és kulisszatitkait gyűjtjük össze egy helyen.
Kövesse velünk a világbajnokság első napjának legfontosabb eseményeit!
Itt van az Origo erősorrendje a foci-vb-re!
A hamarosan kezdődő világbajnokság tíz legerősebb csapatát állítottuk sorrendbe, amiből kiderül, kik azok, akik a legnagyobb eséllyel pályáznak a tornagyőzelemre. Itt van a vb power ranking!
Emlékeznek a kitiltott bíróra?
A szomáliai Omar Artan, aki nem léphetett be az USA területére, megkapta az UEFA-tól a lehetőséget, ő vezeti majd a PSG-Aston Villa Szuperkupa-finálét.
Eddig a csehek okozták a nap legfurább eseményét
Szegényeknek lerobbant a busza, hatalmas dugó lett Mexikóban.
Ha elolvasna egy cikket, amivel képbe kerül, ez legyen az
A világbajnokság csütörtök este kezdődik, de megannyi változás lesz az eddigiekhez képest. Ha szeretne képbe kerülni, akkor ennek a cikknek az elolvasásával megteheti.
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