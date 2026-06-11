Már csak néhány óra van hátra a 2026-os labdarúgó-világbajnokság kezdetéig, így felállítottunk mi is egy erősorrendet a résztvevő válogatottak között. Mostanra ismerté vált minden résztvevő ország kerete – persze esetleges sérülések még az utolsó pillanatban is lehetnek – így megnéztük melyik a tíz legesélyesebb nemzet a június 11-én kezdődő foci-vb-n.
A tornát három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi, ráadásul történelmi jelentőségű lesz, hiszen először vesz részt 48 csapat a világbajnokságon. A legnagyobb esélyesek köre már most is jól körvonalazható, miközben akad néhány sötét ló, mint például az Afrika-kupa-győztes és a 2022-es katari vb-n elődöntős Marokkó, Erling Haaland vezette Norvégia, vagy a kétszeres vb-győztes Uruguay, akik könnyen meglepetést okozhatnak.
A fogadóirodák és a nemzetközi szakportálok egyöntetűen nyolc esélyest jósolnak, ebből hat európai, pedig a múlt nem éppen mellettük szól. Az európai csapatok meglehetősen „elátkozottak” az amerikai földrészen, hiszen az eddig rendezett nyolc tornából csak a németeknek sikerült nyerniük még 2014-ben, Brazíliában. Az összes többi alkalommal dél-amerikai győztes született. Lássuk, szerintünk hogyan néz ki a favoritok ranglistája!
A 2026-os foci-vb erősorrendje
10. Törökország
Talán kissé meglepő, de a lista 10. helyezettje Törökország, amely a vb-selejtezőben Spanyolország mögött a 2. helyen végzett, mindössze egy vereséggel. Bár a spanyolok kiütéses, 6-0-s győzelmet arattak az első meccsen Konyában, Sevillában a törökök 2-2-es döntetlent értek el. Vincenzo Montella csapata a pótselejtezőben a Romániát, majd Koszovót kiejtve jutott ki a világbajnokságra, de nekünk sem lehetnek túl jó emlékeink róluk, hiszen tavaly márciusban 6-1-es összesítéssel győzték le a magyar válogatottat, amely így a Nemzetek Ligája B divíziójába került.
A világranglista 22. helyén álló törökök tavaly szeptember óta veretlenek, az említett spanyolok elleni bravúros pontszerzést leszámítva pedig az összes meccsüket megnyerték. Törökország számára a csoportsorolás is meglehetősen kedvező volt, hiszen a házigazda Egyesült Államok, Paraguay és Ausztrália lesz az ellenfél, vagyis jó eséllyel akár csoportgyőztesként is továbbjuthat. Már csak azért is, mert a Juventus fiatal tehetsége, Kenan Yildiz, a Real Madridban futballozó Arda Güler, valamint az Inter középpályása, Hakan Calhanoglu mind olyan minőséget képviselnek, amelyhez hasonlót nem igazán találni a D csoport többi tagjának keretei között. A törökök mindössze harmadszor lehetnek ott a vb-n, 1954-ben nem jutottak tovább a csoportból, 2002-ben viszont erőn felül teljesítve bronzérmesek lettek.
9. Norvégia
Ha van sötét ló a vb-n, akkor az egyértelműen Norvégia. A világbajnokságra 28 év után ismét kijutó skandináv együttes kerete tele van topligás csapatokban játszó játékosokkal, ráadásul igencsak figyelemre méltó, hogy Anglia mellett egyedüli csapatként nyerte meg a csoportját száz százalékos mérleggel, sőt a vb-selejtezők során magasan a legtöbb gólt szerezte. Ez első sorban Erling Haalandnak köszönhető, aki a 2024-es év kezdete óta 23 gólt lőtt a norvég válogatott színeiben tétmérkőzésen – nyolccal többet, mint bármely más játékos a világon. Ráadásul a Manchester City gólvágója mindezt úgy érte el, hogy Norvégia nem is szerepelt a 2024-es Európa-bajnokságon.
Ám nem csak a világ egyik legjobb csatára, hanem az egyik legjobb támadó középpályás, Martin Ödegaard is ott van a csapatban. Az angol bajnok Arsenallal idén a budapesti BL-döntőben is pályára lépő karmester öt meccsen 7 gólpasszt adott a világbajnoki selejtezők során, aminél többet egyetlen európai játékos sem. Norvégia Franciaországgal, Szenegállal és Irakkal került egy kvartettbe, de lévén, hogy a nyolc legjobb harmadik helyezett is továbbjut, szinte biztos, hogy Stale Solbakken együttese ott lesz a kieséses szakaszban, azt pedig jól tudjuk, hogy ott már bármi megtörténhet.
8. Hollandia
A holland válogatott az elmúlt években nem sokat változott. A védelem továbbra is rendkívül erősnek tűnik, a középpályán akadnak rendkívül kreatív játékosok, ugyanakkor a támadókat tekintve talán hiányzik az a kis plusz, ami egy világbajnoki győzelemhez szükséges lenne. Cody Gakpo szezonja nem volt túl erős a Liverpoollal, a keretből a legtöbb válogatott góllal rendelkező Memphis Depay másfél hónapig sérült volt a kerethirdetés előtt és 8 meccsen csak 1 gólja van a brazil bajnokságban, Wout Weghorst is kifejezetten gyenge szezont produkált a holland bajnokságban, egyedül Donyell Malen formája tűnik biztatónak: ugyan kevés lehetőséget kapott a Romában, de 18 meccs bajnokin így is szerzett 14 gólt. Xavi Simons kreativitása hiányozni fog ebből a csapatból, de Frenkie de Jong és Ryan Gravenberch stabilitást hozhat középen. A csapat körül első sorban most azért nagy a felhajtás, mert az Inter szélső védője, Denzel Dumfries a Real Madridba tart.
A vb-selejtezőt veretlenül abszolváló hollandok felkészülése követlenül a világbajnokság előtt igencsak felemásan alakult, hiszen óriási meglepetésre 1-0-ra kikaptak Algériától, de emberhátrányban egy 98. perces góllal legyőzték Üzbegisztánt. Az Oranje számára talán ideális lenne egy olyan labdabirtoklásra és pontrúgásokra épülő játékstílus, mint ami miatt az Arsenalt kritizálták sokan ebben a szezonban, hiszen Virgil van Dijk, vagy Weghorst fejjátéka is erős, igaz Ronald Koeman szövetségi kapitány a vb előtti nyilatkozataiban már jelezte, hogy nem különösebben hajlik erre a taktikára. Ugyanakkor egy német közgazdász-matematikus, Joachim Klement, aki saját számításai (statisztikai, gazdasági és demográfiai változók) alapján megjósolta a legutóbbi három győztes, most úgy véli: Hollandia lesz a világbajnok.
7. Németország
A német válogatott kerete ha nem is bombaerős, de kétségtelenül ideális: hiszen vannak benne fiatal sztárok, pályafutásuk csúcsán lévő játékosok és tapasztalt „öreg rókák”, mint a visszatérő Manuel Neuer. Az egyetlen kérdés, hogy a kulcsjátékosok milyen formában lesznek. Florian Wirtz az első liverpooli idénye küzdelmesre sikerült, Jamal Musiala tavaly nyáron súlyos bokasérülést szenvedett, a visszatérése óta pedig nem igazán tudta azt a szintet hozni a Bayern Münchenben, mint amit előtte. Igaz, Finnország ellen mindketten ereményes voltak. Nick Woltemade nyolc góllal zárta az első Premier League-szezonját, de tavasszal többször is kiszorult a Newcastle United kezdőcsapatából.
A négyszeres világbajnok és háromszoros Európa-bajnok németek a selejtezősorozatban nagyon magabiztosan meneteltek, hat meccsből ötöt megnyertek, ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy az előző két világbajnokságon már a csoportkörben búcsúztak. A papírforma alapján Julian Nagelsmann utolsó kilenc meccsét kivétel nélkül megnyerő együttesének valószínűleg most nem kell ilyen kudarctól tartania, hiszen az újonc Curacao, Elefántcsontpart és Ecuador elleni csoportmeccsek nem tűnnek túlságosan nehéz feladatnak.
6. Brazília
Nehéz lenne messzemenő következtetéseket levonni abból, amit Carlo Ancelotti irányítása alatt eddig láttunk a brazil válogatottól. Az olasz szakember érkezése óta mindössze négy tétmérkőzést játszott a Selecao: Ecuador ellen egy gól nélküli döntetlennel kezdtek, ahol összesen három kapura lövésük volt. Ezt követően hazai pályán magabiztosan legyőzték Paraguayt és Chilét, majd a világbajnoki selejtezők zárásaként vereséget szenvedtek Bolíviában egy már tét nélküli mérkőzésen.
A jelenlegi keret bombaerős, bekerült a rekorder Neymar is, bár az egyelőre kérdéses, hogy mikor léphet újra pályára. Ugyan a támadók azért jócskán elmaradnak a korábbi generációk sztárjaitól, de Ancelottinál jobban kevesen értenek ahhoz, hogyan kell kezelni a világsztárokat és hogyan kell csapategységet kovácsolni, ráadásul az olasz mester jól ismerheti többek között Rodrygót és Vinícius Júniort, akikkel együtt 11 trófeát nyert a Real Madridnál.
A sikerhez azonban a védekezésnek is stabilnak kell lennie, ezen a területen viszont még bőven akadnak problémák. Brazília a legutóbbi hat meccséből csak egyet hozott le kapott gól nélkül, ráadásul októberben Japán ellen úgy kaptak ki kétgólos vezetésről, hogy a második félidőben 19 perc alatt kaptak három gólt.
5. Argentína
Nehéz lenne azt mondani, hogy a címvédő argentin válogatott nem esélyes, de a katari vb óta az erőviszonyok kissé átalakultak. Az elmúlt bő két évben mindössze két argentin játékosnak volt az úgynevezettet EPV (expected possession value) értéke legalább kétgólnyi. Ez a statisztikai mutató azt méri, hogy egy futballista megmozdulásai a labdával összességében milyen mértékben növelik a csapat gólszerzési esélyeit. Az említett két játékos Lionel Messi és Rodrigo De Paul volt. Ők viszont már az Egyesült Államokban futballoznak, vagyis nem éppen a legmagasabb szinten. Ennek ellenére a hatodik vb-jére készülő 38 éves Messi még mindig rendkívül gólerős, a négy éve világbajnokságot nyert csapatból pedig 17-en most is ott vannak a keretben, vagyis koránt sem lehet őket leírni.
4. Portugália
Cristiano Ronaldo pályafutásából már csak egyetlen igazán nagy trófea hiányzik: a világbajnoki aranyérem. A portugál legenda hatodik vb-szereplésére készülhet, azonban az eddigi öt tornán egyszer sem sikerült maradandót alkotnia. Legjobb eredményét a portugál csapattal még 2006-ban érte el, amikor negyedikek lettek, azóta viszont két nyolcaddöntős búcsú, egy csoportkörös kiesés és egy negyeddöntős kudarc következett.
Hogy a portugál válogatott mennyire erős, azt a vb-selejtezők során mi is megtapasztalhattuk, hiszen Szoboszlaiék itthon 3-2-re kikaptak, de Lisszabonban 2-2-es döntetlent lett a vége. Gyakorlatilag minden poszton találunk topcsapatban játszó sztárokat, a legnagyobb kérdés velük kapcsolatban viszont az lehet, hogy Roberto Martínez szövetségi kapitány mennyire ragaszkodik ahhoz, hogy Ronaldo a kezdőcsapatban szerepeljen.
Az idén szaúdi bajnoki címet nyerő 41 éves klasszis szerezte – a tizenegyesből lőtt gólok kivételével – a portugál válogatott góljainak 26%-át a katari vb óta, ám akárcsak Messi, már ő sem a legmagasabb szinten játszik. A legaggasztóbb mégis az, hogy rajta kívül nincs igazán gólerős csatár a csapatban. A budapesti BL-döntőben is pályára lépő Goncalo Ramos a legutóbbi világbajnokságon még a legeredményesebb portugál játékos volt, de viszonylag kevés játéklehetőséghez jut, mióta 2023 nyarán a Paris Saint-Germainhez igazolt.
A védelem ugyancsak felvet kérdéseket, ugyanis hiába vannak egyénileg rendkívül képzett játékosok a hátsó alakzatban, mint Nuno Mendes, Rúben Dias, vagy Goncalo Inácio, a csapat védekezése továbbra sem meggyőző. Igaz, az elmúlt egy évben csak az Európa-bajnok spanyolok, az írek és a magyar válogatott tudott egynél több gólt szerezni ellenük, viszont egyes statisztikai mutatók szerint a végső győzelemre is esélyes csapatok közül a portugáloké a legsebezhetőbb hátsó sor. Viszont bizakodásra adhat okot a számukra, hogy egy brazil jövendőmondó, Michael Bruno, aki ugyancsak arról ismert, hogy pontosan megjósolta az utolsó három vb győztesét, most azt vizionálta, hogy idén Portugália lesz a bajnok.
3. Anglia
A legutóbbi Európa-bajnokságon döntős angolokat rendre az esélyesek között emlegetik, noha 1966 óta várnak a vb-győzelemre. Thomas Tuchel irányítása alatt meglehetősen simán hozta le a vb-selejtezőket Anglia, ugyanis mind a nyolc meccsét megnyerte. A német szakember vb-kerete igencsak megosztó volt a szurkolók és a szakértők körében, pedig összességében nem okozott különösebb meglepetést. A behívott játékosok mind rendszeresen szerepet kaptak az elmúlt évben, ez alól csak a Szaúd-Arábiában légióskodó Ivan Toney és a 35 éves Jordan Henderson kivételével.
A kritikák inkább azért érték a szövetségi kapitányt, mert több sztárjátékost, így Trent Alexander-Arnoldot, Harry Maguire-t, Cole Palmert és Phil Fodent is otthon hagyta. Persze, így is bőven akad világsztár a csapatban: a gólokért továbbra is Harry Kane felel majd, a széleken Bukayo Saka és a nem rég Barcelonához igazolt Anthony Gordon jelenthet veszélyt, míg a középpályán Declan Rice adhatja a stabilitást. Viszont az angolok nem számíthatnak könnyű csoportkörre sem: Horvátország, Ghána és Panama egyaránt kihívást jelenthet. Márpedig az ilyen ellenfelek ellen gyakran egy váratlan passz, egy kreatív megoldás, vagy egy kivételes képességű játékos jelentheti a különbséget – vagyis éppen azok az erények, amelyekkel az otthon hagyott nagy nevű játékosok rendelkeznek.
2. Spanyolország
Az Eb-győztes spanyolok, akik a Nemzetek Ligája döntőjét csak tizenegyesekkel veszítették el, a világbajnoki selejtezők során veretlenek maradtak, és csupán két gólt kaptak. A keret magja fiatal, de már most világklasszis szinten játszó játékosok alkotják, élükön Lamine Yamallal és Pedrivel. Emellett a sorsolás is kedvező számukra, mivel a végső győzelemre is esélyes csapatok közül várhatóan csak az elődöntőben találkozhatnak majd Franciaországgal.
Bár a szakírók többsége Spanyolországot rangsorolta az első helyre, sőt az Opta szuperszámítógépe is 10 ezer szimulációt követően Luis de la Fuente csapatát hozta ki a legesélyesebbnek, de nem lehet figyelmen kívül hagyni azok a tényeket, hogy Yamal jelenleg sérüléssel bajlódik, az aranylabdás Rodri formája rendkívül hullámzó volt a szezonban, a jelenlegi keret legeredményesebb játékosa pedig Mikel Oyarzabal. A spanyol válogatott erejét jól mutatja, hogy tíz meccses veretlenségi sorozatnál tart jelenleg.
A csapat viszont még mindig rendkívül fiatal, ami egyszerre jelenthet előnyt és hátrányt is – a nagy tornákon ugyanis gyakran a rutin és a tapasztalat dönt. Kétségtelen, hogy a Zöld-foki-szigetek, Szaúd-Arábia és Uruguay nem jelenthet komoly akadályt a csoportkörben, de a kieséses szakaszban már olyan érettségre lesz szükség, amilyet legutóbb az Európa-bajnoki győzelem során láthattunk tőlük.
- Franciaország
A 2018-as világbajnok és a 2022-es világbajnoki döntős Franciaország még mindig az egyik legerősebb csapatnak tűnik. A franciák meccsenként átlagosan mindössze nyolc lövést engednek az ellenfeleknek, miközben ők több mint tizennyolszor próbálkoznak. Kétségtelen, hogy aki világbajnok akar lenni, annak Didier Deschamps együttesét kell majd megállítania. A bombaerős keretben szinte felsorolni is nehéz a sztárokat, akik ráadásul topformában is vannak. Az aranylabdás Ousmane Dembélé néhány hete Budapesten nyerte meg a BL-t a PSG-vel, az északírek ellen mesterhármast jegyző Michael Olise, a Bayern München támadója adta a legtöbb gólpasszt, míg Kylian Mbappé a spanyol bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is a góllövőlista élén végzett. Igaz, a Real Madrid támadójával kapcsolatban már hetek óta hallani, hogy nincs százszázalékos állapotban.
A franciák esetében viszont inkább mentális nehézségek lehetnek, hiszen Didier Deschamps már a torna előtt bejelentette, hogy a világbajnokság után távozik a válogatott éléről, így a játékosokra extra nyomás nehezedhet, hiszen méltóképp szeretnék búcsúztatni a korszakos kapitányt. A francia csapat a csoportkört sem veheti félvállról, hiszen Szenegál és Norvégia is kellemetlen ellenfél, ráadásul már a nyolcaddöntőben összefuthat Németországgal. Összességében a kérdés nem az, hogy a francia válogatott elég jó-e ahhoz, hogy megnyerje a világbajnokságot, hanem az, hogy képesek lesznek-e a játékosok az adott pillanatban kihozni magukból a maximumot.
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