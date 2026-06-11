A védelem ugyancsak felvet kérdéseket, ugyanis hiába vannak egyénileg rendkívül képzett játékosok a hátsó alakzatban, mint Nuno Mendes, Rúben Dias, vagy Goncalo Inácio, a csapat védekezése továbbra sem meggyőző. Igaz, az elmúlt egy évben csak az Európa-bajnok spanyolok, az írek és a magyar válogatott tudott egynél több gólt szerezni ellenük, viszont egyes statisztikai mutatók szerint a végső győzelemre is esélyes csapatok közül a portugáloké a legsebezhetőbb hátsó sor. Viszont bizakodásra adhat okot a számukra, hogy egy brazil jövendőmondó, Michael Bruno, aki ugyancsak arról ismert, hogy pontosan megjósolta az utolsó három vb győztesét, most azt vizionálta, hogy idén Portugália lesz a bajnok.

3. Anglia

A legutóbbi Európa-bajnokságon döntős angolokat rendre az esélyesek között emlegetik, noha 1966 óta várnak a vb-győzelemre. Thomas Tuchel irányítása alatt meglehetősen simán hozta le a vb-selejtezőket Anglia, ugyanis mind a nyolc meccsét megnyerte. A német szakember vb-kerete igencsak megosztó volt a szurkolók és a szakértők körében, pedig összességében nem okozott különösebb meglepetést. A behívott játékosok mind rendszeresen szerepet kaptak az elmúlt évben, ez alól csak a Szaúd-Arábiában légióskodó Ivan Toney és a 35 éves Jordan Henderson kivételével.

Thomas Tuchel az első nagy tornájára készül az angol válogatott kispadján

Fotó: RICHARD PELHAM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A kritikák inkább azért érték a szövetségi kapitányt, mert több sztárjátékost, így Trent Alexander-Arnoldot, Harry Maguire-t, Cole Palmert és Phil Fodent is otthon hagyta. Persze, így is bőven akad világsztár a csapatban: a gólokért továbbra is Harry Kane felel majd, a széleken Bukayo Saka és a nem rég Barcelonához igazolt Anthony Gordon jelenthet veszélyt, míg a középpályán Declan Rice adhatja a stabilitást. Viszont az angolok nem számíthatnak könnyű csoportkörre sem: Horvátország, Ghána és Panama egyaránt kihívást jelenthet. Márpedig az ilyen ellenfelek ellen gyakran egy váratlan passz, egy kreatív megoldás, vagy egy kivételes képességű játékos jelentheti a különbséget – vagyis éppen azok az erények, amelyekkel az otthon hagyott nagy nevű játékosok rendelkeznek.

2. Spanyolország

Az Eb-győztes spanyolok, akik a Nemzetek Ligája döntőjét csak tizenegyesekkel veszítették el, a világbajnoki selejtezők során veretlenek maradtak, és csupán két gólt kaptak. A keret magja fiatal, de már most világklasszis szinten játszó játékosok alkotják, élükön Lamine Yamallal és Pedrivel. Emellett a sorsolás is kedvező számukra, mivel a végső győzelemre is esélyes csapatok közül várhatóan csak az elődöntőben találkozhatnak majd Franciaországgal.

A spanyol válogatott legnagyobb sztárja, a 18 éves Lamine Yamal

Fotó: PABLO GARCIA SACRISTAN / ANADOLU

Bár a szakírók többsége Spanyolországot rangsorolta az első helyre, sőt az Opta szuperszámítógépe is 10 ezer szimulációt követően Luis de la Fuente csapatát hozta ki a legesélyesebbnek, de nem lehet figyelmen kívül hagyni azok a tényeket, hogy Yamal jelenleg sérüléssel bajlódik, az aranylabdás Rodri formája rendkívül hullámzó volt a szezonban, a jelenlegi keret legeredményesebb játékosa pedig Mikel Oyarzabal. A spanyol válogatott erejét jól mutatja, hogy tíz meccses veretlenségi sorozatnál tart jelenleg.

A csapat viszont még mindig rendkívül fiatal, ami egyszerre jelenthet előnyt és hátrányt is – a nagy tornákon ugyanis gyakran a rutin és a tapasztalat dönt. Kétségtelen, hogy a Zöld-foki-szigetek, Szaúd-Arábia és Uruguay nem jelenthet komoly akadályt a csoportkörben, de a kieséses szakaszban már olyan érettségre lesz szükség, amilyet legutóbb az Európa-bajnoki győzelem során láthattunk tőlük.

A Real Madrid fiatal támadója, Gonzalo García 2026. június 4-én mutatkozott be a spanyol válogatottban az Irak ellen 1-1-re végződő mérkőzésen

Fotó: ANDER GILLENEA / AFP

Franciaország

A 2018-as világbajnok és a 2022-es világbajnoki döntős Franciaország még mindig az egyik legerősebb csapatnak tűnik. A franciák meccsenként átlagosan mindössze nyolc lövést engednek az ellenfeleknek, miközben ők több mint tizennyolszor próbálkoznak. Kétségtelen, hogy aki világbajnok akar lenni, annak Didier Deschamps együttesét kell majd megállítania. A bombaerős keretben szinte felsorolni is nehéz a sztárokat, akik ráadásul topformában is vannak. Az aranylabdás Ousmane Dembélé néhány hete Budapesten nyerte meg a BL-t a PSG-vel, az északírek ellen mesterhármast jegyző Michael Olise, a Bayern München támadója adta a legtöbb gólpasszt, míg Kylian Mbappé a spanyol bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is a góllövőlista élén végzett. Igaz, a Real Madrid támadójával kapcsolatban már hetek óta hallani, hogy nincs százszázalékos állapotban.

Kylian Mbappé (j) és a PSG sztárjai, Ousmane Dembélé, valamint Bradley Barcola a francia válogatott edzésén

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A franciák esetében viszont inkább mentális nehézségek lehetnek, hiszen Didier Deschamps már a torna előtt bejelentette, hogy a világbajnokság után távozik a válogatott éléről, így a játékosokra extra nyomás nehezedhet, hiszen méltóképp szeretnék búcsúztatni a korszakos kapitányt. A francia csapat a csoportkört sem veheti félvállról, hiszen Szenegál és Norvégia is kellemetlen ellenfél, ráadásul már a nyolcaddöntőben összefuthat Németországgal. Összességében a kérdés nem az, hogy a francia válogatott elég jó-e ahhoz, hogy megnyerje a világbajnokságot, hanem az, hogy képesek lesznek-e a játékosok az adott pillanatban kihozni magukból a maximumot.