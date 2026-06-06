Kemény hat hét vár a futballszurkolókra a 2026-os Egyesült Államok, Kanada és Mexikó általi közös megrendezésű foci-vb miatt, amely könnyen lehet, hogy a történelem legrosszabb vagy éppen a legjobb tornája lesz. A tavalyi klubvilágbajnokságon már kaptunk egy kisebb ízelítőt a tengerentúli élményből, de abban biztosak lehetünk a Mexikó-Dél-Afrika csoportmérkőzéssel valami teljesen új kezdődik meg.

Illusztráció a 2026-os foci-vb meccsek előtti ceremóniájáról

Fotó: The Athetlic/X

Újabb változtatás sokkolta a foci-vb-re kilátogató szurkolókat

A FIFA nemrégiben jelentette be, hogy a világbajnoki mérkőzésekre tilos saját vizet és üres flakont bevinni, vagyis a szurkolóknak horroráron kell majd megvenniük a hűsítőt, amelyre egyes helyszíneken égető szükségük lesz.

Mi jön még?

− kérdezte egy szurkoló, aki egészen pontos választ kapott. A FIFA ugyanis a mérkőzések felvezetésébe is belenyúlt, azon belül is a himnuszokba, amely Super Bowl-színtű műsort kap majd mind a játékosok, mind a helyszínre kilátogató drukkerek számára.

The anthems for the World Cup — including Canada's opener next Friday- will look different from those in the past.



The subs will be part of a much longer line in the centre of the pitch, with massive flags alongside. #CanMNT https://t.co/H07RZQVM1u pic.twitter.com/YMEU6JxBiU — Ben Steiner (@BenSteiner00) June 4, 2026

Mi történik a himnuszokkal?

Ahogyan arra a The Athletic emlékeztet, a világbajnokságok történelmében most először nemcsak a kezdőcsapat tagjai, hanem a cserejátékosok is kivonulnak majd a pályára, hogy ők is a gyepszőnyegen hallgassák meg a nemzeti himnuszokat.

A himnuszok alatt mindkét csapat, mind a huszonhat játékosa a középső körben lévő transzparens köré gyűlik majd, hogy mindenki – ne csak a kezdőcsapat – átélhesse ezt a büszkeséggel és érzelmekkel teli szimbolikus pillanatot”

− jelentette be egy héttel a torna kezdete előtt a szövetség.

Ami biztosan marad, hogy a játékosokat fiatalok kísérik majd a pályára, viszont az ünnepséget számos vizuális elem színesíti, s ahogy halad előre majd a torna, úgy kerülnek elő a különféle pirotechnikai elemek is. A FIFA egyértelmű célja a szurkolók még nagyobb színtű, 360 fokos bevonása az eseményekbe, és nem véletlenül lehet felfedezni hasonlóságokat a tengerentúli NFL-, vagy éppen NBA-mérkőzések kapcsán.

„A világbajnokság a játékosokról és a szurkolók szól. Ez az új fajta ünnepség pedig pontosan miattuk készül” − tette hozzá Gianni Infantino, a szövetség elnöke. Az említett oldal alatti kommentmezőben nem lehetett felfedezni pozitív reakciót, egy hozzászóló külön ki is emelte, hogy ez sem győzte meg arról, hogy kifizesse a milliós összeget a meccsjegyekért.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság 2026. június 11-én kezdődik, a vb-k történetében az idei lesz az első torna, amelyet három ország – Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – rendez közösen.