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Újabb változtatás borzolja a kedélyeket a 2026-os labdarúgó-világbajnokság előtt, amelyet a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) vezet be. Már hozzászoktunk, hogy a mérkőzések előtt a két kezdőcsapat a játékvezetőkkel együtt kivonul a pályára, hogy mindenki meghallgathassa a himnuszokat, ám ez a hagyomány jelentősen megváltozik a hamarosan rajtoló foci-vb-re.

Kemény hat hét vár a futballszurkolókra a 2026-os Egyesült Államok, Kanada és Mexikó általi közös megrendezésű foci-vb miatt, amely könnyen lehet, hogy a történelem legrosszabb vagy éppen a legjobb tornája lesz. A tavalyi klubvilágbajnokságon már kaptunk egy kisebb ízelítőt a tengerentúli élményből, de abban biztosak lehetünk a Mexikó-Dél-Afrika csoportmérkőzéssel valami teljesen új kezdődik meg.

Illusztráció a 2026-os foci-vb meccsek előtti ceremóniájáról
Illusztráció a 2026-os foci-vb meccsek előtti ceremóniájáról
Fotó: The Athetlic/X

Újabb változtatás sokkolta a foci-vb-re kilátogató szurkolókat

A FIFA nemrégiben jelentette be, hogy a világbajnoki mérkőzésekre tilos saját vizet és üres flakont bevinni, vagyis a szurkolóknak horroráron kell majd megvenniük a hűsítőt, amelyre egyes helyszíneken égető szükségük lesz. 

Mi jön még?

− kérdezte egy szurkoló, aki egészen pontos választ kapott. A FIFA ugyanis a mérkőzések felvezetésébe is belenyúlt, azon belül is a himnuszokba, amely Super Bowl-színtű műsort kap majd mind a játékosok, mind a helyszínre kilátogató drukkerek számára.

Mi történik a himnuszokkal?

Ahogyan arra a The Athletic emlékeztet, a világbajnokságok történelmében most először nemcsak a kezdőcsapat tagjai, hanem a cserejátékosok is kivonulnak majd a pályára, hogy ők is a gyepszőnyegen hallgassák meg a nemzeti himnuszokat. 

A himnuszok alatt mindkét csapat, mind a huszonhat játékosa a középső körben lévő transzparens köré gyűlik majd, hogy mindenki – ne csak a kezdőcsapat – átélhesse ezt a büszkeséggel és érzelmekkel teli szimbolikus pillanatot”

− jelentette be egy héttel a torna kezdete előtt a szövetség.

Ami biztosan marad, hogy a játékosokat fiatalok kísérik majd a pályára, viszont az ünnepséget számos vizuális elem színesíti, s ahogy halad előre majd a torna, úgy kerülnek elő a különféle pirotechnikai elemek is. A FIFA egyértelmű célja a szurkolók még nagyobb színtű, 360 fokos bevonása az eseményekbe, és nem véletlenül lehet felfedezni hasonlóságokat a tengerentúli NFL-, vagy éppen NBA-mérkőzések kapcsán.

„A világbajnokság a játékosokról és a szurkolók szól. Ez az új fajta ünnepség pedig pontosan miattuk készül” − tette hozzá Gianni Infantino, a szövetség elnöke. Az említett oldal alatti kommentmezőben nem lehetett felfedezni pozitív reakciót, egy hozzászóló külön ki is emelte, hogy ez sem győzte meg arról, hogy kifizesse a milliós összeget a meccsjegyekért.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság 2026. június 11-én kezdődik, a vb-k történetében az idei lesz az első torna, amelyet három ország – Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – rendez közösen.

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