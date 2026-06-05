Már a foci-vb előtt történnek olyan pillanatok, amelyekre a fociszurkolók sokáig emlékezni fognak. Ezúttal nem egy klasszis gól került a címlapokra, hanem egy brutális ütközés.

Sebastian Gishamer megsérült a foci-vb előtt

Fotó: LOIC VENANCE / AFP

Mit művelt a bíróval a foci-vb sztárja?

A 29 éves középpályás, Franck Kessié akkor ütközött az osztrák bíróval, Sebastian Gishamerrel, amikor éppen labdát kért volna:

a focista vállal „beleszaladt” a játékvezetőbe, aki azonnal a földre zuhant.

A meccset azonnal megszakították, a bíró pedig láthatóan nagyon szenvedett. A hordágyat is bekészítették, de végül nem volt szükség, Gishamer fel tudott állni, bár még hosszú percekig szenvedett.

A sokkoló eset után a játékosok is segítettek: a világsztár Kylian Mbappé például jégzselét tett a játékvezető sérült testrészére, ezzel próbálva enyhíteni a fájdalmát. A meccs ezt követően hosszabb ideig állt, majd végül folytatódhatott, Kessié pedig nem kapott lapot az eset miatt.

A találkozón addigra már vezetett Franciaország Rayan Cherki góljával. Azonban az elefántcsontpartiak a második félidőben fordítani tudtak: Guela Doué egyenlített az 53. percben, majd a hajrában Amad Diallo megszerezte a győztes gólt.

Franciaország keretéből William Saliba nem lépett pályára, mivel kisebb sérüléssel küzd, ám a szövetségi kapitány, Didier Deschamps szerint nincs ok aggodalomra: Saliba játékra kész állapotban van, és csak kímélik.

Elefántcsontpart számára a torna különösen fontos, hiszen 2014 után először jutottak ki újra a világbajnokságra. A csoportjuk azonban rendkívül nehéznek ígérkezik, hiszen Németország, Ecuador és Curacao is az ellenfeleik között szerepel.