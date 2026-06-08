A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első nyolc részben olvashattak már a legelső gólról a tornák történetében, de volt szó már a sorozatban egy tragikus sorsú zseniről, akit a Gestapo öletett meg, és persze nem mehettünk el szó nélkül az Aranycsapat tragédiája mellett sem. Emellett az 1970-es világbajnokság forradalmi újításai is megéneklésre kerültek, az 1974-es német házi csatára is visszaemlékeztünk, valamint a 78-as holland tragédiáról is írtunk, no meg a 82-es sevillai éjszakáról, Maradona zsenijéről és egy elképesztő gólörömről, majd Roberto Baggio tizenegyes-tragédiájáról, amely sírba lökte az olasz reményeket. Most lássuk, mi történt a vuvuzelák árnyékában.
22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig
A franciák lázadása olyannyira aktuális, hogy nemrég kijött a Netflixen egy dokumentumfilm arról, ami 2010. június 20-án reggel történt. A francia válogatott játékosai nem voltak hajlandók leszállni a buszról, miközben Raymond Domenech szövetségi kapitány az aszfalton állva olvasta fel a futballisták nyilatkozatát. Tizenhat évvel később az érintettek már egészen másképp mesélik el a történteket, mint ahogyan Franciaország akkoriban megítélte az eseményeket.
Christophe Astruc dokumentumfilmje alig foglalkozik magával a buszos jelenettel. Inkább azokat a hónapokat és döntéseket vizsgálja, amelyek idáig vezettek: egy szövetséget, amely már nem figyelt az öltözőre; egy szakmai stábot, amely politikai támogatás nélkül dolgozott; egy csapatkapitányi rendszert, amely két év alatt háromszor változott; valamint egy olyan közéleti és sajtóközeget, amely már jóval a sztrájk előtt faji felhangokkal beszélt a külvárosokból érkező válogatott játékosokról.
Mi történt a buszon, és mi vezetett ide?
A 2006-os világbajnokság ezüstérmeseként érkező Franciaország minden idők egyik legnagyobb vb-kudarcát produkálta 2010-ben Dél-Afrikában. A Raymond Domenech vezette csapat már a pályán is szenvedett – egy döntetlen és két vereség után a csoport utolsó helyén végzett –, de a legnagyobb botrány az öltözőben robbant ki. Nicolas Anelka a Mexikó elleni vereség során összeveszett a szövetségi kapitánnyal, majd a szövetség hazaküldte a csatárt. Erre válaszul a játékosok fellázadtak, megtagadták az edzést, Patrice Evra és Robert Duverne erőnléti edző összeveszett, a válogatott pedig teljesen széthullott a világbajnokság közepén.
A káosz azonban nem a vb-n kezdődött. Franciaország már a tornára is Thierry Henry hírhedt kezezésével jutott ki az írek ellen, miközben a csapatot belső konfliktusok, játékosklikkek és több botrány is terhelte. A kiesés után Nicolas Sarkozy francia elnök rendkívüli vizsgálatot rendelt el, a sajtó pedig a francia futball történetének egyik legsúlyosabb szégyenének nevezte a történteket. A 2010-es vb így nem egyszerű sportkudarc, hanem a francia válogatott és a szövetség teljes intézményi összeomlásának szimbóluma lett.
A film szerint a sztrájk nem oka, hanem következménye volt a problémáknak. Az a pillanat volt, amikor minden kudarc egyszerre vált láthatóvá a külvilág számára. Astruc dokumentumfilmje azt állítja, hogy a döntéshozók minden szinten rendelkeztek azokkal az információkkal, amelyekkel megakadályozhatták volna a válságot – mégsem tettek semmit.
Raymond Domenech újra elmeséli a Nicolas Anelkával történt összetűzését a Mexikó elleni mérkőzés szünetében, amely végül a csatár kizárásához vezetett. Patrice Evra, aki csapatkapitányként felolvasta a játékosok nyilatkozatát, úgy emlékszik vissza a helyzetre, mint amikor két oldal közé szorult. Egyrészt a stáb nem volt hajlandó visszavonni az Anelka elleni döntést, másrészt a közvélemény sem akarta megérteni, hogy az öltözőn belüli konfliktus összetettebb volt annál, mint hogy egyszerű játékoslázadásként kezeljék.
A film szerint a történet gyökerei egészen az 1998-as világbajnoki címig vezetnek vissza. A Franciaországot akkor ünneplő „Black-Blanc-Beur” (fekete-fehér-arab) nemzeti egység eszméje 2010-re kiüresedett. A külvárosi hátterű játékosokkal szemben egyre erősebbé vált a bizalmatlanság, amely a politikától a médiáig mindenhol megjelent.
A knysnai események után parlamenti vizsgálat indult, majd a Francia Labdarúgó-szövetség több játékost – köztük Evrát, Anelkát, Ribéryt, Toulalant és Diabyt – eltiltott. A hivatalos narratíva szerint játékoslázadás történt.
A dokumentumfilm szerint sem a 2010-es parlamenti vizsgálat, sem a szövetségi fegyelmi eljárások, sem az azóta eltelt másfél évtized nem tudta megválaszolni azt az alapvető kérdést, hogy a francia futball intézményei képesek voltak-e őszintén kommunikálni azzal a generációval, amelyet kiválasztottak, neveltek és a nemzet képviseletére kértek fel. A knysnai busz tizenöt éve ugyanazon a kérdésen „parkol”.
Suárez keze semmisítette meg az afrikai álmokat
A 2010-es dél-afrikai világbajnokság egyik legemlékezetesebb és legtöbbet vitatott jelenete a Ghána–Uruguay negyeddöntő utolsó másodperceiben történt. A hosszabbítás végén az afrikaiak karnyújtásnyira kerültek attól, hogy elsőként képviseljék a kontinenst egy vb-elődöntőben, amikor egy kapu előtti kavarodás után Dominic Adiyiah fejese már a gólvonal felé tartott. Ekkor azonban Luis Suárez ösztönösen közbelépett: a kezével hárította a biztos gólt, vállalva a kiállítást és a tizenegyest. A játékvezető azonnal piros lapot mutatott fel az uruguayi csatárnak, Ghána pedig történelmi lehetőséghez jutott. Asamoah Gyan azonban nem tudott élni vele, a büntető a felső lécen csattant, így az álom életben maradt Uruguay számára. A tizenegyespárbajban végül a dél-amerikaiak bizonyultak higgadtabbnak, és bejutottak a legjobb négy közé.
A jelenet azóta is megosztja a futballvilágot. Ghánában és Afrika számos országában sokan úgy tekintenek rá, mint arra a pillanatra, amikor egy kontinens történelmi áttörése úszott el, míg Uruguayban Suárezből nemzeti hős lett, aki minden eszközt bevetett a csapata érdekében. A csatár később többször is kijelentette, hogy nem bánja a döntését, mert a szabályok szerint megbüntették érte, a továbbjutás pedig nem a kezezésen, hanem a kihagyott tizenegyesen és a párbajon múlt. Tizenöt évvel később is ez az eset maradt a világbajnokságok történetének egyik leghevesebben vitatott jelenete, amely egyszerre szól a sportszerűség határairól, a győzni akarásról és arról, milyen vékony a vonal hős és gonosztevő között a futballban.
A világbajnokságot végül a spanyol tiki-taka nyerte meg a hollandok elleni fináléban.
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