A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első nyolc részben olvashattak már a legelső gólról a tornák történetében, de volt szó már a sorozatban egy tragikus sorsú zseniről, akit a Gestapo öletett meg, és persze nem mehettünk el szó nélkül az Aranycsapat tragédiája mellett sem. Emellett az 1970-es világbajnokság forradalmi újításai is megéneklésre kerültek, az 1974-es német házi csatára is visszaemlékeztünk, valamint a 78-as holland tragédiáról is írtunk, no meg a 82-es sevillai éjszakáról, Maradona zsenijéről és egy elképesztő gólörömről, majd Roberto Baggio tizenegyes-tragédiájáról, amely sírba lökte az olasz reményeket. Most lássuk, mi történt a vuvuzelák árnyékában.

A foci-vb 2026-os rajtjáig már csak pár nap van hátra

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig

A franciák lázadása olyannyira aktuális, hogy nemrég kijött a Netflixen egy dokumentumfilm arról, ami 2010. június 20-án reggel történt. A francia válogatott játékosai nem voltak hajlandók leszállni a buszról, miközben Raymond Domenech szövetségi kapitány az aszfalton állva olvasta fel a futballisták nyilatkozatát. Tizenhat évvel később az érintettek már egészen másképp mesélik el a történteket, mint ahogyan Franciaország akkoriban megítélte az eseményeket.

Christophe Astruc dokumentumfilmje alig foglalkozik magával a buszos jelenettel. Inkább azokat a hónapokat és döntéseket vizsgálja, amelyek idáig vezettek: egy szövetséget, amely már nem figyelt az öltözőre; egy szakmai stábot, amely politikai támogatás nélkül dolgozott; egy csapatkapitányi rendszert, amely két év alatt háromszor változott; valamint egy olyan közéleti és sajtóközeget, amely már jóval a sztrájk előtt faji felhangokkal beszélt a külvárosokból érkező válogatott játékosokról.

Mi történt a buszon, és mi vezetett ide?

A 2006-os világbajnokság ezüstérmeseként érkező Franciaország minden idők egyik legnagyobb vb-kudarcát produkálta 2010-ben Dél-Afrikában. A Raymond Domenech vezette csapat már a pályán is szenvedett – egy döntetlen és két vereség után a csoport utolsó helyén végzett –, de a legnagyobb botrány az öltözőben robbant ki. Nicolas Anelka a Mexikó elleni vereség során összeveszett a szövetségi kapitánnyal, majd a szövetség hazaküldte a csatárt. Erre válaszul a játékosok fellázadtak, megtagadták az edzést, Patrice Evra és Robert Duverne erőnléti edző összeveszett, a válogatott pedig teljesen széthullott a világbajnokság közepén.