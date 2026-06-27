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Ez nem sokon múlt! Rendkívül ijesztő jelenet zavarta meg a Franciaország–Norvégia (5-1) csoportmérkőzést a foci-vb-n a bostoni Gillette Stadionban, amikor egy helikopter veszélyesen alacsonyan repült el a stadion felett, és pár pillanatra még a tapasztalt televíziós kommentátort is elnémult.

A foci-vb-n rendezett Franciaország–Norvégia mérkőzés 64 ezer néző előtt zajlott a New England Patriots otthonául szolgáló stadionban, amikor a sajtópáholyban dolgozó ITV-kommentátor, Jon Champion figyelmét hirtelen nem a pályán zajló események kötötték le.

Foci-vb: veszélyesen közel repült a helikopter a lelátóhoz (a kép illusztráció)
Foci-vb: veszélyesen közel repült a helikopter a lelátóhoz (a kép illusztráció)
Fotó: ULISES RUIZ / AFP

Közel volt a tragédia a foci-vb-n?

A stadion fölött egy Leonardo AW-139 típusú magánhelikopter ereszkedett, amely a létesítmény közvetlen közelében készült leszállni. A gép olyan alacsonyan húzott el a lelátók felett, hogy a kommentátor néhány másodpercre teljesen elnémult.

Elnézést, ha egy pillanatra elterelődött a figyelmem, de egy helikopter éppen átrepült a pálya fölött, és veszélyesen közel került a lelátóhoz"

 – mondta a kommentátor, miután összeszedte magát.

Hozzátette, hogy úgy tűnik, a helikopter végül a stadion közvetlen közelében szállt le.

Egyelőre nem ismert, kié volt a helikopter, illetve kit szállított, de az biztos, hogy a szokatlan manőver alaposan felkavarta a nézőket és a stadionban dolgozókat is.

A pályán közben eseménydús találkozó zajlott. Az első 35 percben négy gól is született, a főszerepet pedig Ousmane Dembélé játszotta, aki már a 33. percig mesterhármast szerzett Norvégia ellen. A francia támadó három találata szinte teljesen egyforma volt: rendre befelé cselezett, majd nagy erővel a hosszú sarokba bombázott. Franciaország végül 4-1-re nyert és hibátlan mérleggel zárta a csoportkört.

A mérkőzés így nemcsak Dembélé káprázatos mesterhármasáról marad emlékezetes, hanem arról a hátborzongató pillanatról is, amikor egy túl közel repülő helikopter kis híján elvonta a figyelmet a világbajnokság egyik leglátványosabb összecsapásáról.
 

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