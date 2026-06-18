A találkozó nagy részében úgy tűnt, hogy egyik csapat sem találja a rést ellenfele védelmén, ám az utolsó pillanatokban Ghána mégis megszerezte a győzelmet, és ezzel rendkívül fontos három pontot gyűjtött be a foci-vb-n.

Caleb Yirenkyi hosszabbításban szerzett góljával Ghána 1–0-ra legyőzte Panamát Torontóban a foci-vb-n

Fotó: MERT ALPER DERVIS / ANADOLU

Új hős született a foci-vb-n?

Panama kezdte veszélyesebben a mérkőzést. Az első komoly lehetőség Amir Murillo beadása után adódott, amikor Cecilio Waterman került helyzetbe, ám Benjamin Asare látványos vetődéssel hárította a közeli próbálkozást. Nem sokkal később ismét a közép-amerikaiak veszélyeztettek: egy rosszul sikerült ghánai kapuskirúgás után Jiovany Ramos elé került a labda, de a védő nagy helyzetben a kapu fölé lőtt.

A második félidőben is Panama állt közelebb a vezetés megszerzéséhez. Cristian Martínez egy lecsorgó labdát követően ügyesen játszotta tisztára magát a tizenhatoson belül, lövése azonban csak az oldalhálót találta el.

A ghánai szövetségi kapitány, Carlos Queiroz az egy óra játékidő végéhez közeledve kettős cserével próbálta felrázni csapatát. A frissen beállt Brandon Thomas-Asante szinte azonnal főszereplővé vált: remek elfutása után Jordan Ayew elé tálalt, de Ramos az utolsó pillanatban menteni tudott.

Már mindenki a gólnélküli döntetlenre készült, amikor a hosszabbítás ötödik percében ismét Thomas-Asante villant. A támadó ezúttal a bal oldalon tört be a büntetőterületre, majd középre passzolt, ahol Caleb Yirenkyi érkezett, és közelről a hálóba pofozta a labdát.

A 95. percben született találat Yirenkyi első gólját jelentette a ghánai válogatottban, és egyben eldöntötte a mérkőzést. A sikerrel a Fekete Csillagok megszerezték első győzelmüket a tornán, míg Panama pont nélkül áll a világbajnokságon.

A mérkőzés egyik érdekessége, hogy Carlos Queiroz történelmet írt: a portugál szakember immár öt egymást követő világbajnokságon irányított válogatottat.

Korábban Portugáliával (2010), Iránnal (2014, 2018, 2022), most pedig Ghánával (2026) vett részt a tornán, ezzel a legendás Bora Milutinovic után mindössze a második edző lett, aki elérte ezt a mérföldkövet.