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Drámai végjátékot hozott a Ghána–Panama mérkőzés a 2026-os labdarúgó-világbajnokság L csoportjában. Az afrikai együttes Caleb Yirenkyi hosszabbításban szerzett góljával 1–0-ra legyőzte Panamát Torontóban a foci-vb-n.

A találkozó nagy részében úgy tűnt, hogy egyik csapat sem találja a rést ellenfele védelmén, ám az utolsó pillanatokban Ghána mégis megszerezte a győzelmet, és ezzel rendkívül fontos három pontot gyűjtött be a foci-vb-n.

Caleb Yirenkyi hosszabbításban szerzett góljával Ghána 1–0-ra legyőzte Panamát Torontóban a foci-vb-n
Caleb Yirenkyi hosszabbításban szerzett góljával Ghána 1–0-ra legyőzte Panamát Torontóban a foci-vb-n
Fotó: MERT ALPER DERVIS / ANADOLU

Új hős született a foci-vb-n?

Panama kezdte veszélyesebben a mérkőzést. Az első komoly lehetőség Amir Murillo beadása után adódott, amikor Cecilio Waterman került helyzetbe, ám Benjamin Asare látványos vetődéssel hárította a közeli próbálkozást. Nem sokkal később ismét a közép-amerikaiak veszélyeztettek: egy rosszul sikerült ghánai kapuskirúgás után Jiovany Ramos elé került a labda, de a védő nagy helyzetben a kapu fölé lőtt.

A második félidőben is Panama állt közelebb a vezetés megszerzéséhez. Cristian Martínez egy lecsorgó labdát követően ügyesen játszotta tisztára magát a tizenhatoson belül, lövése azonban csak az oldalhálót találta el.

A ghánai szövetségi kapitány, Carlos Queiroz az egy óra játékidő végéhez közeledve kettős cserével próbálta felrázni csapatát. A frissen beállt Brandon Thomas-Asante szinte azonnal főszereplővé vált: remek elfutása után Jordan Ayew elé tálalt, de Ramos az utolsó pillanatban menteni tudott.

Már mindenki a gólnélküli döntetlenre készült, amikor a hosszabbítás ötödik percében ismét Thomas-Asante villant. A támadó ezúttal a bal oldalon tört be a büntetőterületre, majd középre passzolt, ahol Caleb Yirenkyi érkezett, és közelről a hálóba pofozta a labdát.

A 95. percben született találat Yirenkyi első gólját jelentette a ghánai válogatottban, és egyben eldöntötte a mérkőzést. A sikerrel a Fekete Csillagok megszerezték első győzelmüket a tornán, míg Panama pont nélkül áll a világbajnokságon.

A mérkőzés egyik érdekessége, hogy Carlos Queiroz történelmet írt: a portugál szakember immár öt egymást követő világbajnokságon irányított válogatottat.

 Korábban Portugáliával (2010), Iránnal (2014, 2018, 2022), most pedig Ghánával (2026) vett részt a tornán, ezzel a legendás Bora Milutinovic után mindössze a második edző lett, aki elérte ezt a mérföldkövet.

A találkozó legjobbjának a ghánaiak támadóját, Antoine Semenyót választották.

Világbajnokság, L-csoport
Ghána–Panama 1–0 (0–0)
Gólszerző: Yirenkyi (90+5.)
Toronto, Toronto Stadion, 42 942 néző. Vezette: Glenn Nyberg (svéd)
Ghána: Ati-Zigi (Asare, a szünetben) – Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah – Semenyo, Owusu (Sibo, 78.), Yirenkyi, Nuamah (Fatawu, 58.) – Sulemana (Thomas-Asante, 58.) – Ayew (Adu, 88.). Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz
Panama: O. Mosquera – Blackman (Godoy, 90.), J. Ramos, Córdoba, Andrade – Murillo, Harvey, C. Martínez (Londono, 63.), J. L. Rodríguez (I. Díaz, 74.) – Bárcenas, Waterman (Fajardo, 63.). Szövetségi kapitány: Thomas Christiansen
 

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