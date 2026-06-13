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Botrány a foci-vb-n: kirabolták az angol válogatott sztárjait
2026.06.13. 08:19
Paraguay gigamellű szurkolónője visszatért
2026.06.13. 08:17
A kanadai iksz után Amerika győzelemmel kezdett
2026.06.13. 08:14
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Folytatódik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság, amely USA magabiztos sikerével indította a szombati játéknapot. Élő hírfolyamunkban a foci-vb harmadik napjának legfontosabb eseményeit, nyilatkozatait, érdekességeit és kulisszatitkait gyűjtjük össze egy helyen.

A foci-vb harmadik napjának legfontosabb eseményei!

08:19
2026. június 13.
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Botrány a foci-vb-n: kirabolták az angol válogatott sztárjait

Edzésfelszereléseket és stoplis cipőket ragadtak magukhoz a tolvajok, akik többek között Jude Bellingham és Harry Kane lábbelijét is megszerezték. A rablás akkor történt, amikor az angol válogatott a főhadiszállásra akarta szállíttatni a felszerléseket, ám végül csak egy focilabda maradt meg belőle.

ORLANDO, FLORIDA - JUNE 10: Harry Kane #9 of England looks on during a international friendly against Costa Rica at Inter&Co Stadium on June 10, 2026 in Orlando, Florida. Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

 

08:17
2026. június 13.
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Paraguay gigamellű szurkolónője visszatért

Hiába az USA elleni vereség, Larissa Riquelme, a hatalmas mellű riporternő és kommentátor, idén is elkápráztatta a vb-re kilátogató szurkolókat.

08:14
2026. június 13.
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A kanadai iksz után Amerika győzelemmel kezdett

Az USA ellenfele, Paraguay nem tudott komoly ellenállást tanúsítani, s többek között a duplázó Folarin Balogun révén 4-1-es sikert aratott a hazai közönség előtt.

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