Edzésfelszereléseket és stoplis cipőket ragadtak magukhoz a tolvajok, akik többek között Jude Bellingham és Harry Kane lábbelijét is megszerezték. A rablás akkor történt, amikor az angol válogatott a főhadiszállásra akarta szállíttatni a felszerléseket, ám végül csak egy focilabda maradt meg belőle.

Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA