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Folytatódik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság, amely USA magabiztos sikerével indította a szombati játéknapot. Élő hírfolyamunkban a foci-vb harmadik napjának legfontosabb eseményeit, nyilatkozatait, érdekességeit és kulisszatitkait gyűjtjük össze egy helyen.
A foci-vb harmadik napjának legfontosabb eseményei!
Botrány a foci-vb-n: kirabolták az angol válogatott sztárjait
Edzésfelszereléseket és stoplis cipőket ragadtak magukhoz a tolvajok, akik többek között Jude Bellingham és Harry Kane lábbelijét is megszerezték. A rablás akkor történt, amikor az angol válogatott a főhadiszállásra akarta szállíttatni a felszerléseket, ám végül csak egy focilabda maradt meg belőle.
Paraguay gigamellű szurkolónője visszatért
Hiába az USA elleni vereség, Larissa Riquelme, a hatalmas mellű riporternő és kommentátor, idén is elkápráztatta a vb-re kilátogató szurkolókat.
A kanadai iksz után Amerika győzelemmel kezdett
Az USA ellenfele, Paraguay nem tudott komoly ellenállást tanúsítani, s többek között a duplázó Folarin Balogun révén 4-1-es sikert aratott a hazai közönség előtt.
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