A foci-vb legjobb 32 csapata között rendezett mérkőzés nagy iramban és kemény párharcokkal kezdődött, egyik csapat sem kímélte a másikat.
Hollandia búcsúzott a foci-vb-től
A hollandok birtokolták többet a labdát, de a marokkóiak is veszélyesen kontráztak. Az első komoly lehetőség Marokkó előtt adódott, amikor Neil El-Ajnaui fejese után Bart Verbruggen óriási bravúrral hárított, majd nem sokkal később Achraf Hakimi távoli bombáját is látványos vetődéssel tolta a léc fölé.
Az első félidőben kevés igazán nagy helyzet alakult ki. A hollandok részéről Micky van de Ven állt legközelebb a vezetés megszerzéséhez, de lövését Yassine Bono még ujjheggyel hárítani tudta. A túloldalon Ismael Saibari maradt le centikkel Hakimi veszélyes szabadrúgásáról, így a szünetre gól nélküli döntetlennel vonultak a csapatok.
A fordulás után Marokkó egyre nagyobb nyomást helyezett ellenfelére. Brahim Díaz ígéretes helyzetben nem tudott lövéshez jutni, Hakimi pedig óriási erejű kísérletével a felső lécet találta el. Bár a hollandok a labdabirtoklásban fölényben voltak, a marokkóiak veszélyesebben futballoztak.
A 71. percben mégis Hollandia szerzett vezetést. A csereként beálló Wout Weghorst megcsúsztatott labdáját Crysencio Summerville készítette le Cody Gakpónak, aki közelről higgadtan a kapuba lőtt.
Úgy tűnt, ezzel eldőlhet a találkozó, Marokkó azonban nem adta fel. A hosszabbítás küszöbén Chemsdine Talbi tökéletes beadását Issa Diop fejelte a hálóba, Verbruggen pedig ezúttal tehetetlen volt, így a 90. perc után 1–1 állt az eredményjelzőn.
A hosszabbításban ismét a holland kapus került a középpontba: Verbruggen a torna egyik legnagyobb védését mutatta be, amikor Soufiane Rahimi közeli lövését valósággal csodával határos módon hárította. Újabb gól azonban nem született, így tizenegyesek döntöttek a továbbjutásról.
A büntetőpárbaj fordulatosan alakult. El-Ajnaui hibájával ugyan Hollandia került előnybe, de Justin Kluivert kapufája gyorsan kiegyenlítette az állást. Verbruggen ugyan beleért Rahimi lövésébe, ám a labda végül áthaladt a gólvonalon. Később Quinten Timber is hibázott, Hakimi pedig ugyan a kapufát találta el, de
Crysencio Summerville következő büntetőjét Bono kivédte. A mindent eldöntő tizenegyest Ismael Saibari magabiztosan értékesítette, ezzel Marokkó 3–2-re megnyerte a párbajt és bejutott a világbajnokság legjobb 16 csapata közé.
A mérkőzés legjobbjának Azzedine Ounahit választották.
Világbajnokság, Legjobb 16 közé jutásért
Hollandia–Marokkó 1–1 (0–0, 1–1, 1–1) – tizenegyesekkel 2–3
Gólszerző: Gakpo (72.), ill. I. Diop (90+1.)
Monterrey, Monterrey Stadion, 51 243 néző. Vezeti: W. Sampaio (brazil)
Hollandia: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké (Koopmeiners, 71.), Van de Ven (Hato, 86.) – Gravenberch (Timber, 86.), F. de Jong (De Roon, 110.) – Summerville, Gakpo (Kluivert, 113.) – Brobbey (Weghorst, 71.). Szövetségi kapitány: Ronald Koeman
Marokkó: Bono – Hakimi, I. Diop, Riad (Szalah-Eddin, 75.), Mazraui – Buaddi (El-Murabet, 79.), El-Ajnaui – Brahim Diaz (Jasszin, 79.), Unahi (Rahimi, 86.), El-Hanusz (Talbi, 86.) – Szaibari. Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi