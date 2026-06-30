A foci-vb legjobb 32 csapata között rendezett mérkőzés nagy iramban és kemény párharcokkal kezdődött, egyik csapat sem kímélte a másikat.

Marokkó búcsúztatta a hollandokat a foci-vb-ről

Fotó: JUANCHO TORRES / ANADOLU

Hollandia búcsúzott a foci-vb-től

A hollandok birtokolták többet a labdát, de a marokkóiak is veszélyesen kontráztak. Az első komoly lehetőség Marokkó előtt adódott, amikor Neil El-Ajnaui fejese után Bart Verbruggen óriási bravúrral hárított, majd nem sokkal később Achraf Hakimi távoli bombáját is látványos vetődéssel tolta a léc fölé.

Az első félidőben kevés igazán nagy helyzet alakult ki. A hollandok részéről Micky van de Ven állt legközelebb a vezetés megszerzéséhez, de lövését Yassine Bono még ujjheggyel hárítani tudta. A túloldalon Ismael Saibari maradt le centikkel Hakimi veszélyes szabadrúgásáról, így a szünetre gól nélküli döntetlennel vonultak a csapatok.

A fordulás után Marokkó egyre nagyobb nyomást helyezett ellenfelére. Brahim Díaz ígéretes helyzetben nem tudott lövéshez jutni, Hakimi pedig óriási erejű kísérletével a felső lécet találta el. Bár a hollandok a labdabirtoklásban fölényben voltak, a marokkóiak veszélyesebben futballoztak.

A 71. percben mégis Hollandia szerzett vezetést. A csereként beálló Wout Weghorst megcsúsztatott labdáját Crysencio Summerville készítette le Cody Gakpónak, aki közelről higgadtan a kapuba lőtt.

Úgy tűnt, ezzel eldőlhet a találkozó, Marokkó azonban nem adta fel. A hosszabbítás küszöbén Chemsdine Talbi tökéletes beadását Issa Diop fejelte a hálóba, Verbruggen pedig ezúttal tehetetlen volt, így a 90. perc után 1–1 állt az eredményjelzőn.

A hosszabbításban ismét a holland kapus került a középpontba: Verbruggen a torna egyik legnagyobb védését mutatta be, amikor Soufiane Rahimi közeli lövését valósággal csodával határos módon hárította. Újabb gól azonban nem született, így tizenegyesek döntöttek a továbbjutásról.

A büntetőpárbaj fordulatosan alakult. El-Ajnaui hibájával ugyan Hollandia került előnybe, de Justin Kluivert kapufája gyorsan kiegyenlítette az állást. Verbruggen ugyan beleért Rahimi lövésébe, ám a labda végül áthaladt a gólvonalon. Később Quinten Timber is hibázott, Hakimi pedig ugyan a kapufát találta el, de

Crysencio Summerville következő büntetőjét Bono kivédte. A mindent eldöntő tizenegyest Ismael Saibari magabiztosan értékesítette, ezzel Marokkó 3–2-re megnyerte a párbajt és bejutott a világbajnokság legjobb 16 csapata közé.

A mérkőzés legjobbjának Azzedine Ounahit választották.