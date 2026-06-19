A foci-vb társházigazdája már az első félidőben 3-0-ra vezetett Katar ellen. A kanadai válogatott ekkor már emberelőnyben futballozott, az 53. percben pedig még egy játékost kiállítottak az ázsiai csapatból, akik 9 emberrel fejezték be a meccset. Assim Omer Madibo brutálisan felrúgta Ismael Konét, a kanadaiak játékosa sípcsont- és lábszárcsonttörést szenvedett, így akár a pályafutása is veszélybe kerülhet a jövőben.

A Kanada-Katar meccsen láthattuk a foci-vb legijesztőbb jelenetét

Fotó: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A foci-vb legsokkolóbb jelenete megdöbbentette a világot

A brutális szabálytalanságról a szervezők a tv-közvetítés során nem mutattak visszajátszást, ami teljességgel érthető és jó döntés volt. A katariak játékosa nem mérte fel, hogy mire készül, amikor hátulról rúgta meg ellenfele támaszkodó lábát. A balszerencsés mozdulat talán Madibo képzetlenségéből fakadt – a katari játékos el is sírta magát –, de a lényegen nem változtat. Koné vb-je véget ért, legalább 4-5 hónapig nem játszhat, a súlyos sérülés akár az egész pályafutására kihathat.

Az idei világbajnokságon minden félidő közepén tartanak egy úgynevezett hidratációs szünetet,

amely valójában a még több reklám levetítésére szolgál. Az újonnan bevezetett pihenő végülis hasznos a csapatok számára, hiszen a szövetségi kapitányok új taktikai utasításokat adhatnak a játékosoknak, melyek révén megváltozhat a meccs képe. A svájciak az ivószünet után indultak be igazán, és a mérkőzés hajrájában ütötték ki a bosnyákokat.

Az Origo Sport és a Magyar Nemzet legfrissebb podcastjében ezekről a témákról is szó esett.

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