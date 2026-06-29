A FIFA által bevezetett, háromperces ivószünetek célja a foci-vb-n eredetileg a játékosok egészségének védelme volt, ugyanakkor ezek lehetőséget adnak az edzőknek arra is, hogy taktikai utasításokat adjanak játékosaiknak.

Meglepő statisztika árnyékolja be Anglia esélyeit a foci-vb-n

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Ezért nem nyeri meg a foci-vb-t Anglia?

Az újítás azonban továbbra is megosztja a futballvilágot, sokan pedig azt is kifogásolják, hogy az amerikai közvetítések reklámszünetként használják ezeket a megszakításokat.

Az AceOdds statisztikái szerint Anglia eddig egyetlen gólt sem szerzett a hidratációs szüneteket követő tíz percben, miközben már kapott gólt. Ezzel Elefántcsontpart és Uruguay mellett a legrosszabb mutatóval rendelkezik a világbajnokságon.

A probléma már a Horvátország elleni nyitómérkőzésen is látványosan megmutatkozott. A szünet után nem sokkal Martin Baturina távoli lövéssel egyenlített, majd az első félidő hosszabbításában Petar Musa ismét betalált, így az angolok kétszer is kiengedték a kezükből az előnyt.

Igaz, a második félidő elején Anglia jól futballozott, és ekkor produkálta eddigi legjobb húsz percét a tornán. A következő ivószünet azonban ismét megtörte a lendületet, Horvátország visszajött a mérkőzésbe, amelyet végül Marcus Rashford késői találata döntött el az angolok javára.

Az ivószünetek elvileg arra szolgálnak, hogy az edzők gyors taktikai módosításokat hajtsanak végre, Thomas Tuchel együttese azonban eddig egyáltalán nem profitált ezekből.

A Ghána és Panama elleni csoportmeccseken is nehezen bontották fel a mélyen védekező ellenfelek védelmét, és a játék több alkalommal is akadozott a rövid megszakítások után.

A német szakember egyre látványosabban élte meg a nehéz pillanatokat. A Panama elleni találkozón már a kezdősípszó után néhány másodperccel dühösen kiabált Harry Kane-nel, majd az első félidő hidratációs szünetében Marcus Rashforddal és Bukayo Sakával folytatott heves megbeszélés után a szakadó New York-i esőben még a kabátját is ledobta.

A legnehezebb meccsek még csak most következnek

Az angolok a legjobb 32 között szerdán a Kongói DK ellen lépnek pályára Atlantában, de amennyiben továbbjutnak, akár Mexikó, illetve Carlo Ancelotti Brazíliája is az útjukba kerülhet.