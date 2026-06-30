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Micsoda érzelmek! A brazil válogatott drámai fordítással harcolta ki a továbbjutást a foci-vb legjobb 32 csapata között, miután a hosszabbítás utolsó pillanataiban szerzett góllal 2–1-re legyőzte Japánt. A mérkőzés után azonban nemcsak a pályán történtek kerültek a figyelem középpontjába, hanem egy japán szurkoló is, akinek a kétségbeesett reakciója pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát.

Egy japán drukker reakciója letarolta az internetet a foci-vb-n, aki nehezen tudta feldolgozni a brazilok elleni búcsút.

Nem bírta feldolgozni Japán kiesését egy szurkoló a foci-vb-n
Nem bírta feldolgozni Japán kiesését egy szurkoló a foci-vb-n
Fotó: ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Teljesen összeomlott a japán drukker a foci-vb-n

Japán remekül kezdte a találkozót, és az első félidőben teljesen megérdemelten szerzett vezetést. A 29. percben Szano Kaisu egy látványos lövéssel vette be a brazil kaput, így az ázsiai együttes előnnyel vonulhatott szünetre.

A második játékrészben azonban teljesen megváltozott a játék képe. Brazília fokozatosan átvette az irányítást, majd Casemiro közeli fejesgóljával kiegyenlített. Úgy tűnt, hosszabbítás következhet, ám a ráadás legvégén Gabriel Martinelli megszerezte a győztes találatot, amellyel a dél-amerikaiak 2–1-re megnyerték a mérkőzést és bejutottak a legjobb 16 közé.

A lefújást követően egy japán drukker reakciója lett az internet egyik legnépszerűbb témája. 

A videón látható, hogy a csalódott szurkoló dühösen letépi magáról a kabátját, miközben teljesen összeomlik csapata kiesése miatt. A jelenetet tovább fokozta, hogy a közelben ünneplő brazil drukkerek tréfásan egy brazil zászlót terítettek rá, miközben próbálták vigasztalni – vagy éppen tovább heccelni – az elkeseredett japán szurkolót.

A felvétel pillanatok alatt elterjedt az interneten. Többen úgy fogalmaztak, hogy a japán drukker „teljesen összeomlott” a vereség után, mások szerint pedig a brazil szurkolók reakciója tette igazán emlékezetessé a jelenetet. Volt, aki azt írta, hogy „a japán szurkoló reakcióján nem tudok napirendre térni”, míg egy másik hozzászóló szerint „ez az egyik legviccesebb szurkolói jelenet a világbajnokságon”.

Brazília ezzel bejutott a nyolcaddöntőbe, ahol július 5-én az Elefántcsontpart–Norvégia párharc győztesével mérkőzik meg a legjobb 16 között.

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