A dallasi találkozó 2-2-es döntetlennel zárult Japán és Hollandia között a foci-vb-n, ám a lefújást követően nem a pályán történtek jelentették a legnagyobb beszédtémát.

A japán szurkolók az idei foci-vb-n is kitesznek magukért

Fotó: MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mit műveltek a japán szurkolók a foci-vb-n?

Miközben a legtöbb drukker azonnal elhagyta a lelátókat, több száz japán szurkoló maradt még a helyszínen, hogy összegyűjtse a hátrahagyott szemetet.

A fanatikusok saját magukkal hozott szemeteszsákokkal felszerelkezve járták végig a szektorokat, és összeszedték az eldobált poharakat, csomagolóanyagokat, valamint egyéb hulladékokat. A különleges gesztus nem először vált ki elismerést a nemzetközi futballközösségből.

A japán szurkolók már a korábbi világbajnokságokon is világszerte pozitív visszhangot kaptak azért, mert a mérkőzések után tisztán hagyták maguk mögött a lelátókat. Úgy tűnik, ezt a hagyományt most is folytatják.

A jelenség mögött mélyen gyökerező kulturális értékek állnak. Japánban kiemelt jelentősége van a tisztaságnak, a közösségi terek megbecsülésének és a mások iránti tiszteletnek. Ezeket az értékeket a szurkolók nemcsak otthon, hanem a világ legnagyobb sporteseményein is igyekeznek képviselni.

A stadionban jelenlévők és a közösségi médiában a felvételeket megnézők egyaránt elismeréssel szóltak a szurkolók hozzáállásáról, amely sokak szerint követendő példa lehet a világ futballszurkolói számára.