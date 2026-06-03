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Június 11-én kezdődik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság, a tornának a vb-k történetében először három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen ad otthont. A végső győzelemre legesélyesebb együttesek közé tartoznak az Eb-győztes spanyolok, a címvédő argentinok és a bombaerős támadósorral rendelkező franciák, de több csapat is meglepetést okozhat. Cikkünkben a mesterséges intelligenciát hívtuk segítségül, amely megjósolta, mely csapatok jutnak tovább a foci-vb csoportköréből, továbbá a torna egyenes kieséses szakaszának történéseit, így a végső győztest is megtippelte az MI. Mutatjuk, milyen eredményeket kaptunk!

Június 11. és július 19. között minden a foci-vb-ről szól majd, a nyári labdarúgó-világbajnokság több mint egy hónapig örvendezteti meg a labdarúgás szerelmeseit. A vb-k történetében először három ország – Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – közösen ad otthont a tornának, amelyen először verseng 48 csapat a trófeáért. Ez a 48 válogatott 12 db négyes csoportba került, a kvartettek első két helyezettje, és a legjobb nyolc harmadik jut majd tovább a kieséses szakasz első fordulójába. Lássuk, hogy az egyik legnépszerűbb mesterséges intelligencia alapú csevegőrobot, a ChatGPT szerint mely csapatok lesznek a továbbjutók!

48 csapat küzd majd a világbajnoki trófeáért a 2026-os foci-vb-n
48 csapat küzd majd a világbajnoki trófeáért a 2026-os foci-vb-n
Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Óriási meglepetések jönnek a foci-vb csoportkörében?

A csoport: Mexikó, Dél-Afrika, Dél-Korea, Csehország

A ChatGPT szerint a társházigazda Mexikó számára kedvezőnek tűnik a csoport. A dél-koreaiak az utóbbi években stabilan szerepeltek a nagy tornákon, ezért ők szerzik meg a második helyet. A csehek veszélyesek lehetnek, de végül lemaradnak az első két helyről.

B csoport: Kanada, Bosznia-Hercegovina, Katar, Svájc

Svájc rendszeresen túljut a csoportkörön, Kanada pedig hazai környezetben sokkal veszélyesebb lehet, mint semleges pályán, így a B jelű négyesből ez a két csapat lép tovább.

C csoport: Brazília, Marokkó, Haiti, Skócia

Brazília egyértelmű favorit. A második helyért Marokkó és Skócia vívhat nagy csatát, de a 2022-es vb-elődöntős marokkóiak továbbjutására nagyobb az esély az AI szerint.

Brazil's Italian coach Carlo Ancelotti hugs Brazil's midfielder #07 Vinicius Jr as he substitutes him off the pitch during the International friendly football match between Brazil and Senegal at The Emirates Stadium in London on November 15, 2025. (Photo by Ian Kington / AFP)
Carlo Ancelotti vezetésével messzire juthatnak a brazilok a foci-vb-n
Fotó: IAN KINGTON / AFP

D csoport: Egyesült Államok, Paraguay, Ausztrália, Törökország

Ez az egyik legkiegyenlítettebb négyes. Az amerikaiak a hazai pálya előnyét élvezik, így első helyen jutnak tovább, Törökország pedig minden bizonnyal megelőzi Paraguayt és Ausztráliát.

E csoport: Németország, Curacao, Elefántcsontpart, Ecuador

Németország és Ecuador tűnik a legerősebbnek. Elefántcsontpartnak lehet esélye a legjobb harmadik helyek egyikére.

F csoport: Hollandia, Japán, Svédország, Tunézia

A hollandok és a japánok is szervezett, erős csapatok. Japán akár csoportelső is lehet, de Hollandia erősebbnek tűnik, így az ázsiaiak a második helyet szerzik meg a narancsmezesek mögött.

G csoport: Belgium, Egyiptom, Irán, Új-Zéland

A belgák számára kedvező a sorsolás. A második helyért Irán és Egyiptom küzdhet, de valószínűleg Mohamed Szalah-ék végeznek előrébb. 

Mohamed Salah Mahrous Ghaly of Egypt controls the ball during the AFCON 3rd place match between Nigeria and Egypt at Mohammed V stadium, Casablanca, Morocco on January 17, 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
Mohamed Szalah vezetésével az egyiptomiak jó eséllyel továbbjutnak a csoportkörből
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

H csoport: Spanyolország, Zöld-foki Köztársaság, Szaúd-Arábia, Uruguay

Spanyolország a torna egyik fő favoritja. Uruguay rutinos, fizikálisan erős csapat, amely megszerzi a második helyet. 

I csoport: Franciaország, Szenegál, Irak, Norvégia

Ez az egyik legerősebb kvartett. Franciaország az első helyen lép tovább, mögötte Szenegál és Norvégia harcolhat, a második helyet végül némi meglepetésre Szenegál szerzi meg.

J csoport: Argentína, Algéria, Ausztria, Jordánia

A címvédő Argentína várhatóan megnyeri a csoportot. Ausztria jól szervezett és kellemetlen ellenfél lehet mindenki számára, meg is szerzi a második helyet.

FILE: Lionel Andrés Messi Cuccittini of Argentina celebrates during an award ceremony of FIFA World Cup at Lusail Stadium in Al Daayen, Qatar on December 18, 2022. Lionel Messi decided to transfer to Inter Miami CF of Major League Soccer (MLS) in the United States.( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Keita Iijima / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Lionel Messiék címvédőként érkeznek a foci-vb-re
Fotó: KEITA IIJIMA / Yomiuri

K csoport: Portugália, Kongói DK, Üzbegizsztán, Kolumbia

Portugália és Kolumbia között dőlhet el az első hely, ez a két csapat jut tovább végül ebben a sorrendben. Az üzbégek sokakat meglephetnek, végül harmadikok lesznek.

L csoport: Anglia, Horvátország, Ghána, Panama 

Anglia a csoport favoritja. Horvátország ugyan öregedő kerettel érkezik a vb-re, de még mindig rendkívül veszélyes együttes, és meg is szerzi a második helyet.

Mely válogatottak lesznek a legjobb harmadikok?

Az új rendszerben a 12 csoport harmadik helyezettjei közül a legjobb nyolc válogatott szintén bejut a kieséses szakaszba. 

A legnagyobb meglepetést Üzbegisztán okozhatja, amelynek az idei lesz története első vb-szereplése, 

ám az utóbbi években rengeteget fejlődött. A vb-selejtezőkön brillírozó norvégok csupán az egyik legjobb harmadikként jutnak tovább, akárcsak a skótok, a bosnyákok viszont már a csoportkörben kiesnek. A mesterséges intelligencia szerint ez a nyolc válogatott jut még tovább a kieséses szakaszba: Csehország, Katar, Skócia, Paraguay, Elefántcsontpart, Irán, Norvégia, Üzbegisztán.

EDMONTON, ALBERTA - JUNE 01: Eldor Shomurodov of Uzbekistan competes for the ball with Alfie Jones and Niko Sigur of Canada during the international friendly match between Canada and Uzbekistan at Commonwealth Stadium on June 01, 2026 in Edmonton, Alberta. Jeff Vinnick/Getty Images/AFP (Photo by JEFF VINNICK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Üzbegisztán lesz a foci-vb meglepetéscsapata?
Fotó: JEFF VINNICK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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