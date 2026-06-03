Június 11. és július 19. között minden a foci-vb-ről szól majd, a nyári labdarúgó-világbajnokság több mint egy hónapig örvendezteti meg a labdarúgás szerelmeseit. A vb-k történetében először három ország – Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – közösen ad otthont a tornának, amelyen először verseng 48 csapat a trófeáért. Ez a 48 válogatott 12 db négyes csoportba került, a kvartettek első két helyezettje, és a legjobb nyolc harmadik jut majd tovább a kieséses szakasz első fordulójába. Lássuk, hogy az egyik legnépszerűbb mesterséges intelligencia alapú csevegőrobot, a ChatGPT szerint mely csapatok lesznek a továbbjutók!

48 csapat küzd majd a világbajnoki trófeáért a 2026-os foci-vb-n

Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Óriási meglepetések jönnek a foci-vb csoportkörében?

A csoport: Mexikó, Dél-Afrika, Dél-Korea, Csehország

A ChatGPT szerint a társházigazda Mexikó számára kedvezőnek tűnik a csoport. A dél-koreaiak az utóbbi években stabilan szerepeltek a nagy tornákon, ezért ők szerzik meg a második helyet. A csehek veszélyesek lehetnek, de végül lemaradnak az első két helyről.

B csoport: Kanada, Bosznia-Hercegovina, Katar, Svájc

Svájc rendszeresen túljut a csoportkörön, Kanada pedig hazai környezetben sokkal veszélyesebb lehet, mint semleges pályán, így a B jelű négyesből ez a két csapat lép tovább.

C csoport: Brazília, Marokkó, Haiti, Skócia

Brazília egyértelmű favorit. A második helyért Marokkó és Skócia vívhat nagy csatát, de a 2022-es vb-elődöntős marokkóiak továbbjutására nagyobb az esély az AI szerint.

Carlo Ancelotti vezetésével messzire juthatnak a brazilok a foci-vb-n

Fotó: IAN KINGTON / AFP

D csoport: Egyesült Államok, Paraguay, Ausztrália, Törökország

Ez az egyik legkiegyenlítettebb négyes. Az amerikaiak a hazai pálya előnyét élvezik, így első helyen jutnak tovább, Törökország pedig minden bizonnyal megelőzi Paraguayt és Ausztráliát.

E csoport: Németország, Curacao, Elefántcsontpart, Ecuador

Németország és Ecuador tűnik a legerősebbnek. Elefántcsontpartnak lehet esélye a legjobb harmadik helyek egyikére.

F csoport: Hollandia, Japán, Svédország, Tunézia

A hollandok és a japánok is szervezett, erős csapatok. Japán akár csoportelső is lehet, de Hollandia erősebbnek tűnik, így az ázsiaiak a második helyet szerzik meg a narancsmezesek mögött.