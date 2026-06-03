Június 11. és július 19. között minden a foci-vb-ről szól majd, a nyári labdarúgó-világbajnokság több mint egy hónapig örvendezteti meg a labdarúgás szerelmeseit. A vb-k történetében először három ország – Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – közösen ad otthont a tornának, amelyen először verseng 48 csapat a trófeáért. Ez a 48 válogatott 12 db négyes csoportba került, a kvartettek első két helyezettje, és a legjobb nyolc harmadik jut majd tovább a kieséses szakasz első fordulójába. Lássuk, hogy az egyik legnépszerűbb mesterséges intelligencia alapú csevegőrobot, a ChatGPT szerint mely csapatok lesznek a továbbjutók!
Óriási meglepetések jönnek a foci-vb csoportkörében?
A csoport: Mexikó, Dél-Afrika, Dél-Korea, Csehország
A ChatGPT szerint a társházigazda Mexikó számára kedvezőnek tűnik a csoport. A dél-koreaiak az utóbbi években stabilan szerepeltek a nagy tornákon, ezért ők szerzik meg a második helyet. A csehek veszélyesek lehetnek, de végül lemaradnak az első két helyről.
B csoport: Kanada, Bosznia-Hercegovina, Katar, Svájc
Svájc rendszeresen túljut a csoportkörön, Kanada pedig hazai környezetben sokkal veszélyesebb lehet, mint semleges pályán, így a B jelű négyesből ez a két csapat lép tovább.
C csoport: Brazília, Marokkó, Haiti, Skócia
Brazília egyértelmű favorit. A második helyért Marokkó és Skócia vívhat nagy csatát, de a 2022-es vb-elődöntős marokkóiak továbbjutására nagyobb az esély az AI szerint.
D csoport: Egyesült Államok, Paraguay, Ausztrália, Törökország
Ez az egyik legkiegyenlítettebb négyes. Az amerikaiak a hazai pálya előnyét élvezik, így első helyen jutnak tovább, Törökország pedig minden bizonnyal megelőzi Paraguayt és Ausztráliát.
E csoport: Németország, Curacao, Elefántcsontpart, Ecuador
Németország és Ecuador tűnik a legerősebbnek. Elefántcsontpartnak lehet esélye a legjobb harmadik helyek egyikére.
F csoport: Hollandia, Japán, Svédország, Tunézia
A hollandok és a japánok is szervezett, erős csapatok. Japán akár csoportelső is lehet, de Hollandia erősebbnek tűnik, így az ázsiaiak a második helyet szerzik meg a narancsmezesek mögött.
G csoport: Belgium, Egyiptom, Irán, Új-Zéland
A belgák számára kedvező a sorsolás. A második helyért Irán és Egyiptom küzdhet, de valószínűleg Mohamed Szalah-ék végeznek előrébb.
H csoport: Spanyolország, Zöld-foki Köztársaság, Szaúd-Arábia, Uruguay
Spanyolország a torna egyik fő favoritja. Uruguay rutinos, fizikálisan erős csapat, amely megszerzi a második helyet.
I csoport: Franciaország, Szenegál, Irak, Norvégia
Ez az egyik legerősebb kvartett. Franciaország az első helyen lép tovább, mögötte Szenegál és Norvégia harcolhat, a második helyet végül némi meglepetésre Szenegál szerzi meg.
J csoport: Argentína, Algéria, Ausztria, Jordánia
A címvédő Argentína várhatóan megnyeri a csoportot. Ausztria jól szervezett és kellemetlen ellenfél lehet mindenki számára, meg is szerzi a második helyet.
K csoport: Portugália, Kongói DK, Üzbegizsztán, Kolumbia
Portugália és Kolumbia között dőlhet el az első hely, ez a két csapat jut tovább végül ebben a sorrendben. Az üzbégek sokakat meglephetnek, végül harmadikok lesznek.
L csoport: Anglia, Horvátország, Ghána, Panama
Anglia a csoport favoritja. Horvátország ugyan öregedő kerettel érkezik a vb-re, de még mindig rendkívül veszélyes együttes, és meg is szerzi a második helyet.
Mely válogatottak lesznek a legjobb harmadikok?
Az új rendszerben a 12 csoport harmadik helyezettjei közül a legjobb nyolc válogatott szintén bejut a kieséses szakaszba.
A legnagyobb meglepetést Üzbegisztán okozhatja, amelynek az idei lesz története első vb-szereplése,
ám az utóbbi években rengeteget fejlődött. A vb-selejtezőkön brillírozó norvégok csupán az egyik legjobb harmadikként jutnak tovább, akárcsak a skótok, a bosnyákok viszont már a csoportkörben kiesnek. A mesterséges intelligencia szerint ez a nyolc válogatott jut még tovább a kieséses szakaszba: Csehország, Katar, Skócia, Paraguay, Elefántcsontpart, Irán, Norvégia, Üzbegisztán.