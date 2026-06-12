Torontóban már jóval a kezdés előtt a stadion felé terelt villamosok, a lezárt utcák, az Exhibition Place környékére húzó szurkolók és a Fort Yorknál megnyitott fan festival jelezte, hogy Kanada futballtörténeti délutánra készült. A foci-vb pénteki programjában a társházigazda Kanada Bosznia-Hercegovina ellen lépett pályára, azon a meccsen, amelyet a kanadai sajtó nem egyszerű nyitányként, hanem a válogatott felnőtté válásának hazai vizsgájaként kezelt.

Edin Dzeko hat selejtezős góllal, majd az olaszok elleni drámai pótselejtezős szétlövés kiharcolásával juttatta ki hazáját a foci-vb-re; de ezúttal mégsem küldték pályára.

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Foci-vb: a Toronto Stadiumban kezdődött Kanada vb-útja

A BMO Fieldből a torna idejére Toronto Stadium lett, a város a Fort York National Historic Site és a The Bentway környékére szervezte a hivatalos szurkolói fesztivált, a közlekedési terv pedig külön számolt azzal, hogy tízezrek érkeznek az Exhibition Place környékére. A lelátón és a stadion körül nemcsak a kanadai piros dominált, hanem az a várakozás is, hogy Jesse Marsch csapata végre ne csak résztvevője, hanem fontos szereplője legyen egy világbajnokságnak. Ezt a hangulatot csak élesítette Alphonso Davies hiánya: a Bayern München klasszisa még a rajt előtt jelezte, hogy a Bosznia elleni nyitány nem jön össze neki, így a kanadai figyelem Jonathan Davidre, Cyle Larinra, Tajon Buchananre és a hazai közeg erejére fordult.

Bosznia-Hercegovina közben nem díszvendégként érkezett a kanadai ünnepre. A bosnyákok 2014 után jutottak ki újra a világbajnokságra, ráadásul úgy, hogy az európai pótselejtezőben előbb Walest, majd Olaszországot is kiejtették. A kanadai meccsbeharangozók ezért óvatosak voltak: Boszniát rutinos, kellemetlen, fizikális ellenfélként írták le, amelynek kapujában Nikola Vasilj jól ismeri Daviest a Bundesligából, elöl pedig Edin Dzeko neve önmagában elég volt ahhoz, hogy senki ne kezelje formalitásként az első csoportmeccset.

Második megnyitó a harmadik meccs előtt

A mérkőzés előtti órákban a FIFA sem hagyta, hogy Kanada első hazai férfi vb-meccse egyszerű csoporttalálkozónak tűnjön: a torontói nyitóceremónián őslakos csoportok, majd több kanadai előadó is színpadra lépett, Will Arnett a 48 részt vevő ország zászlóit felvonultató ceremóniát vezette fel, Michael Bublé és a magyar származású Alanis Morissette pedig tovább fokozta a hangulatot. A stadionban így már a kezdés előtt is inkább nemzeti futballünnep, mint hagyományos meccsnap hangulata uralkodott.