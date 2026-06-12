Torontóban már jóval a kezdés előtt a stadion felé terelt villamosok, a lezárt utcák, az Exhibition Place környékére húzó szurkolók és a Fort Yorknál megnyitott fan festival jelezte, hogy Kanada futballtörténeti délutánra készült. A foci-vb pénteki programjában a társházigazda Kanada Bosznia-Hercegovina ellen lépett pályára, azon a meccsen, amelyet a kanadai sajtó nem egyszerű nyitányként, hanem a válogatott felnőtté válásának hazai vizsgájaként kezelt.
Foci-vb: a Toronto Stadiumban kezdődött Kanada vb-útja
A BMO Fieldből a torna idejére Toronto Stadium lett, a város a Fort York National Historic Site és a The Bentway környékére szervezte a hivatalos szurkolói fesztivált, a közlekedési terv pedig külön számolt azzal, hogy tízezrek érkeznek az Exhibition Place környékére. A lelátón és a stadion körül nemcsak a kanadai piros dominált, hanem az a várakozás is, hogy Jesse Marsch csapata végre ne csak résztvevője, hanem fontos szereplője legyen egy világbajnokságnak. Ezt a hangulatot csak élesítette Alphonso Davies hiánya: a Bayern München klasszisa még a rajt előtt jelezte, hogy a Bosznia elleni nyitány nem jön össze neki, így a kanadai figyelem Jonathan Davidre, Cyle Larinra, Tajon Buchananre és a hazai közeg erejére fordult.
Bosznia-Hercegovina közben nem díszvendégként érkezett a kanadai ünnepre. A bosnyákok 2014 után jutottak ki újra a világbajnokságra, ráadásul úgy, hogy az európai pótselejtezőben előbb Walest, majd Olaszországot is kiejtették. A kanadai meccsbeharangozók ezért óvatosak voltak: Boszniát rutinos, kellemetlen, fizikális ellenfélként írták le, amelynek kapujában Nikola Vasilj jól ismeri Daviest a Bundesligából, elöl pedig Edin Dzeko neve önmagában elég volt ahhoz, hogy senki ne kezelje formalitásként az első csoportmeccset.
Második megnyitó a harmadik meccs előtt
A mérkőzés előtti órákban a FIFA sem hagyta, hogy Kanada első hazai férfi vb-meccse egyszerű csoporttalálkozónak tűnjön: a torontói nyitóceremónián őslakos csoportok, majd több kanadai előadó is színpadra lépett, Will Arnett a 48 részt vevő ország zászlóit felvonultató ceremóniát vezette fel, Michael Bublé és a magyar származású Alanis Morissette pedig tovább fokozta a hangulatot. A stadionban így már a kezdés előtt is inkább nemzeti futballünnep, mint hagyományos meccsnap hangulata uralkodott.
A kanadai várakozásokat az is növelte, hogy a válogatott korábban még soha nem nyert mérkőzést világbajnokságon: 1986-ban és 2022-ben összesen hat csoportmeccset veszített el. Alphonso Davies hiányában Stephen Eustaquio viselte a csapatkapitányi karszalagot, elöl pedig Tani Oluwayesi kezdett, miközben Cyle Larin csak a kispadon kapott helyet.
A túloldalon szintén volt meglepetés: Bosznia-Hercegovina rekordválogatottja és legeredményesebb játékosa, Edin Dzeko nem került be a kezdőcsapatba. Sergej Barbarez szövetségi kapitány Ermedin Demirovicot és Jovo Lukicot küldte pályára a támadósorban, Dzeko pedig a kispadról figyelhette, ahogy csapata megpróbálja elrontani a kanadai futballünnepet.
Kanada bekezdett, Bosznia gólt lőtt
A meccs első percei nem hoztak óvatos tapogatózást: Kanada már a 2. percben veszélyeztetett egy hosszú bedobás után, de Luc de Fougerolles közeli próbálkozását blokkolták. Bosznia-Hercegovina szinte azonnal válaszolt, a 3. percben egy szabadrúgás után Memic előtt adódott nagy lehetőség a tizenhatos előterében, ám a bosnyák játékos tiszta helyzetből fölé lőtt. A vendégek később újabb pontrúgásból is zavart okoztak, Lukic azonban a hosszú oldalon nem tudta kapura irányítani a labdát.
Kanada a kezdeti bosnyák veszélyek után a félidő közepére megtalálta a ritmust, és több ígéretes támadást is vezetett. A 14. percben Jonathan David jobb oldali beadása után kellett mentenie a bosnyák védelemnek, majd nem sokkal később Koné remek indításával Oluwaseyi lépett meg, de a középre tett labda éppen David előtt suhant el. A 17. percben már a Juventus támadója előtt adódott a hazaiak addigi legnagyobb helyzete: nagyjából 12 méterről, bal lábbal lőhetett, de rosszul találta el a labdát, Nikola Vasilj pedig biztosan védett.
Ez a kihagyott lehetőség gyorsan megbosszulta magát. Bosznia-Hercegovina már korábban is jelezte, hogy pontrúgásokból komoly veszélyt jelent, a 21. percben pedig ebből született meg a vezető gól:
Egy jobbról beívelt szöglet után a labda egy csúsztatás után Lukic felé szállt, aki 4 méterről, fejjel nem hibázott (0-1).
A találat elcsendesítette a torontói közönséget, a bosnyák szektorban viszont elszabadultak az érzelmek, az egyik vendégszurkoló sírva ünnepelte a történelmi pillanatot.
Kanada a bekapott gól után sem esett vissza, David több lövését is blokkolták, majd a 32. percben Oluwaseyi előtt adódott óriási lehetőség: a tizenhatoson belül befordult, de ziccerben jócskán fölé lőtt. Lukic gólja külön pikáns, mert a bosnyák támadó Dzeko vállproblémája miatt került a kezdőbe, Ryan Reynolds pedig a lelátóról nézte, ahogy a házigazda hiába támad többet, Bosznia vezet Torontóban.
A félidő hajrájában Kanada tovább támadott, de hiába harcolt ki újabb szögleteket, nem tudott egyenlíteni. Johnston lövését blokkolták, Cornelius pedig fejjel hibázott nagy helyzetben, így Bosznia-Hercegovina Lukic góljával 1–0-s előnnyel ment szünetre.
A csodacsere döntött
A fordulás után Bosznia is közel járt a második gólhoz: Demirovic előbb gyors lövéssel tesztelte Crépeau-t, majd az 55. percben egy indítás után teljesen egyedül lépett ki, de a kanadai kapus jól mozdult ki, és nagyot védett. Nem sokkal később Muharemovic szöglet után fejelt fölé tiszta helyzetből, miközben Kanada továbbra is sokat kockáztatott az egyenlítésért. Kolasinac közben időhúzás miatt elveszített egy bedobást, miután túllépte a játékvezető öt másodperces visszaszámlálását.
Az 55. percben Bosznia-Hercegovina is eldönthette volna a meccset, amikor Demirovic egy indítás után teljesen egyedül lépett ki, de Crépeau jól jött ki a kapujából, és nagyot védett. Nem sokkal később Muharemovic is közel járt a második bosnyák gólhoz, ám egy szöglet után tiszta helyzetből fölé fejelt.
Jesse Marsch a 61. percben hármat is cserélt: Shaffelburg, Promise David és Ahmed érkezett, Millar, Jonathan David és Buchanan ment le. A friss emberek azonnal lendületet adtak Kanadának, Promise David lövését Katic blokkolta, majd a 67. percben ugyanő mentett a gólvonalról Oluwaseyi fejese után. Kanada ekkor már nagyon közel járt az egyenlítéshez.
A 69. percben ivószünet szakította meg a hazaiak lendületét, és a rövid pauza után Bosznia is visszajött a meccsbe.
A 77. percben Larin érkezett Oluwaseyi helyére, és a csere szinte azonnal bejött: a 79. percben Koné tört be lendületesen a tizenhatos felé, Promise David remekül készített elő, Larin pedig fordulásból, megpattanó lövéssel a kapuba talált.
Toronto felrobbant, Kanada pedig megérdemelten egyenlített.
A gól után a hazaiak vérszemet kaptak, Promise David távolról is próbálkozott, de lövése elkerülte a kaput. Bosznia eközben Kolasinac sérülése miatt cserére kényszerült, a kiválóan játszó csapatkapitányt Burnic váltotta. A hajrára így teljesen nyílt maradt a mérkőzés.
A hajrában Kanada ment előre a győztes gólért, miközben Bosznia-Hercegovina egyre inkább beszorult a saját térfelére. Katic és Muharemovic rengeteget dolgozott középen, sorra elfejelték és vágták ki a kanadai beadásokat, Vasilj pedig a hosszabbításban is magabiztosan húzott le egy veszélyes labdát.
A hatperces ráadásban Kanada még egyszer nagyon közel került a fordításhoz, de Larin próbálkozását Muharemovic hatalmas blokkal állította meg. Bosznia végül kihúzta az utolsó perceket, így a társházigazda Kanada csak egy ponttal kezdett: a torontói csoportmeccs 1–1-es döntetlennel ért véget. De a hazaiak örülhetnek, hiszen ez az első világbajnoki pontjuk.