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Foci-vb 2026

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Feszült pillanatok. A Kanada–Dél-Afrika (1-0) meccs első félidejének végén óriási indulatok szabadultak el a 2026-os foci-vb-n. Jesse Marsch, a kanadaiak szövetségi kapitánya annyira feldühödött egy elmaradt büntető miatt, hogy berohant a pályára számon kérni a játékvezetőt – végül saját játékosa, Moise Bombito állta útját.

A társházigazda Kanada gól nélküli döntetlenre állt Dél-Afrika ellen a szünet előtt a foci-vb a legjobb 32 között rendezett öszecsapáson, amikor a ráadás perceiben Richie Laryea elesett a tizenhatoson belül Khuliso Mudau szerelési kísérlete után.

Moise Bombito állta Jesse Marsch útját a foci-vb-n
Moise Bombito állta Jesse Marsch útját a foci-vb-n
Fotó: ETIENNE LAURENT / AFP

Mit reklamált a kanadai kapitány a foci-vb-n?

Első ránézésre úgy tűnt, hogy a dél-afrikai védő szabálytalankodott, az ismétlések azonban megmutatták, hogy Mudau minimálisan ugyan, de hozzáért a labdához, mielőtt összeakadt volna Laryeával. A VAR ezt elegendőnek ítélte ahhoz, hogy ne változtassa meg a pályán született döntést, így nem ítéltek tizenegyest Kanadának.

Marsch viszont ezt képtelen volt elfogadni. A félidő lefújását követően a korábbi Leeds United-menedzser dühösen berohant a játéktérre, és a játékvezetők felé indult, hogy számon kérje őket. Mielőtt azonban elérhette volna a bírókat, saját játékosa, Moise Bombito közbelépett: előbb próbálta megnyugtatni edzőjét, majd fizikailag is visszatartotta, hogy ne menjen tovább.

Az esetet ide kattintva is meg tudja nézni! 

A jelenetet élőben közvetítő BBC Radio szakkommentátora, az egykori angol válogatott csatár Dion Dublin szerint Bombito példásan kezelte a helyzetet.

A játékvezető jól végezte a dolgát. Ilyenkor csak azt akarod, hogy távol tartsd az edződet. Moise Bombito remek munkát végzett, amikor azt mondta Jesse Marschnak, hogy menjen vissza. Nem is értem, min háborodott fel ennyire"

 – fogalmazott.

A játékvezetői szakértők viszont nem voltak teljesen egységes véleményen. Christina Unkel kezdetben úgy vélte, hogy a jelenet akár tizenegyest is érhetett volna.

„Én szívesebben láttam volna megítélni a büntetőt, vagy legalább egy pálya melletti videózásra tett ajánlást. Személy szerint úgy gondolom, hogy ez szabálytalanság és tizenegyes" – mondta.

Később azonban árnyalta az álláspontját.

„A VAR azt fogja mondani, hogy

 a védő apró labdaérintése miatt ez nem számít egyértelmű és nyilvánvaló játékvezetői hibának. Jó szemszögből látták az esetet, ezért nem javasolták a döntés megváltoztatását. 

Ugyanakkor ez ismét felveti a kérdést, hogy meddig elfogadható egy ilyen kontaktus a tizenhatoson belül" – tette hozzá.

Az ITV stúdiójában Bradley Wright-Phillips és Karen Carney is úgy látta, hogy helyes döntés született. Szerintük a védő labdaérintése kulcsfontosságú volt, ráadásul a támadó mozgása is jelentős szerepet játszott abban, hogy végül elesett.

A vitatott jelenet így nemcsak a mérkőzés egyik legfontosabb pillanata lett, hanem Jesse Marsch heves reakciója miatt is emlékezetessé vált, aki kis híján elveszítette a fejét – szerencséjére azonban saját játékosa időben közbelépett.

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