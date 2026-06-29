A társházigazda Kanada gól nélküli döntetlenre állt Dél-Afrika ellen a szünet előtt a foci-vb a legjobb 32 között rendezett öszecsapáson, amikor a ráadás perceiben Richie Laryea elesett a tizenhatoson belül Khuliso Mudau szerelési kísérlete után.
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Első ránézésre úgy tűnt, hogy a dél-afrikai védő szabálytalankodott, az ismétlések azonban megmutatták, hogy Mudau minimálisan ugyan, de hozzáért a labdához, mielőtt összeakadt volna Laryeával. A VAR ezt elegendőnek ítélte ahhoz, hogy ne változtassa meg a pályán született döntést, így nem ítéltek tizenegyest Kanadának.
Marsch viszont ezt képtelen volt elfogadni. A félidő lefújását követően a korábbi Leeds United-menedzser dühösen berohant a játéktérre, és a játékvezetők felé indult, hogy számon kérje őket. Mielőtt azonban elérhette volna a bírókat, saját játékosa, Moise Bombito közbelépett: előbb próbálta megnyugtatni edzőjét, majd fizikailag is visszatartotta, hogy ne menjen tovább.
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A jelenetet élőben közvetítő BBC Radio szakkommentátora, az egykori angol válogatott csatár Dion Dublin szerint Bombito példásan kezelte a helyzetet.
A játékvezető jól végezte a dolgát. Ilyenkor csak azt akarod, hogy távol tartsd az edződet. Moise Bombito remek munkát végzett, amikor azt mondta Jesse Marschnak, hogy menjen vissza. Nem is értem, min háborodott fel ennyire"
– fogalmazott.
A játékvezetői szakértők viszont nem voltak teljesen egységes véleményen. Christina Unkel kezdetben úgy vélte, hogy a jelenet akár tizenegyest is érhetett volna.
„Én szívesebben láttam volna megítélni a büntetőt, vagy legalább egy pálya melletti videózásra tett ajánlást. Személy szerint úgy gondolom, hogy ez szabálytalanság és tizenegyes" – mondta.
Később azonban árnyalta az álláspontját.
„A VAR azt fogja mondani, hogy
a védő apró labdaérintése miatt ez nem számít egyértelmű és nyilvánvaló játékvezetői hibának. Jó szemszögből látták az esetet, ezért nem javasolták a döntés megváltoztatását.
Ugyanakkor ez ismét felveti a kérdést, hogy meddig elfogadható egy ilyen kontaktus a tizenhatoson belül" – tette hozzá.
Az ITV stúdiójában Bradley Wright-Phillips és Karen Carney is úgy látta, hogy helyes döntés született. Szerintük a védő labdaérintése kulcsfontosságú volt, ráadásul a támadó mozgása is jelentős szerepet játszott abban, hogy végül elesett.
A vitatott jelenet így nemcsak a mérkőzés egyik legfontosabb pillanata lett, hanem Jesse Marsch heves reakciója miatt is emlékezetessé vált, aki kis híján elveszítette a fejét – szerencséjére azonban saját játékosa időben közbelépett.