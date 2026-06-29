A Los Angeles-i SoFi Stadionban rendezett összecsapás sokáig gól nélküli döntetlenre állt, ezért a nézők a második félidő elején mexikói hullámmal próbálták feldobni a hangulatot a foci-vb-n.

Hova lett a telefon? Óriási baki a lelátón a foci-vb-n

Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

Megvan a foci-vb legkínosabb jelenete?

Az egyik, kanadai színekbe öltözött drukker azonban valószínűleg örökre megemlegeti ezt a pillanatot. Az első sorban ült a felső karéjban, és miközben felugrott, hogy csatlakozzon a hullámhoz, a kezében tartott mobiltelefon kicsúszott a markából.

A készülék átbucskázott a korláton, majd a stadion alsó szintjére zuhant. A szurkoló azonnal rémült arccal kapott a fejéhez, miközben tehetetlenül nézte, ahogy a telefon eltűnik a mélyben.

A jelenetet a közvetítő kamerák is elcsípték, így a nézők élőben láthatták a balszerencsés esetet. Nem kellett sok idő, hogy a felvétel felkerüljön a közösségi médiába, ahol villámgyorsan terjedni kezdett.

A kommentelők sem fogták vissza magukat. Egyikük azt írta:

Most történt a világbajnokság legjobb jelenete. Hamarosan mindenhol ezt fogjátok látni. Egy hölgy felugrott a mexikói hullámhoz, és elejtette a telefonját, ami lezuhant az alsó szintre. Imádnivaló!”

Mások csak ennyit fűztek hozzá: „A mexikói hullám, ami nagyon rosszul sült el…”, illetve: „Ő biztosan nem vesz részt többé a mexikói hullámban.” Volt, aki mindössze egy döbbent „Úristen!” felkiáltással reagált.

A mérkőzés végül a ráadásban dőlt el. Stephen Eustáquio látványos találatával Kanada 1–0-ra legyőzte Dél-Afrikát, megszerezte története első egyenes kieséses gólját a világbajnokságon, és ezzel bejutott a legjobb 16 közé.

A kanadaiak a nyolcaddöntőben a Hollandia–Marokkó párharc győztesével találkoznak.