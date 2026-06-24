A kolumbiai szurkolók fantasztikus hangulatot teremtettek, és már a találkozó elején felpörögtek az események a foci-vb-n rendezett összecsapáson.
Újabb hős született a foci-vb-n?
A kongóiak majdnem megszerezték a vezetést, amikor Edo Kayembe távoli lövése veszélyesen csapódott kapura, míg a túloldalon Daniel Munoz hagyott ki óriási helyzetet közelről, miután Lionel Mpasi előbb védeni tudta Jhon Arias próbálkozását.
Nem sokkal később Munoz már a hálóba talált, ám az öröm korainak bizonyult, mert a játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt. Kolumbia azonban folyamatos nyomás alatt tartotta ellenfelét, és Mpasinak többször is bravúrt kellett bemutatnia. A kongói hálóőr különösen Luis Díaz lövésénél remekelt, miközben a dél-amerikai együttes már az első félidő közepére öt kaput eltaláló lövésig jutott.
A fölény ellenére a szünetig nem született gól. A második játékrészben sem változott a játék képe: Kolumbia támadott, a kongóiak pedig elsősorban Mpasi kiváló védéseinek köszönhetően tartották magukat. Díaz újabb nagy helyzetet puskázott el, Arias pedig ígéretes pozícióból lőtt mellé.
A döntő pillanat végül a 76. percben érkezett el: Daniel Munoz egy pontos befejezéssel a kapuba lőtt, megszerezve ezzel második gólját a tornán, és egyben a mérkőzés egyetlen találatát is. Kolumbia ezt követően még kétszer is betalált Luis Díaz révén, de az egyik gólt szabálytalanság, a másikat les miatt érvénytelenítették.
A hajrában ugyan akadt néhány izgalmas pillanat a kolumbiai kapu előtt, de a dél-amerikaiak végül megőrizték előnyüket, és teljesen megérdemelten szerezték meg a három pontot.
A sikerrel Kolumbia a K csoport élére ugrott, két ponttal megelőzve Portugáliát. A csoportkör zárófordulójában éppen a portugálokkal találkoznak, és egy győzelem vagy akár egy döntetlen is elegendő lehet számukra az első hely megszerzéséhez. A Kongói Demokratikus Köztársaság eközben Üzbegisztán ellen próbálja megszerezni története első világbajnoki győzelmét.
A mérkőzés legjobbjának ugyanakkor a vesztes csapat kapusát, Lionel Mpasit választották, aki számos nagy védéssel tartotta versenyben a kongói válogatottat.
Világbajnokság, K-csoport, 2. forduló
Kolumbia–Kongói DK 1–0 (0–0)
Gólszerző: Munoz (76.)
Guadalajara, Guadalajara Stadion, 45 358 néző. Vezette: Maurizio Mariani (olasz)
Kolumbia: Vargas – Munoz, D. Sánchez, Lucumi, Mojica – Lerma, Puerta – Arias (Rios, 78.), J. Rodríguez (Quintero, 58.), L. Díaz – L. Suárez (J. Córdoba, 58.). Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo
Kongói DK: Mpasi – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku (J. Kayembe, 72.) – Mukau (Sadiki, a szünetben), Moutoussamy (Mbuku, 82.), E. Kayembe (Pickel, 72.) – Wissa, Bakambu (Banza, 57.). Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre