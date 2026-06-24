A kolumbiai szurkolók fantasztikus hangulatot teremtettek, és már a találkozó elején felpörögtek az események a foci-vb-n rendezett összecsapáson.

Kolumbia nagy csatában győzte le Kongót a foci-vb-n

Fotó: ULISES RUIZ / AFP

Újabb hős született a foci-vb-n?

A kongóiak majdnem megszerezték a vezetést, amikor Edo Kayembe távoli lövése veszélyesen csapódott kapura, míg a túloldalon Daniel Munoz hagyott ki óriási helyzetet közelről, miután Lionel Mpasi előbb védeni tudta Jhon Arias próbálkozását.

Nem sokkal később Munoz már a hálóba talált, ám az öröm korainak bizonyult, mert a játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt. Kolumbia azonban folyamatos nyomás alatt tartotta ellenfelét, és Mpasinak többször is bravúrt kellett bemutatnia. A kongói hálóőr különösen Luis Díaz lövésénél remekelt, miközben a dél-amerikai együttes már az első félidő közepére öt kaput eltaláló lövésig jutott.

A fölény ellenére a szünetig nem született gól. A második játékrészben sem változott a játék képe: Kolumbia támadott, a kongóiak pedig elsősorban Mpasi kiváló védéseinek köszönhetően tartották magukat. Díaz újabb nagy helyzetet puskázott el, Arias pedig ígéretes pozícióból lőtt mellé.

A döntő pillanat végül a 76. percben érkezett el: Daniel Munoz egy pontos befejezéssel a kapuba lőtt, megszerezve ezzel második gólját a tornán, és egyben a mérkőzés egyetlen találatát is. Kolumbia ezt követően még kétszer is betalált Luis Díaz révén, de az egyik gólt szabálytalanság, a másikat les miatt érvénytelenítették.

A hajrában ugyan akadt néhány izgalmas pillanat a kolumbiai kapu előtt, de a dél-amerikaiak végül megőrizték előnyüket, és teljesen megérdemelten szerezték meg a három pontot.

A sikerrel Kolumbia a K csoport élére ugrott, két ponttal megelőzve Portugáliát. A csoportkör zárófordulójában éppen a portugálokkal találkoznak, és egy győzelem vagy akár egy döntetlen is elegendő lehet számukra az első hely megszerzéséhez. A Kongói Demokratikus Köztársaság eközben Üzbegisztán ellen próbálja megszerezni története első világbajnoki győzelmét.

A mérkőzés legjobbjának ugyanakkor a vesztes csapat kapusát, Lionel Mpasit választották, aki számos nagy védéssel tartotta versenyben a kongói válogatottat.