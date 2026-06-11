A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első nyolc részben olvashattak már a legelső gólról a tornák történetében, de volt szó már a sorozatban egy tragikus sorsú zseniről, akit a Gestapo öletett meg, és persze nem mehettünk el szó nélkül az Aranycsapat tragédiája mellett sem. Írtunk Maradona zsenijéről és egy elképesztő gólörömről, majd Roberto Baggio tizenegyes-tragédiájáról, amely sírba lökte az olasz reményeket.A 2006-os világbajnokság legnagyobb sztorija nem lehet más, mint a döntő ikonikus, hírhedt pillanata, amikor a meccs után visszavonuló Zinédine Zidane lefejelte Marco Materazzit, majd csapata elbukta a finálét. A 2022-es vb Messi zsenialitásáról marad emlékezetes, lássuk, hogy menetelt a csúcs felé a nyolcszoros aranylabdás.
22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig
A mérkőzést megelőzően mindenki Lionel Messi és Kylian Mbappé párharcáról beszélt. Mbappé már világbajnokként érkezett Katarba, miután négy évvel korábban Oroszországban a francia aranyérem egyik főszereplője volt. Messi ezzel szemben ötödik világbajnokságán szerepelt, és sokan úgy vélték, ez lehet az utolsó esélye arra, hogy megszerezze az egyetlen hiányzó trófeát pályafutásából.
Argentína útja korántsem volt zökkenőmentes. A torna egyik legnagyobb meglepetéseként Szaúd-Arábia ellen vereséggel kezdett, de ezt követően legyőzte Mexikót és Lengyelországot, így megnyerte csoportját. A nyolcaddöntőben Ausztrália ugyan majdnem visszajött a mérkőzésbe, de Emiliano Martínez kulcsvédése megőrizte a továbbjutást. A hollandok elleni negyeddöntő pedig már előrevetítette a finálé drámáját: Argentína 2–0-s vezetése után a hollandok a 101. percben egyenlítettek, végül tizenegyesek döntöttek, ahol ismét Martínez lett a hős. Az elődöntőben aztán Horvátország ellen 3–0-s siker következett.
Franciaország közben számos sérüléssel küzdött. Karim Benzema, N'Golo Kanté és Paul Pogba sem lehetett ott a tornán, ám Didier Deschamps csapata ennek ellenére magabiztosan jutott el a döntőig. Ausztrália, Dánia, Lengyelország, Anglia és Marokkó legyőzésével ismét vb-fináléba került, és sorozatban második világbajnoki címére hajtott.
A történelemkönyvek minden idők egyik legnagyobb vb-döntőjeként őrzik ezt a találkozót. Érdekes módon azonban az első hatvan percben úgy tűnt, hogy egyáltalán nem lesz szoros mérkőzés. Argentína uralta a játékot, Franciaország pedig az első órában még kapura lövésig sem jutott.
Mbappé mesterhármasa is kevés volt
A 23. percben Messi büntetőből szerzett vezetést, majd a 36. percben egy gyönyörű kontratámadás végén Ángel Di María növelte az előnyt. Az argentin szurkolók már a lelátón ünnepeltek, amikor a mérkőzés váratlan fordulatot vett. A 80. percben Mbappé értékesített egy büntetőt, majd alig egy perccel később egy tökéletes mozdulattal lőtt gólt, és hirtelen 2–2 lett az állás.
A hosszabbításban Messi ismét előnyhöz juttatta Argentínát, miután közelről a hálóba lőtt, de Franciaország nem adta fel. A 118. percben Mbappé újabb büntetőt váltott gólra.
A hosszabbítás ráadásában Randal Kolo Muani ziccerben törhetett kapura, ám Emiliano Martínez elképesztő reflexmozdulattal, bal lábbal védett. Ez a jelenet később a döntő egyik ikonikus pillanata lett.
A tizenegyespárbajban ismét Martínez került főszerepbe: kivédte Kingsley Coman lövését, majd pszichológiai nyomás alá helyezte Aurélien Tchouaménit is, aki mellé lőtt. Végül Gonzalo Montiel értékesítette a győztes büntetőt, így Argentína 1986 után ismét világbajnok lett.
Messi felemelhette a világbajnoki trófeát, és ezzel pályafutásának utolsó nagy hiányzó darabját is megszerezte.
„Hihetetlen volt. Attól a naptól kezdve minden megváltozott számomra. Végre elértük azt, amiről olyan sokat álmodtunk, azt, amire egész pályafutásomban vágytam. És végül sikerült” – mondta Messi, aki sokak szerint ezzel lezárta a vitát: ő minden idők legjobbja, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo és a többiek előtt.
Messi a döntőben a 26. világbajnoki mérkőzését játszotta, amivel minden idők legtöbb vb-meccset játszó futballistája lett, megelőzve a német Lothar Matthäust.
Mbappé mindössze a második játékos lett a történelemben, aki mesterhármast szerzett világbajnoki döntőben. Az első Geoff Hurst volt az 1966-os fináléban.
Messi világbajnoki trófeával készült Instagram-posztja rekordot döntött: rövid idő alatt a közösségi oldal történetének legtöbb kedvelést kapott bejegyzésévé vált. Néhány órán belül 65 millió lájkot gyűjtött, később pedig már 75 millió fölé emelkedett.
Csütörtök este már a 2026-os világbajnokság meccseit nézhetjük, ahol Messi az utolsó tangóra készül: a kérdés az, hogy lehet-e belőle kétszeres világbajnok.
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