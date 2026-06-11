A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első nyolc részben olvashattak már a legelső gólról a tornák történetében, de volt szó már a sorozatban egy tragikus sorsú zseniről, akit a Gestapo öletett meg, és persze nem mehettünk el szó nélkül az Aranycsapat tragédiája mellett sem. Írtunk Maradona zsenijéről és egy elképesztő gólörömről, majd Roberto Baggio tizenegyes-tragédiájáról, amely sírba lökte az olasz reményeket.A 2006-os világbajnokság legnagyobb sztorija nem lehet más, mint a döntő ikonikus, hírhedt pillanata, amikor a meccs után visszavonuló Zinédine Zidane lefejelte Marco Materazzit, majd csapata elbukta a finálét. A 2022-es vb Messi zsenialitásáról marad emlékezetes, lássuk, hogy menetelt a csúcs felé a nyolcszoros aranylabdás.

Eljött a nap: a foci-vb 2026-os rajtjára már nem kell sokat várni

Fotó: KEITA IIJIMA / Yomiuri

22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig

A mérkőzést megelőzően mindenki Lionel Messi és Kylian Mbappé párharcáról beszélt. Mbappé már világbajnokként érkezett Katarba, miután négy évvel korábban Oroszországban a francia aranyérem egyik főszereplője volt. Messi ezzel szemben ötödik világbajnokságán szerepelt, és sokan úgy vélték, ez lehet az utolsó esélye arra, hogy megszerezze az egyetlen hiányzó trófeát pályafutásából.

Argentína útja korántsem volt zökkenőmentes. A torna egyik legnagyobb meglepetéseként Szaúd-Arábia ellen vereséggel kezdett, de ezt követően legyőzte Mexikót és Lengyelországot, így megnyerte csoportját. A nyolcaddöntőben Ausztrália ugyan majdnem visszajött a mérkőzésbe, de Emiliano Martínez kulcsvédése megőrizte a továbbjutást. A hollandok elleni negyeddöntő pedig már előrevetítette a finálé drámáját: Argentína 2–0-s vezetése után a hollandok a 101. percben egyenlítettek, végül tizenegyesek döntöttek, ahol ismét Martínez lett a hős. Az elődöntőben aztán Horvátország ellen 3–0-s siker következett.

Franciaország közben számos sérüléssel küzdött. Karim Benzema, N'Golo Kanté és Paul Pogba sem lehetett ott a tornán, ám Didier Deschamps csapata ennek ellenére magabiztosan jutott el a döntőig. Ausztrália, Dánia, Lengyelország, Anglia és Marokkó legyőzésével ismét vb-fináléba került, és sorozatban második világbajnoki címére hajtott.