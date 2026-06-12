Mexikó után Dél-Korea is győzelemmel indította a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot, miután magyar idő szerint péntek hajnalban 2-1-es győzelmet aratott Csehország ellen. Utóbbi a 67. percig vezetett is, de aztán jött az egyenlítés, majd a foci-vb első játéknapjának hőse. O Hjon Gju nem teljesen egészségesen lépett pályára, de vállalta a játékot, és végül eldöntötte a mérkőzést.

A comeback for Korea Republic. 🇰🇷#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2026