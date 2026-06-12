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Elszabadult a pokol a vb-nyitányon
Már a labdarúgó-világbajnokság első napját sem úsztuk meg botrány nélkül. Magyar idő szerint csütörtök este Mexikó Dél-Afrika ellen lépett pályára a foci-vb első mérkőzésén, de közben és utána is tüntetők csaptak össze a helyi rendőrökkel.
Lázasan vált hőssé a koreaiak focistája
Mexikó után Dél-Korea is győzelemmel indította a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot, miután magyar idő szerint péntek hajnalban 2-1-es győzelmet aratott Csehország ellen. Utóbbi a 67. percig vezetett is, de aztán jött az egyenlítés, majd a foci-vb első játéknapjának hőse. O Hjon Gju nem teljesen egészségesen lépett pályára, de vállalta a játékot, és végül eldöntötte a mérkőzést.
Szoboszlai csapattársa lemarad a vb-ről
A Liverpool középpályása, Endó Vataru sérülés miatt az utolsó pillanatban kikerült a japán válogatott vb-keretéből, és a visszavonulását is bejelentette – a helyére Macsino Suto került be. A címvédő argentinoknál a sérült Leonardo Balerdit Tóth Alex bournemouth-i csapattársa, Marcos Senesi váltotta. A vb-re 12 év után visszatérő bosnyák válogatottból Nidal Celik esett ki, helyette Arjan Malic szerepelhet majd.
A 20 év után visszatérő csehek nagy pofont kaptak
A 20 év után újra vb-résztvevő cseh válogatott ugyan vezetett Dél-Korea ellen, ám Szon Hung Minék fordítani tudtak, 2-1-es győzelmükkel pedig nagy lépést tettek a továbbjutás felé az A csoportban.