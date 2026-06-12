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Sport

Elszabadult a pokol a foci-vb megnyitóján: erre a rendőrök sem voltak felkészülve

Rendkívüli

Felfoghatatlan tragédia: nyolc ember halt meg az M1-esen péntek hajnalban

Elszabadult a pokol a vb-nyitányon
2026.06.12. 09:27
Lázasan vált hőssé a koreaiak focistája
2026.06.12. 09:24
Szoboszlai csapattársa lemarad a vb-ről
2026.06.12. 09:20
A 20 év után visszatérő csehek nagy pofont kaptak
2026.06.12. 09:15
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Folytatódik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság, magyar idő szerint péntek este a társházigazda Kanada is bemutatkozik a tornán. Élő hírfolyamunkban a foci-vb második napjának legfontosabb eseményeit, nyilatkozatait, érdekességeit és kulisszatitkait gyűjtjük össze egy helyen.

Kövesse velünk a világbajnokság második napjának legfontosabb eseményeit!

 

09:27
2026. június 12.
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Elszabadult a pokol a vb-nyitányon

Már a labdarúgó-világbajnokság első napját sem úsztuk meg botrány nélkül. Magyar idő szerint csütörtök este Mexikó Dél-Afrika ellen lépett pályára a foci-vb első mérkőzésén, de közben és utána is tüntetők csaptak össze a helyi rendőrökkel.

09:24
2026. június 12.
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Lázasan vált hőssé a koreaiak focistája

Mexikó után Dél-Korea is győzelemmel indította a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot, miután magyar idő szerint péntek hajnalban 2-1-es győzelmet aratott Csehország ellen. Utóbbi a 67. percig vezetett is, de aztán jött az egyenlítés, majd a foci-vb első játéknapjának hőse. O Hjon Gju nem teljesen egészségesen lépett pályára, de vállalta a játékot, és végül eldöntötte a mérkőzést.

09:20
2026. június 12.
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Szoboszlai csapattársa lemarad a vb-ről

A Liverpool középpályása, Endó Vataru sérülés miatt az utolsó pillanatban kikerült a japán válogatott vb-keretéből, és a visszavonulását is bejelentette – a helyére Macsino Suto került be. A címvédő argentinoknál a sérült Leonardo Balerdit Tóth Alex bournemouth-i csapattársa, Marcos Senesi váltotta. A vb-re 12 év után visszatérő bosnyák válogatottból Nidal Celik esett ki, helyette Arjan Malic szerepelhet majd.

(FILES) Japan's midfielder #06 Wataru Endo passes the ball during the Qatar 2023 AFC Asian Cup football match between Bahrain and Japan at al-Thumama Stadium in Doha on January 31, 2024. Japan captain Wataru Endo was ruled out of the World Cup with injury and announced his international retirement on June 12, 2026, three days before his team's opener against the Netherlands. (Photo by HECTOR RETAMAL / AFP)
A Liverpool játékosa Endó Vataru nem játszhat a foci-vb-n
Fotó: HECTOR RETAMAL / AFP

 

09:15
2026. június 12.
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A 20 év után visszatérő csehek nagy pofont kaptak

A 20 év után újra vb-résztvevő cseh válogatott ugyan vezetett Dél-Korea ellen, ám Szon Hung Minék fordítani tudtak, 2-1-es győzelmükkel pedig nagy lépést tettek a továbbjutás felé az A csoportban.

Czech Republic's defender #06 Stepan Chaloupek, South Korea's midfielder #11 Hwang Hee-chan and Czech Republic's midfielder #22 Tomas Soucek fight for the ball during the 2026 World Cup Group A football match between South Korea and the Czech Republic at the Guadalajara Stadium in Zapopan on June 11, 2026. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)
Dél-Korea legyőzte Csehországot a foci-vb A csoportjának második meccsén
Fotó: ULISES RUIZ / AFP

 

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