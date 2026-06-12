Mint arról beszámoltunk, nem múlt el botrányok nélkül a 2026-os foci-vb nyitómérkőzése, mely során Mexikó 2-0-s győzelmet aratott Dél-Afrika ellen. A találkozót megelőzően egy elképesztő tüntetés zajlott le Mexikóvárosban, s több lap is beszámolt arról, hogy a helyszínen szívrohamot kapott egy kilátogató szurkoló.
Tragédia árnyékolja be a foci-vb nyitányát
A Daily Star beszámolója szerint csütörtökön, a mexikóvárosi stadionnál váratlanul összeesett egy 81 éves szurkoló, aki, mint később kiderült, szívrohamot kapott. Az eset mindössze néhány órával a Mexikó-Dél-Afrika csoportmérkőzés előtt történt, s bár a korábbi sajtóhírek stabil állapotról számoltak be, az imént említett oldal már azt írta, hogy a 81 éves drukker sajnálatos módon meghalt.
Az internetre feltöltött sokkoló felvételeken jól látszik, ahogy több mentős is igyekszik megmenti a férfi életét, végül a helyi kardiológiai intézménybe is elszállították, de ott halottnak nyilvánították.
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