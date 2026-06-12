Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Sport

Elszabadult a pokol a foci-vb megnyitóján: erre a rendőrök sem voltak felkészülve

Rendkívüli

Felfoghatatlan tragédia: nyolc ember halt meg az M1-esen péntek hajnalban

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Tragédia árnyékolja be a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyitányát. Sajtóhírek szerint egy 81 éves német szurkoló szívrohamot kapott a Mexikó-Dél-Afrika foci-vb csoportmérkőzése előtt, az életét pedig már nem tudták megmenteni.

Mint arról beszámoltunk, nem múlt el botrányok nélkül a 2026-os foci-vb nyitómérkőzése, mely során Mexikó 2-0-s győzelmet aratott Dél-Afrika ellen. A találkozót megelőzően egy elképesztő tüntetés zajlott le Mexikóvárosban, s több lap is beszámolt arról, hogy a helyszínen szívrohamot kapott egy kilátogató szurkoló.

A 2026-os foci-vb egyik nyitóceremóniája
A 2026-os foci-vb egyik nyitóceremóniája
Fotó: EYEPIX / NurPhoto

Tragédia árnyékolja be a foci-vb nyitányát

A Daily Star beszámolója szerint csütörtökön, a mexikóvárosi stadionnál váratlanul összeesett egy 81 éves szurkoló, aki, mint később kiderült, szívrohamot kapott. Az eset mindössze néhány órával a Mexikó-Dél-Afrika csoportmérkőzés előtt történt, s bár a korábbi sajtóhírek stabil állapotról számoltak be, az imént említett oldal már azt írta, hogy a 81 éves drukker sajnálatos módon meghalt.

Az internetre feltöltött sokkoló felvételeken jól látszik, ahogy több mentős is igyekszik megmenti a férfi életét, végül a helyi kardiológiai intézménybe is elszállították, de ott halottnak nyilvánították.

  • Kapcsolódó tartalom

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!