Mint arról beszámoltunk, nem múlt el botrányok nélkül a 2026-os foci-vb nyitómérkőzése, mely során Mexikó 2-0-s győzelmet aratott Dél-Afrika ellen. A találkozót megelőzően egy elképesztő tüntetés zajlott le Mexikóvárosban, s több lap is beszámolt arról, hogy a helyszínen szívrohamot kapott egy kilátogató szurkoló.

A 2026-os foci-vb egyik nyitóceremóniája

Fotó: EYEPIX / NurPhoto

Tragédia árnyékolja be a foci-vb nyitányát

A Daily Star beszámolója szerint csütörtökön, a mexikóvárosi stadionnál váratlanul összeesett egy 81 éves szurkoló, aki, mint később kiderült, szívrohamot kapott. Az eset mindössze néhány órával a Mexikó-Dél-Afrika csoportmérkőzés előtt történt, s bár a korábbi sajtóhírek stabil állapotról számoltak be, az imént említett oldal már azt írta, hogy a 81 éves drukker sajnálatos módon meghalt.

Az internetre feltöltött sokkoló felvételeken jól látszik, ahogy több mentős is igyekszik megmenti a férfi életét, végül a helyi kardiológiai intézménybe is elszállították, de ott halottnak nyilvánították.

An 81-year-old football enthusiast tragically passed away outside the Azteca Stadium ahead of the World Cup opening match, following a heart attack.

The elderly German supporter collapsed and suffered cardiac arrest just hours before co-hosts Mexico triumphed over South Africa… pic.twitter.com/CpZlQJ0wW2 — Jenisys Play 🐺🩸 (@JenisysPlay) June 12, 2026