A megrázó jelenet akkor történt, amikor Tomas Soucek a mexikóiak rekorddöntő kapusát, Guillermo Ochoát próbálta letámadni a foci-vb A csoportjában rendezett összecsapáson.

Souceket hordágyon vitték le a pályáról a foci-vb-n

Fotó: CARL DE SOUZA / AFP

Mi okozta a szörnyű sérülést a foci-vb-n?

A televíziós közvetítés felvételein jól látható volt, ahogy a cseh középpályás rosszul lép, a bokája maga alá fordul, majd azonnal a földre zuhan és fájdalmasan vergődik.

A játékosok azonnal a segítségére siettek, a játékvezető pedig rögtön megállította a mérkőzést. Az orvosi stáb perceken át ápolta a földön fekvő Souceket, miközben a stadionban és a képernyők előtt ülők is aggódva figyelték az eseményeket.

Thomas Soucek looked to have suffered a serious injury as Czechia exited the World Cup this morning. Hopefully it is better than feared otherwise Soucek may be out until the new year before he can help West Ham return to the Prem. pic.twitter.com/fQg8PrPOGc — WHU_EastEndPride (@WHUEastEndPride) June 25, 2026

Állapota miatt azonnal hordágyat kértek a pályára, végül csapattársai segítették le a játéktérről. A háttérben újabb hordágy várta, hogy további vizsgálatokra szállítsák el az Azteca Stadionban.

A sérülés különösen fájdalmas pillanatban érkezett a cseh válogatott számára. Mexikó ugyanis 3–0-ra legyőzte európai riválisát Mexikóvárosban, ezzel búcsúra kényszerítve a cseheket a tornától.

Egyelőre nem ismert, milyen súlyos sérülést szenvedett a 31 éves futballista, de a helyszíni és televíziós felvételek alapján nem sok jóval kecsegtet a helyzet. A játékos számára különösen nehéz időszak ez, hiszen klubcsapata, a West Ham az előző idény végén kiesett a Premier League-ből.

Az is kérdéses, hogy a középpályás a következő szezonban is a londoni együttesnél marad-e, amely immár a másodosztályban szerepel majd. Souceket ugyanakkor továbbra is szerződés köti a klubhoz, így a sérülésének pontos diagnózisa nemcsak a válogatott, hanem a West Ham jövőbeli tervei szempontjából is kulcsfontosságú lehet.