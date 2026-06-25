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Foci-vb 2026

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Szívszorító képsorok. Súlyos sérülést szenvedett a cseh válogatott és a West Ham United középpályása, Tomas Soucek a Mexikó elleni (0-3) csoportmérkőzésen a foci-vb-n. A rutinos futballistát hordágyon kellett levinni a pályáról, miután egy szerencsétlen mozdulat következtében kifordult a bokája.

A megrázó jelenet akkor történt, amikor Tomas Soucek a mexikóiak rekorddöntő kapusát, Guillermo Ochoát próbálta letámadni a foci-vb A csoportjában rendezett összecsapáson.

Souceket hordágyon vitték le a pályáról a foci-vb-n
Souceket hordágyon vitték le a pályáról a foci-vb-n
Fotó: CARL DE SOUZA / AFP

Mi okozta a szörnyű sérülést a foci-vb-n?

A televíziós közvetítés felvételein jól látható volt, ahogy a cseh középpályás rosszul lép, a bokája maga alá fordul, majd azonnal a földre zuhan és fájdalmasan vergődik.

A játékosok azonnal a segítségére siettek, a játékvezető pedig rögtön megállította a mérkőzést. Az orvosi stáb perceken át ápolta a földön fekvő Souceket, miközben a stadionban és a képernyők előtt ülők is aggódva figyelték az eseményeket.

Állapota miatt azonnal hordágyat kértek a pályára, végül csapattársai segítették le a játéktérről. A háttérben újabb hordágy várta, hogy további vizsgálatokra szállítsák el az Azteca Stadionban.

A sérülés különösen fájdalmas pillanatban érkezett a cseh válogatott számára. Mexikó ugyanis 3–0-ra legyőzte európai riválisát Mexikóvárosban, ezzel búcsúra kényszerítve a cseheket a tornától. 

Egyelőre nem ismert, milyen súlyos sérülést szenvedett a 31 éves futballista, de a helyszíni és televíziós felvételek alapján nem sok jóval kecsegtet a helyzet. A játékos számára különösen nehéz időszak ez, hiszen klubcsapata, a West Ham az előző idény végén kiesett a Premier League-ből.

Az is kérdéses, hogy a középpályás a következő szezonban is a londoni együttesnél marad-e, amely immár a másodosztályban szerepel majd. Souceket ugyanakkor továbbra is szerződés köti a klubhoz, így a sérülésének pontos diagnózisa nemcsak a válogatott, hanem a West Ham jövőbeli tervei szempontjából is kulcsfontosságú lehet.

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