A megrázó jelenet akkor történt, amikor Tomas Soucek a mexikóiak rekorddöntő kapusát, Guillermo Ochoát próbálta letámadni a foci-vb A csoportjában rendezett összecsapáson.
Mi okozta a szörnyű sérülést a foci-vb-n?
A televíziós közvetítés felvételein jól látható volt, ahogy a cseh középpályás rosszul lép, a bokája maga alá fordul, majd azonnal a földre zuhan és fájdalmasan vergődik.
A játékosok azonnal a segítségére siettek, a játékvezető pedig rögtön megállította a mérkőzést. Az orvosi stáb perceken át ápolta a földön fekvő Souceket, miközben a stadionban és a képernyők előtt ülők is aggódva figyelték az eseményeket.
Állapota miatt azonnal hordágyat kértek a pályára, végül csapattársai segítették le a játéktérről. A háttérben újabb hordágy várta, hogy további vizsgálatokra szállítsák el az Azteca Stadionban.
A sérülés különösen fájdalmas pillanatban érkezett a cseh válogatott számára. Mexikó ugyanis 3–0-ra legyőzte európai riválisát Mexikóvárosban, ezzel búcsúra kényszerítve a cseheket a tornától.
Egyelőre nem ismert, milyen súlyos sérülést szenvedett a 31 éves futballista, de a helyszíni és televíziós felvételek alapján nem sok jóval kecsegtet a helyzet. A játékos számára különösen nehéz időszak ez, hiszen klubcsapata, a West Ham az előző idény végén kiesett a Premier League-ből.
Az is kérdéses, hogy a középpályás a következő szezonban is a londoni együttesnél marad-e, amely immár a másodosztályban szerepel majd. Souceket ugyanakkor továbbra is szerződés köti a klubhoz, így a sérülésének pontos diagnózisa nemcsak a válogatott, hanem a West Ham jövőbeli tervei szempontjából is kulcsfontosságú lehet.