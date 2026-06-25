A mexikóiak már a találkozó előtt biztos továbbjutónak számítottak, és az is eldőlt, hogy az A csoport élén végeznek a foci-vb-n. A csehek számára azonban létfontosságú lett volna a pontszerzés, így ők kezdtek agresszívebben Mexikóvárosban.
Mexikó megállíthatatlan a foci-vb-n, Ochoa is történelmet írt
Az első nagy helyzet Denis Visinsky előtt adódott, aki a 8. percben csak kevéssel tévesztette el a kaput. A házigazdák azonban fokozatosan átvették az irányítást, és a második félidőben eldöntötték a találkozót.
Az 55. percben Mateo Chavez lépett ki remek ütemben a védők mögött, majd higgadtan a hálóba gurított. Hat perccel később Julian Quinones közelről növelte az előnyt, amivel gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés.
A mexikói szurkolók örömét tovább fokozta, hogy a 78. percben pályára lépett a 40 éves Guillermo Ochoa. A legendás kapus ezzel már a hatodik világbajnokságán szerepelt. A hosszabbításban Alvaro Fidalgo is betalált, beállítva a 3–0-s végeredményt.
A statisztikák szerint Mexikó története során először nyerte meg mindhárom csoportmérkőzését egy világbajnokságon, és 1970 óta először zárta a teljes csoportkört kapott gól nélkül.
A mérkőzés legjobbjának Mateo Chavezt választották.
Világbajnokság, 3. forduló, A-csoport
Csehország–Mexikó 0–3 (0–0)
Gólszerző: M. Chávez (55.), Quinones (61.), Fidalgo (90+4.)
Mexikóváros, Azték Stadion, 80 824 néző. Vezette: Yael Falcón Pérez (argentin)
Csehország: Kovár – Holes (Soucek, 64., majd Sojka, 87.)), Hranác, Krejcí – Coufal, Sadílek, Cerv (Chory, 87.), Doudera – Sulc, Visinsky (Provod, 56.) – Hlozek (Schick, 64.). Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek
Mexikó: Rangel (Ochoa, 78.) – J. Sánchez, Reyes, Montes, M. Chávez (Gallardo, 78.) – Mora (Fidalgo, 72.), E. Álvarez, Romo (O. Vargas, 63.) – Alvarado, G. Martínez (S. Giménez, 63.), Quinones. Szövetségi kapitány: Javier Aguirre
Dél-Afrika történelmi továbbjutása
Monterreyben a labdabirtoklás ugyan nagyrészt Dél-Koreánál volt, a továbbjutást érő találatot mégis Dél-Afrika szerezte meg.
A Bafana Bafana már az első félidőben is veszélyesebben futballozott. Thapelo Maseko egy ígéretes kontrát vezetett, amelyet az utolsó pillanatban állítottak meg a koreai védők, később pedig Kim Szung Gju kapusnak két nagy védést is be kellett mutatnia.
A szünet után Hong Mjung Bo szövetségi kapitány három cserével próbálta felrázni csapatát, köztük pályára küldte a legnagyobb sztárt, Szon Hung Mint is. A vezető gólt mégis a dél-afrikaiak szerezték meg.
A 63. percben Teshpang Moremi húzott el a bal oldalon, majd visszagurított labdáját Maseko vette át, és bal lábbal a rövid sarokba lőtt. Mint később kiderült, ez jelentette a győztes találatot.
Dél-Afrika ezzel csoportmásodikként jutott tovább, és június 28-án Los Angelesben Kanada ellen lép pályára a nyolcaddöntőért.
A 22 éves és 225 napos Thapelo Maseko a második legfiatalabb dél-afrikai gólszerző lett a világbajnokságok történetében.
A csalódott dél-koreai szövetségi kapitány, Hong Mjung Bo magára vállalta a felelősséget:
Úgy gondolom, a játékosok mindent megtettek a pályán, de csalódást keltő, hogy mi kaptuk az első gólt. A rossz eredményért pedig engem terhel a felelősség vezetőedzőként.”
A történelmi sikert elérő dél-afrikai kapitány, Hugo Broos nehezen találta a szavakat:
„Nehéz szavakba önteni, mit érzek most. Fantasztikus élmény. Nagyon jól játszottunk és helyzeteket alakítottunk ki. Taktikailag kiválóak voltunk, Dél-Korea pedig nem találta meg azokat a területeket, amelyeket keresett. Megszereztük a gólt, aztán következett húsz perc rendkívül magas pulzussal. Az, amit az elmúlt öt évben együtt felépítettünk, egészen elképesztő. Ha ilyen hosszú ideig dolgozol együtt egy csapattal, különleges kapcsolat alakul ki. Már nemcsak edző és játékosok vagyunk, hanem barátok is. Most egyszerűen élveznünk kell ezt a pillanatot.”
A győztes gólt szerző Maseko pedig a kétkedőknek is üzent:
Hihetetlen, olyan, mintha álmodnék. Köszönöm a szurkolóknak, mert mindent beleadtak. Ez azoké is, akik hittek bennünk, és azoké is, akik nem. Sokan nem bíztak bennünk. Nehéz időszakokon mentünk keresztül, de ez a csapat megmutatta, hogy mire képes, és milyen erős valójában.”
A találkozó legjobbjának szintén Thapelo Masekót választották.
Világbajnokság, 3. forduló, A-csoport
Dél-Afrika–Dél-Korea 1–0 (0–0)
Gólszerző: Maseko (63.)
Monterrey, Monterrey Stadion, 51 243 néző. Vezette: Facundo Tello (argentin)
Dél-Afrika: R. Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Mbatha, Sithole – Maseko, Mofokeng (J. Adams, 80.), Appollis (Moremi, 62.) – Makgopa (Rayners, 75.). Szövetségi kapitány: Hugo Broos (belga)
Dél-Korea: Kim Szung Gju – I Han Bom, Kim Min Dzse (Pak Dzsin Szop, 66.), I Ki Hjuk – Szol Jung Vu, Pek Szung Ho (Kim Dzsin Gju, a szünetben), Hvang In Bom, I Te Szok (Castrop, a szünetben) – I Kang In, Hvang Hi Csan (Szon Hung Min, a szünetben) – O Hjon Gju (Cso Ku Szung, 74.). Szövetségi kapitány: Hong Mjung Bo
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