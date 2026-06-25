A mexikóiak már a találkozó előtt biztos továbbjutónak számítottak, és az is eldőlt, hogy az A csoport élén végeznek a foci-vb-n. A csehek számára azonban létfontosságú lett volna a pontszerzés, így ők kezdtek agresszívebben Mexikóvárosban.

Guillermo Ochoa történelmet ír a foci-vb-n

Fotó: CARL DE SOUZA / AFP

Mexikó megállíthatatlan a foci-vb-n, Ochoa is történelmet írt

Az első nagy helyzet Denis Visinsky előtt adódott, aki a 8. percben csak kevéssel tévesztette el a kaput. A házigazdák azonban fokozatosan átvették az irányítást, és a második félidőben eldöntötték a találkozót.

Az 55. percben Mateo Chavez lépett ki remek ütemben a védők mögött, majd higgadtan a hálóba gurított. Hat perccel később Julian Quinones közelről növelte az előnyt, amivel gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés.

A mexikói szurkolók örömét tovább fokozta, hogy a 78. percben pályára lépett a 40 éves Guillermo Ochoa. A legendás kapus ezzel már a hatodik világbajnokságán szerepelt. A hosszabbításban Alvaro Fidalgo is betalált, beállítva a 3–0-s végeredményt.

A statisztikák szerint Mexikó története során először nyerte meg mindhárom csoportmérkőzését egy világbajnokságon, és 1970 óta először zárta a teljes csoportkört kapott gól nélkül.

A mérkőzés legjobbjának Mateo Chavezt választották.

Világbajnokság, 3. forduló, A-csoport

Csehország–Mexikó 0–3 (0–0)

Gólszerző: M. Chávez (55.), Quinones (61.), Fidalgo (90+4.)

Mexikóváros, Azték Stadion, 80 824 néző. Vezette: Yael Falcón Pérez (argentin)

Csehország: Kovár – Holes (Soucek, 64., majd Sojka, 87.)), Hranác, Krejcí – Coufal, Sadílek, Cerv (Chory, 87.), Doudera – Sulc, Visinsky (Provod, 56.) – Hlozek (Schick, 64.). Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek

Mexikó: Rangel (Ochoa, 78.) – J. Sánchez, Reyes, Montes, M. Chávez (Gallardo, 78.) – Mora (Fidalgo, 72.), E. Álvarez, Romo (O. Vargas, 63.) – Alvarado, G. Martínez (S. Giménez, 63.), Quinones. Szövetségi kapitány: Javier Aguirre

Dél-Afrika történelmi továbbjutása

Monterreyben a labdabirtoklás ugyan nagyrészt Dél-Koreánál volt, a továbbjutást érő találatot mégis Dél-Afrika szerezte meg.

A Bafana Bafana már az első félidőben is veszélyesebben futballozott. Thapelo Maseko egy ígéretes kontrát vezetett, amelyet az utolsó pillanatban állítottak meg a koreai védők, később pedig Kim Szung Gju kapusnak két nagy védést is be kellett mutatnia.