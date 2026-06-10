A foci-vb 2026 egyik házigazdája, a mexikói válogatott ismét felkészül a labdarúgás legnagyobb tornájának kezdetére, abban a reményben, hogy nemcsak történelmet ír, hanem végre megtöri a régóta fennálló átkot is. Amellett, hogy az első ország lesz, amely háromszor rendezi meg a világbajnokságot, és az ikonikus Azteca Stadion – amelyet a torna idejére hivatalosan Mexico City Stadionnak neveztek át – az egyetlen stadion lesz, amely valaha három világbajnokság nyitómérkőzésének adott otthont, az El Tri egy másik egyedülálló különbséggel is büszkélkedhet: ez az a válogatott, amely a legtöbbször szerepelt világbajnokság nyitómérkőzésén.

A foci-vb 2026 csütörtökön végre elrajtol

Fotó: CARLOS A. MORENO / ANADOLU

A foci-vb 2026 első meccsét Mexikó játssza majd

Mexikó nyolc alkalommal nyitotta meg a FIFA világbajnokságot. 1930-ban Uruguayban, 1950-ben Brazíliában, 1954-ben Svájcban, 1958-ban Svédországban, 1962-ben Chilében, 1970-ben Mexikóban, 2010-ben Dél-Afrikában, és most újra 2026-ban a mexikói csapat a világ figyelmének középpontjában állt a torna nyitómérkőzésének lejátszásával.

A Mexikó által eddig lejátszott hét nyitómérkőzés közül csupán kétszer sikerült elkerülnie a vereséget: 1970-ben hazai közönség előtt gól nélküli döntetlent játszott a Szovjetunióval, 2010-ben pedig Johannesburgban 1–1-es döntetlent ért el Dél-Afrika ellen. Ezt megelőzően Mexikó három vereséget szenvedett Brazília ellen – ebből kettő kiütéses volt –, emellett Franciaországtól és Svédországtól is meggyőző vereséget kapott. Június 11-én Mexikó ismét Dél-Afrikával találkozik, amely 16 évvel azután tér vissza a világbajnokságra, hogy maga is házigazdája volt a tornának.