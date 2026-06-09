A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első nyolc részben olvashattak már a legelső gólról a tornák történetében, de volt szó már a sorozatban egy tragikus sorsú zseniről, akit a Gestapo öletett meg, és persze nem mehettünk el szó nélkül az Aranycsapat tragédiája mellett sem. Írtunk Maradona zsenijéről és egy elképesztő gólörömről, majd Roberto Baggio tizenegyes-tragédiájáról, amely sírba lökte az olasz reményeket.A 2006-os világbajnokság legnagyobb sztorija nem lehet más, mint a döntő ikonikus, hírhedt pillanata, amikor a meccs után visszavonuló Zinédine Zidane lefejelte Marco Materazzit, majd csapata elbukta a finálét. A 2014-es vb-elődöntő a mai napig emlékezetes: a brazilokat hazai pályán verték szét a németek.

Már csak napok vannak hátra a foci-vb 2026-os rajtjáig

Fotó: ANDREAS GEBERT / DPA

22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig

A német válogatott nem tűnt megállíthatatlannak a torna során. Az algériaiak ellen csak hosszabbításban jutott tovább, Franciaországot pedig szoros meccsen győzte le. A csapatot sok kritika érte, különösen Mesut Özilt, akiről a korábbi világbajnok Paul Breitner azt mondta: „Kilenc játékos 90 percig megszakad a pályán, ő pedig csak sétálgat.” Joachim Löw azonban nem változtatott a kezdőcsapatán.

A brazilok eközben súlyos veszteségekkel készültek az elődöntőre. A Kolumbia elleni negyeddöntőben Thiago Silva eltiltást érő sárga lapot kapott, Neymar pedig csigolyatörést szenvedett, így a torna hátralévő részére kiesett. Luiz Felipe Scolari szövetségi kapitány Dante és Bernard szerepeltetése mellett döntött.

Thomas Müller már a 11. percben vezetést szerzett, majd Miroslav Klose növelte az előnyt. Ezután Toni Kroos két perc alatt kétszer talált be, majd Sami Khedira is gólt szerzett. Alig fél óra játék után 5–0 állt az eredményjelzőn.

A sérült Neymarért is küzdöttek a brazilok

Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

A második félidőben a németek visszavettek a tempóból, Manuel Neuer nagy védéseket mutatott be. André Schürrle csereként beállva még kétszer betalált, második gólja – amely a léc aljáról vágódott a hálóba – után a brazil közönség egy része állva tapsolta meg a németeket. Oscar ugyan a 90. percben szépített, de ennek semmi jelentősége nem volt.

A meccs külön érdekessége volt, hogy Klose ezen az estén döntötte meg Ronaldo világbajnoki gólrekordját, méghozzá abban a városban, ahol a brazil legenda profi pályafutása elindult, ráadásul a Fenomén szeme láttára.

A legendás aranyköpések

„Világbajnokságot nyertem Brazíliával, mégis valószínűleg erről a vereségről fognak a legtöbben emlékezni rám. Ez életem legrosszabb napja” – mondta Luiz Felipe Scolari.