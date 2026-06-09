A foci-vb 2026-os rajtjáig 22 különleges világbajnoki történetet idézünk fel. Az első nyolc részben olvashattak már a legelső gólról a tornák történetében, de volt szó már a sorozatban egy tragikus sorsú zseniről, akit a Gestapo öletett meg, és persze nem mehettünk el szó nélkül az Aranycsapat tragédiája mellett sem. Írtunk Maradona zsenijéről és egy elképesztő gólörömről, majd Roberto Baggio tizenegyes-tragédiájáról, amely sírba lökte az olasz reményeket.A 2006-os világbajnokság legnagyobb sztorija nem lehet más, mint a döntő ikonikus, hírhedt pillanata, amikor a meccs után visszavonuló Zinédine Zidane lefejelte Marco Materazzit, majd csapata elbukta a finálét. A 2014-es vb-elődöntő a mai napig emlékezetes: a brazilokat hazai pályán verték szét a németek.
22 vb, 22 felejthetetlen történet a foci-vb 2026-os nyitómeccséig
A német válogatott nem tűnt megállíthatatlannak a torna során. Az algériaiak ellen csak hosszabbításban jutott tovább, Franciaországot pedig szoros meccsen győzte le. A csapatot sok kritika érte, különösen Mesut Özilt, akiről a korábbi világbajnok Paul Breitner azt mondta: „Kilenc játékos 90 percig megszakad a pályán, ő pedig csak sétálgat.” Joachim Löw azonban nem változtatott a kezdőcsapatán.
A brazilok eközben súlyos veszteségekkel készültek az elődöntőre. A Kolumbia elleni negyeddöntőben Thiago Silva eltiltást érő sárga lapot kapott, Neymar pedig csigolyatörést szenvedett, így a torna hátralévő részére kiesett. Luiz Felipe Scolari szövetségi kapitány Dante és Bernard szerepeltetése mellett döntött.
Thomas Müller már a 11. percben vezetést szerzett, majd Miroslav Klose növelte az előnyt. Ezután Toni Kroos két perc alatt kétszer talált be, majd Sami Khedira is gólt szerzett. Alig fél óra játék után 5–0 állt az eredményjelzőn.
A második félidőben a németek visszavettek a tempóból, Manuel Neuer nagy védéseket mutatott be. André Schürrle csereként beállva még kétszer betalált, második gólja – amely a léc aljáról vágódott a hálóba – után a brazil közönség egy része állva tapsolta meg a németeket. Oscar ugyan a 90. percben szépített, de ennek semmi jelentősége nem volt.
A meccs külön érdekessége volt, hogy Klose ezen az estén döntötte meg Ronaldo világbajnoki gólrekordját, méghozzá abban a városban, ahol a brazil legenda profi pályafutása elindult, ráadásul a Fenomén szeme láttára.
A legendás aranyköpések
„Világbajnokságot nyertem Brazíliával, mégis valószínűleg erről a vereségről fognak a legtöbben emlékezni rám. Ez életem legrosszabb napja” – mondta Luiz Felipe Scolari.
„Bizonyos szempontból megalázó volt az ellenfél számára. A szünetben azt mondtuk a játékosoknak, hogy legyenek tiszteletteljesek, és ne alázzák meg Brazíliát” – mondta a meccs után Oliver Bierhoff, a német válogatott menedzsere.
- Khedira találata Németország 221. vb-gólja volt, amellyel a németek megelőzték Brazíliát az örökranglistán
- Németország hatgólos különbségű győzelme minden idők legnagyobb különbségű vb-elődöntős sikere
- Thomas Müller második világbajnokságán is elérte az öt gólt, amire korábban csak Teófilo Cubillas és Miroslav Klose volt képes.
A 2014. július 8-i 1–7-et ma már Brazíliában a legendás 1950-es „Maracanazo” mellett a futballtörténelem egyik legnagyobb nemzeti traumájaként emlegetik, „Mineiraço” néven.
Marcelo szerint a 2014-es világbajnokság elődöntőjében elszenvedett 7–1-es vereség Németország ellen pályafutása legfájdalmasabb élménye volt. A korábbi brazil válogatott balhátvéd a FourFourTwo-nak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy ritkán hagyott egyetlen futballmérkőzés akkora sebet egy nemzet kollektív emlékezetében, mint az a találkozó.
A brazilok hazai pályán, saját szurkolóik előtt készültek a németek elleni elődöntőre, és az ország már a döntőt várta. Ehelyett minden idők egyik legmegdöbbentőbb világbajnoki kieséses mérkőzése következett.
Marcelo, aki balhátvédként végig a pályán volt Belo Horizontéban, nem kertelt: „Borzasztó érzés volt, a legrosszabb, amit egész pályafutásom során átéltem. Ilyen módon kikapni szégyen volt.”
Brazília 1950 után először rendezett világbajnokságot, és ahogy akkor az Uruguay elleni vereség, úgy a 2014-es torna is nemzeti traumával ért véget.
„Saját országodban világbajnokságot játszani, a nemzeti színeket képviselni, miközben az egész nép mögötted áll, majd 7–1-re kikapni – ezt szavakkal nem lehet leírni” – mondta Marcelo. „Őrület volt. Senki sem akarta elhinni. A szurkolók szomorúak voltak, de mi is összetörtünk az öltözőben.”
Marcelo ugyanakkor azt is elárulta, hogy később erőt merített a kudarcból: „Túlléptem rajta. Azt mondtam magamnak, hogy nem akarok ezzel a keserű érzéssel élni. Néha egy vereség adja meg azt a lökést, amire szükséged van a fejlődéshez. Azt hiszem, abból az estéből erősebben jöttem ki. Talán ha bejutunk a döntőbe és megnyerjük a világbajnokságot, akkor azt mondtam volna magamnak, hogy ennyi elég volt, és visszavonulok. Szerencsére soha nem veszítettem el a motivációmat.”
Marcelo még négy évig szerepelt a brazil válogatottban, összesen 58 alkalommal ölthette magára a címeres mezt, de nagy tornát végül nem nyert, Brazília pedig azóta sem jutott túl a világbajnokság negyeddöntőjén.
A németek néhány nappal később világbajnokok lettek Argentína legyőzésével, Brazília számára viszont a 7–1 máig a nemzeti futball egyik legfájdalmasabb emléke maradt, amely hosszú időre megkérdőjelezte a válogatott addigi sérthetetlenségének mítoszát.